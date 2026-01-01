Nel corso degli anni, il panorama tecnologico della gestione dei dati ha dato origine a vari schemi architettonici, ciascuno accuratamente progettato per soddisfare casi d’uso e requisiti specifici. Questi includono sia schemi di archiviazione centralizzata come data warehouse, data lake e data lakehouse, sia schemi distribuiti come il data mesh. Ciascuna di queste architetture ha i suoi punti di forza e i suoi compromessi particolari. Poiché storicamente strumenti e piattaforme commerciali sono stati spesso progettati per allinearsi a un determinato schema architettonico, le organizzazioni hanno faticato ad adattarsi al mutamento delle esigenze aziendali, e questo naturalmente si riflette sull’architettura dati.

Noi di Snowflake riteniamo che non sia nell’interesse dei clienti prescrivere a tutti l’adozione di un unico schema. Aiutiamo invece i clienti fornendo una piattaforma su cui costruire architetture basate sui processi che funzionano meglio nella loro organizzazione, anche se questi cambiano nel tempo. Con i nostri clienti, abbiamo visto che la legge di Conway si applica nella maggioranza dei casi. I casi d'uso cambiano, così come cambiano le esigenze e la tecnologia; di conseguenza, l’infrastruttura dati deve essere in grado di scalare ed evolversi al passo con questi cambiamenti. Snowflake si impegna a offrire ai clienti una scelta e la capacità di adattarsi, senza mai abbandonare i nostri principi chiave incentrati su sicurezza e governance robuste, prestazioni eccellenti e semplicità.

Ad esempio, i clienti che hanno bisogno di un archivio centralizzato per grandi volumi di dati di molti tipi diversi, compresi dati JSON, file di testo, documenti, immagini e video, hanno creato il proprio data lake con Snowflake. In alternativa, molti clienti con un repository aziendale di tabelle altamente ottimizzate per SQL e con workload di business intelligence e reporting con concorrenza elevata hanno costruito un data warehouse basato su Snowflake. I clienti che richiedono una soluzione ibrida tra queste due opzioni per supportare molti strumenti e linguaggi diversi hanno creato un data lakehouse. Inoltre, molti clienti preferiscono che i team assumano il controllo dei propri dati e aderiscano a standard specifici per gestire l’infrastruttura (invece di affidarsi a un team dati centrale) e quindi hanno utilizzato Snowflake come piattaforma per il proprio data mesh.

Tenendo il passo con le esigenze di gestione dei dati in costante evoluzione, annunciamo ora nuove funzionalità per supportare i clienti che utilizzano tutti questi schemi diversi.