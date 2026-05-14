Honeydew révolutionne la Business Intelligence grâce aux investissements de Snowflake Ventures

Chez Snowflake, notre mission est de permettre à chaque entreprise d’atteindre son plein potentiel grâce à la data et à l’IA. Nous soutenons activement les entreprises innovantes au sein de notre écosystème qui démontrent une valeur évidente pour nos clients. C'est pourquoi nous sommes ravis d'investir dans Honeydew, un ancien finaliste du Snowflake Startup Challenge. Semantic Layer de Honeydew révolutionne la façon dont les équipes data collaborent en matière de Business Intelligence et fournissent des informations pertinentes basées sur les données.

Notre vision commune selon laquelle « la sémantique devrait résider dans le data warehouse » sous-tend l’approche de Honeydew. « Une vérité partagée commence par un langage partagé – pour les utilisateurs, pour les outils, pour la transformation des données », explique David Krakov, co-fondateur et PDG de Honeydew.

Honeydew facilite l’accès, la cohérence et l’utilité des données complexes pour les clients Snowflake. En particulier, son compilateur sémantique sophistiqué permet aux utilisateurs finaux de poser leurs propres questions, à l’aide de leurs propres outils, sur des indicateurs traités directement dans Snowflake. Le compilateur s’assure que chaque question utilisateur ad hoc est traduite en une requête Snowflake correcte et rapide comme l’éclair.