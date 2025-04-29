Il dilemma dei dati per i brand di retail e beni di consumo: come risolvere la frammentazione degli insight per fornire un’esperienza personalizzata

Nell’attuale ambiente commerciale frenetico e ipercompetitivo, i marchi affrontano una sfida crescente: Chi non offre una customer experience altamente personalizzata e pertinente rischia di rimanere indietro rispetto alla concorrenza. Con le aspettative dei consumatori alle stelle, che esigono il prodotto giusto, al momento giusto e nel posto giusto, non è più sufficiente offrire semplicemente ciò che le persone desiderano. Le aziende devono anticipare questi desideri e rispondere rapidamente. Un modo per renderlo possibile? I dati!

I dati possono sbloccare insight approfonditi su ciò che i consumatori vogliono veramente dalle loro esperienze di acquisto. Ma con una tale quantità di dati sparsi su piattaforme diverse, online e offline, i retailer devono affrontare un’enorme sfida: Come è possibile riunire tutte queste informazioni frammentarie e utilizzarle in modo efficace? Ad esempio, i clienti spesso utilizzano più indirizzi email o forme di pagamento quando fanno acquisti, ma questi profili potrebbero non essere mai collegati tra loro per raccontare una storia olistica di chi è la persona e cosa vuole dal marchio, per non parlare del modo in cui interagisce con altri marchi. E man mano che aumentano i dati generati, il compito diventa ancora più complesso. Molte aziende faticano inoltre a sfruttare i dati in modo da segmentare efficacemente le proprie audience e fornire esperienze su misura che producono risultati significativi.

“Le aziende leader del settore retail e beni di consumo considerano la continua evoluzione del comportamento dei consumatori, che fonde negozi fisici e acquisti online con l’influenza sociale, non come una sfida ma come un’opportunità”, dichiara Paul Winsor, Industry Principal per il settore Retail e beni di consumo di Snowflake. “Ogni interazione genera dati preziosi, che consentono di comprendere e servire meglio i clienti.”

Per aiutare le aziende ad affrontare queste sfide legate ai dati, Snowflake e Deloitte hanno unito le loro forze per aiutare le organizzazioni ad armonizzare i loro dati e fornire ai loro clienti esperienze migliorate.

Sfruttare la potenza dei dati per comprendere i clienti e sbloccare il successo

È semplice: più le aziende conoscono i propri clienti, più efficacemente possono servirli. Per creare esperienze trasparenti e personalizzate, è fondamentale capire chi sono i clienti a un livello più profondo. È qui che entrano in gioco l’analisi avanzata e una profonda comprensione sia del business che del pubblico.

Per molti retailer, tutto inizia sbloccando il pieno potenziale dei propri dati sui clienti. Le soluzioni di identità di Deloitte offrono un approccio differenziato all’identificazione dei clienti nei punti vendita retail utilizzando un processo e una tecnologia proprietari, consentendo alle aziende di unificare i profili dei clienti e acquisire record più identificabili sulla base dei dati delle transazioni, fornendo in ultima analisi una visione solida e olistica del cliente. Basandosi su questi dati puliti e solidi, la soluzione di segmentazione di Deloitte utilizza l’AI generativa per portare le strategie di crescita guidate dai clienti a un nuovo livello. Questo aiuta a segmentare i clienti sulla base di dati proprietari e di terze parti e utilizza la Gen AI per creare nomi di segmento per i marketer e riepiloghi dei tratti distintivi, dei comportamenti e delle motivazioni dei clienti.

Utilizzando le soluzioni Deloitte nell’ambiente Snowflake Data Clean Room, retailer e organizzazioni dei consumatori possono sbloccare insight fruibili risolvendo dati eterogenei sui clienti e creando veri profili cliente con visione a 360 gradi.

“Oggi le organizzazioni affrontano la sfida di gestire enormi quantità di dati e sfruttarli per migliorare la customer experience e i risultati. Tuttavia, integrare questi dati su più canali online e offline può essere complesso”, dichiara Clark Passino, Data & Insights Leader for Converge di Deloitte e Managing Director di Deloitte Consulting LLP. “Attraverso la nostra collaborazione con Snowflake, aiutiamo le aziende a semplificare e creare una visione a 360 gradi dei loro clienti, oltre a prevedere i loro comportamenti futuri, per promuovere engagement più mirati, significativi e redditizi.”

Queste soluzioni collaborative offrono alle aziende un quadro più completo dei loro clienti, aiutandole al contempo a garantire la privacy e la sicurezza dei dati. Un esempio di come questa collaborazione sta facendo la differenza: è un recente progetto che ha aiutato un cliente a identificare più di un milione di nuovi profili. Utilizzando la piattaforma sicura Snowflake e combinandola con i potenti strumenti offerti da Deloitte, il cliente è stato in grado di espandere in modo significativo i propri punti di contatto outbound nelle campagne direct-to-consumer, ottenendo risultati migliori e un maggiore engagement.

Le data clean room Snowflake migliorano ulteriormente questa situazione consentendo alle aziende di condividere le informazioni in modo sicuro con i partner, offrendo ancora più opportunità di sfruttare efficacemente i dati dei clienti.

Un approccio data-driven per un customer engagement significativo

La nuova collaborazione tra Deloitte e Snowflake consente ai retailer di andare oltre la semplice raccolta di dati e trasformare le loro strategie di customer engagement. Creando segmenti non solo pratici ma anche fruibili, le aziende possono coinvolgere i clienti con messaggi pertinenti e tempestivi, migliorando la loro esperienza in ogni punto di contatto.

“Grazie a questa collaborazione, i retailer e le organizzazioni dei consumatori possono accelerare il processo per ottenere rapidamente insight fruibili in modo che la data science non rimanga inutilizzata”, dichiara Natalie Groff, Segmentation and Engagement Leader for Converge by Deloitte e Managing Director di Deloitte Consulting LLP. “Le aziende possono automatizzare l’integrazione tra gli output dei modelli di segmentazione con piattaforme MarTech-AdTech downstream per un’esecuzione più rapida, un customer engagement più preciso e una riduzione degli sprechi pubblicitari concentrandosi sul pubblico giusto.”

Questo approccio non solo aumenta l’acquisizione o la fidelizzazione dei clienti, ma può anche generare valore a lungo termine. Comprendendo e prevedendo meglio il comportamento dei clienti, le aziende possono creare relazioni più redditizie e durature con i clienti attuali e futuri.

Le soluzioni che Deloitte e Snowflake offrono insieme sono più che tecniche: sono rivoluzionarie per le aziende che vogliono migliorare la propria customer experience attraverso insight data-driven. Risolvendo la frammentazione delle informazioni sui clienti e sfruttando queste informazioni per esperienze personalizzate e mirate, i retailer possono prepararsi per la crescita e il successo a lungo termine. Non si tratta solo di tenere il passo con la concorrenza: si tratta di primeggiare.

Deloitte e Snowflake forniscono soluzioni complete di gestione dei dati per migliorare le competenze analitiche, affrontare le sfide comuni e accelerare la trasformazione riducendo al minimo le interruzioni aziendali. In qualità di Snowflake Elite Services Partner e tre volte Global Systems Integrator Partner of the Year, Deloitte è orgogliosa di combinare la sua leadership nei servizi di strategia, analisi e tecnologia con le funzionalità avanzate dell’AI Data Cloud Snowflake per aiutare le aziende a migrare con successo al cloud, riducendo i costi e aumentando l’agilità.

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