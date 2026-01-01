Snowflake étend son partenariat avec Microsoft pour améliorer l’interopérabilité grâce à Apache Iceberg

Effectif novembre 2024, cette fonctionnalité est désormais en public preview. Vous pouvez regarder une démo, l'essayer et lire la documentation.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une extension de notre partenariat avec Microsoft afin d’offrir une expérience d’interopérabilité fluide et efficace entre Snowflake et Microsoft Fabric OneLake, en preview plus tard cette année. Nos clients communs pourront ainsi bénéficier d’un accès bidirectionnel aux données entre Snowflake et Microsoft Fabric, avec une copie unique des données avec OneLake in Fabric. Les entreprises utilisant les deux plateformes pourront le faire de manière plus rentable, au lieu de créer des pipelines ou de gérer des copies des données sur chaque plateforme. Cette interopérabilité est possible grâce à l’engagement de Snowflake et Microsoft à soutenir les principales normes ouvertes du secteur pour les formats de stockage analytiques : Apache Iceberg et Apache Parquet.