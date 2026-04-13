In un anno segnato dal passaggio dai chatbot ad agenti autonomi sempre più sofisticati, la competizione nella Snowflake Startup Challenge 2026 è stata particolarmente intensa. Abbiamo visto startup innovative da tutto il mondo, ciascuna impegnata a spingere oltre i limiti di ciò che è possibile con AI e dati sfruttando Snowflake. Dopo un rigoroso processo di selezione, abbiamo individuato 10 semifinalisti pronti a ridefinire settori che spaziano dalla cybersecurity e dalla sanità fino all’intelligence geospaziale e alle supply chain globali.

Queste startup non stanno solo sviluppando strumenti, ma veri e propri sistemi operativi agentic, livelli di conoscenza per la sicurezza e digital twin di intere organizzazioni. Stanno rendendo le immagini satellitari ricercabili come documenti di testo, introducendo dipendenti digitali per gestire i rischi e fornendo alle PMI l’infrastruttura semantica necessaria per un’AI affidabile.

I semifinalisti sono all’avanguardia della prossima ondata di innovazione e siamo entusiasti di vedere il contributo che porteranno al futuro di AI e dati, indipendentemente da chi vincerà questa edizione dello Startup Challenge.

Vogliamo anche ringraziare tutte le aziende che hanno partecipato e condiviso il lavoro innovativo che stanno portando avanti. Apprezziamo il vostro entusiasmo e il vostro impegno.

I semifinalisti della Snowflake Startup Challenge 2026

L’Agentic OS di Airrived è un livello operativo fondamentale progettato per portare le aziende oltre i semplici chatbot AI, consentendo di sviluppare, distribuire e scalare agenti AI autonomi senza bisogno di esperti di AI. Le aziende possono ottimizzare i propri modelli, distribuire agenti con capacità di reasoning avanzato per affrontare problemi complessi come l’analisi di una minaccia di sicurezza e orchestrare processi su larga scala, permettendo a più agenti di collaborare tra strumenti e dipartimenti diversi. Il livello di governance e sicurezza AetherClaw consente il controllo human-in-the-loop, garantendo che gli agenti autonomi rispettino regole aziendali e protocolli di sicurezza. Snowflake è al centro dell’architettura Airrived, che sfrutta Snowpark, Snowflake Cortex AI e Secure Data Sharing come base scalabile per dati e AI dell’Agentic OS.

Fondata nel 2022 da esperti di cybersecurity, Auguria offre un Security Knowledge Layer per semplificare il lavoro dei Security Operations Center sovraccarichi. La piattaforma funziona come un motore dati basato su AI che si colloca tra le fonti di telemetria grezza e gli strumenti di analisi, utilizzando intelligenza vettoriale per filtrare automaticamente fino al 99% del rumore di sicurezza. Trasformando grandi volumi di log in insight prioritizzati e spiegabili, Auguria aiuta le organizzazioni a ridurre i costi SIEM, eliminare l’alert fatigue e creare una base dati ottimizzata sia per analisti umani sia per assistenti di sicurezza basati su AI.

La missione principale di Elait Health è unificare i dati sanitari frammentati, cartelle cliniche, sinistri, dati operativi e altro, in un’unica base governata e pronta per l’AI per le organizzazioni sanitarie. Per affrontare questa sfida, la piattaforma di gestione dei dati sanitari basata su AI utilizza interoperabilità nativa FHIR, progettata per gestire l’intero ciclo di vita dei dati sanitari. Elait ha ampliato significativamente le proprie capacità grazie alla fusione con Airmeez, un’azienda specializzata in AI per l’engagement, creando una piattaforma unificata che consente alle organizzazioni sanitarie di distribuire agenti AI automatizzati per la gestione di appuntamenti, richieste e follow-up dei pazienti. Elait Health utilizza Snowflake come piattaforma dati principale, sfruttando funzionalità avanzate per ingestion, trasformazione, governance e AI.

Equity Data Science (EDS) offre una piattaforma cloud per la gestione dei processi di investimento, progettata per digitalizzare e centralizzare l’intero ciclo di vita degli investimenti per hedge fund e asset manager. Integrando la gestione della ricerca qualitativa con analisi quantitative di portafoglio e valutazione del rischio, EDS diventa una fonte unica di verità che sostituisce fogli di calcolo frammentati e processi manuali. Grazie alla partnership strategica con la suite Whole Office di Northern Trust, la piattaforma sfrutta AI e data science per aiutare gli investitori a organizzare i propri processi, migliorare la produttività degli analisti e trasformare l’intuizione in una strategia di investimento disciplinata, misurabile e scalabile.

Flexify porta l’AI nell’esecuzione della supply chain. Offre una piattaforma agentica per i team di supply chain e operations che aiuta le aziende a passare dall’identificazione dei rischi alla loro risoluzione attiva tramite automazione e reasoning intelligente. Basata su Snowflake Native App Framework, Snowflake Data Clean Rooms, Marketplace Snowflake e Snowflake Cortex AI, Flexify connette sistemi in silos come ingegneria, sourcing e commercio e utilizza agenti autonomi per gestire attività complesse. La soluzione può valutare e classificare le distinte base, mentre il modulo TariffPro per la conformità commerciale automatizza la classificazione HTS/ECCN. Supporta inoltre produttori e distributori nell’adattarsi rapidamente ai cambiamenti normativi globali e alle interruzioni della supply chain automatizzando la ricerca di fornitori alternativi.

HelloTwin sta sviluppando un sistema operativo semantico che fornisce alle PMI l’infrastruttura dati avanzata necessaria per andare oltre i chatbot e distribuire agenti AI in grado di comprendere il funzionamento specifico dell’azienda. La piattaforma collega le applicazioni aziendali in pochi minuti, creando un digital twin dell’organizzazione — un modello semantico condiviso che allinea definizioni, metriche e relazioni tra tutti gli strumenti. Questa base unificata consente a persone e agenti AI di analizzare dati frammentati, generare insight affidabili ed eseguire azioni coordinate in tempo reale su tutta l’azienda.

LGND AI è un’azienda di intelligence geospaziale che punta a rendere i dati di osservazione della Terra, provenienti da satelliti e immagini aeree, interrogabili come il testo in ChatGPT. Con LGND Studio, una piattaforma collaborativa no-code, gli analisti possono creare e validare dataset geospaziali con workflow assistiti dall’AI, evitando i lenti processi manuali di etichettatura delle immagini satellitari. LGND Discover, basato su Cortex AI, collega immagini satellitari ad altre fonti dati come meteo o punti di interesse, consentendo di porre domande complesse sulla Terra e ottenere risposte visive in pochi secondi, in linguaggio naturale. Gli sviluppatori possono anche utilizzare l’API LGND per integrare dati osservativi nei propri modelli e applicazioni.

OpenBB è una fintech che offre una piattaforma modulare basata su AI per aiutare analisti e sviluppatori a integrare e visualizzare grandi volumi di dati finanziari. Il suo OpenBB Workspace consente di creare dashboard interattive, mentre OpenBB Copilot funge da assistente AI per la ricerca, capace di sintetizzare earnings call o rispondere a domande di investimento complesse in linguaggio naturale. Le organizzazioni possono implementare OpenBB on-premise o in cloud privato, unificando tutte le fonti dati interne, pubbliche e di terze parti in un unico sistema sicuro e scalabile.

I team IT e di sicurezza sovraccarichi possono tirare un sospiro di sollievo grazie ai dipendenti digitali AI di Twine Security. Costruiti con Cortex AI, questi agenti autonomi agiscono come membri virtuali specializzati, in grado di pianificare, analizzare ed eseguire azioni di sicurezza senza richiedere l’intervento umano. Il primo dipendente digitale di Twine, Alex, è un esperto di gestione delle identità e degli accessi progettato per gestire autorizzazioni, revisioni degli accessi e rischi legati all’identità, permettendo ai team IT e sicurezza di concentrarsi su attività strategiche di alto livello.

Il passaggio dai chatbot agli agenti AI autonomi porta importanti benefici di produttività, ma aumenta anche i rischi di errori o manipolazioni. Per mitigare questi rischi nei settori altamente regolamentati, Tynapse offre un livello di fiducia per agenti enterprise e LLM che si colloca tra le applicazioni aziendali e i modelli AI, verificando le interazioni in tempo reale. Fornisce guardrail per rilevare e bloccare minacce e allucinazioni, e protegge i dati sensibili mascherando o bloccando informazioni personali su tutti i canali di input e output. La piattaforma può inoltre generare automaticamente attestazioni di fiducia e prove auditabili per conformarsi a normative globali come l’AI Act europeo.

Prossima fase: presentazione e valutazione

Nel secondo round, ciascun semifinalista realizzerà un video di presentazione per investitori e parteciperà a un primo colloquio con la giuria. Sulla base di queste informazioni, i giudici selezioneranno tre finalisti che presenteranno alla giuria, tra cui Jon Herrick, Chief Product Officer NYSE; Benoit Dageville, Co-Founder e VP of Product Snowflake; Denise Persson, CMO Snowflake; e Jon Barad, Partner di Capital One Ventures, durante la finale dello Startup Challenge al Dev Day di San Francisco il 4 giugno.

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Congratulazioni a tutti i semifinalisti e in bocca al lupo!