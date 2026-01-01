Snowflake amplia parceria com a Microsoft para melhorar a interoperabilidade com o Apache Iceberg

Dados de novembro de 2024: o recurso encontra-se agora em versão preliminar pública. Você pode assistir a uma demonstração, testar o recurso e ler a documentação.

Hoje, temos o prazer de anunciar uma expansão da nossa parceria com a Microsoft para oferecer uma experiência de interoperabilidade contínua e eficiente entre o Snowflake e o Microsoft Fabric OneLake, em versão preliminar ainda este ano. Dessa forma, nossos clientes em comum poderão ter acesso bidirecional aos dados entre o Snowflake e o Microsoft Fabric com uma única cópia dos dados no OneLake in Fabric. As organizações que usam as duas plataformas vão poder fazer isso de forma mais econômica, em vez de criar pipelines ou manter cópias de dados em cada plataforma. Essa interoperabilidade é possível graças ao compromisso da Snowflake e da Microsoft em oferecer suporte aos principais padrões abertos do setor para formatos de armazenamento analíticos: Apache Iceberg e Apache Parquet.