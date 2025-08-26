Expansión a más regiones y nubes sin coste de salida adicionales

Los proveedores de datos quieren que sus datos estén disponibles para sus clientes, sin importar en qué parte del mundo o en qué proveedor de servicios en la nube se encuentre el cliente. Sin embargo, los costes de salida pueden suponer hasta el 70 % de los gastos totales de transferencia de datos. Tradicionalmente, los proveedores han tenido que sopesar el deseo de aumentar la disponibilidad de sus datos para cualquier región relevante de Snowflake con la necesidad de gestionar los costes de salida. Con Snowflake Egress Cost Optimizer (ECO), los clientes ya no tienen que pagar costes de salida para compartir los mismos datos en otras regiones de la nube (después de la primera salida o transferencia de datos). ECO proporciona un data sharing rentable en cualquier región o nube de Snowflake en AWS, GCP y Azure mediante el enrutamiento inteligente de los datos, con un ahorro potencial de hasta el 96 % en los costes de salida (suponiendo una replicación desde AWS US West a todas las regiones comerciales y gubernamentales de Snowflake). Gracias a la ventaja de reducir el coste de transferencia de datos y el coste general de propiedad, los proveedores de datos de Snowflake ahora pueden llegar a consumidores de todo el mundo sin preocuparse de la región de la nube de Snowflake en la que se encuentran.

Panorama

Uno de los principales motivos por el que los proveedores limitan la disponibilidad de sus datos en todas las regiones de la nube son los costes de salida. Para los clientes que transfieren los mismos conjuntos de datos de una región a otra, los costes de salida son repetitivos y prohibitivos para la ampliación de la disponibilidad. Esto da lugar a contenido que solo está disponible para los clientes en ciertas regiones de Snowflake.

Egress Cost Optimizer utiliza un algoritmo inteligente para entender la configuración de las ofertas de productos de datos de Snowflake para la transferencia de datos, como las regiones de consumo y los proveedores de nube subyacentes, y ofrece automáticamente la forma más rentable de transferir datos. ECO no afecta a ninguno de los compromisos de seguridad, funciones y rendimiento existentes de las ofertas de productos de datos, como la compatibilidad con el cifrado de datos en tránsito y en reposo a través de Snowflake Tri-Secret Secure (TSS) o las funciones existentes de Cross-Cloud Auto Fulfillment (por ejemplo, replicación a nivel de objeto, actualización de datos basada en la planificación de las ofertas de productos de datos e historial de su actualización). No hay ningún impacto en la latencia de las consultas con ECO. Aquí puedes ver más detalles sobre cómo funciona Egress Cost Optimizer.