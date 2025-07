Étendez-vous à plus de régions et de clouds sans coûts de sortie supplémentaires

Les fournisseurs de données veulent que leurs données soient à la disposition de leurs clients, où qu’ils se trouvent dans le monde et quel que soit le fournisseur de services cloud du client. Cependant, les coûts de sortie peuvent représenter jusqu’à 70 % du coût total de transfert de données. Historiquement, les fournisseurs ont dû trouver un équilibre entre leur volonté d’accroître la disponibilité de leurs données dans toutes les régions Snowflake concernées et la nécessité de gérer les coûts de sortie. Grâce à Snowflake Egress Cost Optimizer (ECO), nos clients n’ont plus besoin de payer des frais de sortie pour partager les mêmes données vers des régions cloud supplémentaires (après la première sortie). ECO offre un partage de données rentable dans n’importe quelle région Snowflake ou n’importe quel cloud sur AWS, GCP et Azure en acheminant intelligemment les données, avec des économies potentielles pouvant atteindre 96 % sur les coûts de sortie (en supposant une réplication d’AWS US West vers toutes les régions commerciales et gouvernementales de Snowflake). Grâce à la réduction des coûts de transfert de données et du coût total de possession, les fournisseurs de données Snowflake peuvent désormais atteindre les consommateurs du monde entier sans se soucier de la région cloud Snowflake dans laquelle ils se trouvent.

Présentation

L’une des principales raisons pour lesquelles les fournisseurs limitent la disponibilité de leurs données dans toutes les régions de cloud est le coût de sortie. Pour les clients qui transfèrent les mêmes jeux de données d’une région à une autre, les coûts de sortie sont répétitifs et prohibitifs pour accroître la disponibilité. Il en résulte du contenu disponible uniquement pour les clients dans certaines régions Snowflake.

Egress Cost Optimizer utilise un algorithme intelligent pour comprendre les configurations des références Snowflake pour le transfert de données, telles que les régions de consommation et les fournisseurs cloud sous-jacents, et offre automatiquement le chemin le plus rentable pour transférer des données. Egress Cost Optimizer n’a pas d’impact sur la sécurité, les fonctionnalités et les engagements de performance existants des références, tels que la prise en charge du chiffrement des données en transit et au repos via Snowflake Tri-Secret Secure (TSS) ou les fonctionnalités Cross-Cloud Auto-Fulfillment existantes (par exemple, la réplication au niveau de l’objet, l’actualisation des données basée sur la planification des références et l’historique d’actualisation des références). Egress Cost Optimizer n’a pas d’impact sur la latence des requêtes. Découvrez ici plus de détails sur le fonctionnement d’Egress Cost Optimizer.