Expansión a más regiones y nubes sin coste de salida adicionales

Los proveedores de datos quieren que sus datos estén disponibles para sus clientes, sin importar en qué parte del mundo o en qué proveedor de servicios en la nube se encuentre el cliente. Sin embargo, los costes de salida pueden suponer hasta el 70 % de los gastos totales de transferencia de datos. Tradicionalmente, los proveedores han tenido que sopesar el deseo de aumentar la disponibilidad de sus datos para cualquier región relevante de Snowflake con la necesidad de gestionar los costes de salida. Con Snowflake Egress Cost Optimizer (ECO), los clientes ya no tienen que pagar costes de salida para compartir los mismos datos en otras regiones de la nube (después de la primera salida o transferencia de datos). ECO proporciona un data sharing rentable en cualquier región o nube de Snowflake en AWS, GCP y Azure mediante el enrutamiento inteligente de los datos, con un ahorro potencial de hasta el 96 % en los costes de salida (suponiendo una replicación desde AWS US West a todas las regiones comerciales y gubernamentales de Snowflake). Gracias a la ventaja de reducir el coste de transferencia de datos y el coste general de propiedad, los proveedores de datos de Snowflake ahora pueden llegar a consumidores de todo el mundo sin preocuparse de la región de la nube de Snowflake en la que se encuentran.
Panorama
Uno de los principales motivos por el que los proveedores limitan la disponibilidad de sus datos en todas las regiones de la nube son los costes de salida. Para los clientes que transfieren los mismos conjuntos de datos de una región a otra, los costes de salida son repetitivos y prohibitivos para la ampliación de la disponibilidad. Esto da lugar a contenido que solo está disponible para los clientes en ciertas regiones de Snowflake.
Egress Cost Optimizer utiliza un algoritmo inteligente para entender la configuración de las ofertas de productos de datos de Snowflake para la transferencia de datos, como las regiones de consumo y los proveedores de nube subyacentes, y ofrece automáticamente la forma más rentable de transferir datos. ECO no afecta a ninguno de los compromisos de seguridad, funciones y rendimiento existentes de las ofertas de productos de datos, como la compatibilidad con el cifrado de datos en tránsito y en reposo a través de Snowflake Tri-Secret Secure (TSS) o las funciones existentes de Cross-Cloud Auto Fulfillment (por ejemplo, replicación a nivel de objeto, actualización de datos basada en la planificación de las ofertas de productos de datos e historial de su actualización). No hay ningún impacto en la latencia de las consultas con ECO. Aquí puedes ver más detalles sobre cómo funciona Egress Cost Optimizer.
Con Egress Cost Optimizer, los clientes pagan una sola vez los costes de salida de las diferentes nubes. Así, pueden ampliar la disponibilidad a todas las regiones de Snowflake sin costes de salida adicionales. Esta función solo está disponible para Cross-Cloud Auto-Fulfillment y no para la replicación manual.
Nota: La caché de Egress Cost Optimizer utiliza subprocesadores de terceros que se adhieren al anexo sobre procesamiento de datos de Snowflake. Aquí puedes encontrar información completa sobre la región en la que nuestro subprocesador procesa tus datos.
Tutorial
Para poder utilizar Egress Cost Optimizer, es necesario que esté autorizado para tu organización. Puede consultar la documentación aquí.
Para autorizar Egress Cost Optimizer, sigue los siguientes pasos:
Inicia sesión en Snowsight como usuario con el privilegio ORGADMIN.
En el menú de navegación, selecciona Data Products » Provider Studio (Productos de datos » Provider Studio).
En el primer inicio de sesión, los usuarios pueden hacer clic directamente en “Get Started” (Comenzar) desde el banner en la pestaña Home (Inicio). También puedes habilitarlo en la pestaña Settings (Configuración).
Haz clic en Acknowledge and Enable (Acuse de recibo y habilitar).
La optimización de costes de salida se puede habilitar a nivel organizativo para todas las cuentas. Una vez habilitada, las cuentas individuales pueden deshabilitarla y volver a habilitarla.
Nota: Solo puedes habilitar Egress Cost Optimizer en Snowsight. Si ya habías aceptado los términos de ECO, puedes verlos al navegar hasta ellos, como se describe, y hacer clic en View terms (Ver términos).
Para deshabilitarlo, usa un comando como:
ALTER ACCOUNT SET ENABLE_EGRESS_COST_OPTIMIZER=FALSE;
Para volver a habilitarlo, usa un comando como:
ALTER ACCOUNT SET ENABLE_EGRESS_COST_OPTIMIZER=TRUE;
Para obtener más información, consulta ALTER ACCOUNT.
Si replicas los datos en otras regiones en las que se utiliza Egress Cost Optimizer, se te cobra por ECO por un valor de 16,896 USD por TB/mes. Si no se utiliza ECO porque la transferencia de datos ya está optimizada (por ejemplo, en menos de dos regiones y dentro del mismo proveedor de nube), no se te cobrará por ECO.
Recapitulación
Los usuarios de Snowflake desean llegar a sus clientes en cualquier región de la nube en la que tengan sus instancias de Snowflake. Sin embargo, los costes de salida pueden suponer hasta el 70 % de los costes totales de transferencia de datos. Con Snowflake Egress Cost Optimizer, los usuarios ya no tienen que pagar altos costes de salida. ECO reduce los costes de transferencia de datos en cualquier región o nube de AWS, GCP y Azure al enrutar los datos de forma inteligente, lo que permite ahorrar hasta un 96 % en los costes de salida.
Gracias a la ventaja de no contar con costes de salida adicionales después de la primera salida, los clientes de Snowflake ahora pueden llegar a consumidores de todo el mundo sin preocuparse por los proveedores de nube ni las regiones subyacentes. Puedes empezar con la habilitación de Egress Cost Optimizer en Snowflake Provider Studio. Una vez habilitado a nivel de organización, se activa automáticamente en todas las cuentas. Las cuentas siempre pueden deshabilitar ECO en las opciones de configuración de Snowflake Provider Studio. ECO no afecta a las posiciones de seguridad de los datos existentes, como TSS, el cifrado integral y el anexo sobre procesamiento de datos, y mantiene el mismo nivel de rendimiento de las consultas. ECO te permite pagar el coste de salida de las nubes una vez, de modo que puedas replicar los datos tanto como sea necesario sin acumular costes de salida.
Primeros pasos
Empieza a utilizar las ofertas de productos de datos de Snowflake hoy mismo para compartir datos en todas las regiones y cuentas de Snowflake.