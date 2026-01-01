Snowflake espande la partnership con Microsoft per migliorare l’interoperabilità tramite Apache Iceberg

Da novembre 2024, questa funzionalità è ora in public preview. Puoi guardare una demo, provarla e leggere la documentazione.

Oggi siamo lieti di annunciare l’espansione della nostra partnership con Microsoft per offrire un’esperienza di interoperabilità trasparente ed efficiente tra Snowflake e Microsoft Fabric OneLake, in preview alla fine dell’anno. In questo modo i nostri clienti comuni potranno usufruire dell’accesso bidirezionale ai dati tra Snowflake e Microsoft Fabric, con un’unica copia dei dati con OneLake in Fabric. Le organizzazioni che utilizzano entrambe le piattaforme potranno farlo in modo più conveniente, invece di creare pipeline o mantenere copie dei dati in ogni piattaforma. Questa interoperabilità è possibile grazie all’impegno di Snowflake e Microsoft a supportare i principali standard aperti del settore per i formati di storage analitici: Apache Iceberg e Apache Parquet.