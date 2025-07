Expansão para mais regiões e nuvens com custo de saída adicional zero

Os provedores de dados querem que seus dados estejam disponíveis para os clientes, independente do lugar do mundo ou em qual provedor de serviços de nuvem o cliente se encontra. No entanto, os custos de saída podem representar até 70% dos custos totais de transferência de dados. Historicamente, os provedores têm conciliado o desejo de aumentar a disponibilidade de seus dados para qualquer região relevante do Snowflake com a necessidade de gerenciar os custos de transferência. Com o Snowflake Egress Cost Optimizer (ECO), os clientes não precisam mais pagar custos de saída para compartilhar os mesmos dados com regiões adicionais da nuvem (após a primeira transferência). O ECO fornece compartilhamento de dados econômico e eficiente em qualquer região ou nuvem do Snowflake no AWS, GCP e Azure, roteando dados de maneira inteligente, com uma economia potencial de até 96% nos custos de saída (supondo a replicação do AWS EUA West para todas as regiões do Snowflake Commercial e Gov). Com a vantagem de reduzir o custo de transferência de dados e o custo total de propriedade, os provedores de dados Snowflake agora podem alcançar consumidores ao redor do mundo independente da região de nuvem Snowflake que eles se encontram.

Visão geral

Os custos de saída são uma das principais razões por que os provedores limitam a disponibilidade de seus dados em diferentes regiões de nuvem. Para os clientes que estão transferindo os mesmos conjuntos de dados de uma região para outra, os custos de saída são repetitivos e impedem de ampliar a disponibilidade. Isso resulta em conteúdo que só está disponível aos clientes em determinadas regiões do Snowflake.

O Egress Cost Optimizer usa um algoritmo inteligente para entender as configurações de serviços Snowflake para transferência de dados, como regiões de consumidores e provedores de nuvem subjacentes, oferecendo de modo automático o caminho mais econômico para a transferência de dados. O Egress Cost Optimizer não afeta nenhum dos compromissos existentes de segurança, recursos e desempenho de serviços, como suporte para criptografia de dados em trânsito e repouso por meio do Snowflake Tri-Secret Secure (TSS), ou recursos de execução automática entre nuvens (por exemplo, replicação em nível de objeto, atualização de dados baseada no cronograma de ofertas e histórico de atualização de ofertas). Não há impacto na latência de consultas usando o Egress Cost Optimizer. Veja mais detalhes sobre como o Egress Cost Optimizer funciona aqui.