Honeydew révolutionne la Business Intelligence grâce aux investissements de Snowflake Ventures
Chez Snowflake, notre mission est de permettre à chaque entreprise d’atteindre son plein potentiel grâce à la data et à l’IA. Nous soutenons activement les entreprises innovantes au sein de notre écosystème qui démontrent une valeur évidente pour nos clients. C'est pourquoi nous sommes ravis d'investir dans Honeydew, un ancien finaliste du Snowflake Startup Challenge. Semantic Layer de Honeydew révolutionne la façon dont les équipes data collaborent en matière de Business Intelligence et fournissent des informations pertinentes basées sur les données.
Notre vision commune selon laquelle « la sémantique devrait résider dans le data warehouse » sous-tend l’approche de Honeydew. « Une vérité partagée commence par un langage partagé – pour les utilisateurs, pour les outils, pour la transformation des données », explique David Krakov, co-fondateur et PDG de Honeydew.
Honeydew facilite l’accès, la cohérence et l’utilité des données complexes pour les clients Snowflake. En particulier, son compilateur sémantique sophistiqué permet aux utilisateurs finaux de poser leurs propres questions, à l’aide de leurs propres outils, sur des indicateurs traités directement dans Snowflake. Le compilateur s’assure que chaque question utilisateur ad hoc est traduite en une requête Snowflake correcte et rapide comme l’éclair.
Combler le fossé entre les données, les utilisateurs et l’IA
À l’ère de l’IA, une compréhension solide et précise des données est non seulement importante, mais fondamentale. C'est là que brille Semantic Layer de Honeydew. Semantic Layer agit comme un pont crucial qui relie le langage business utilisé par les agents d’IA ou les outils de BI avec des relations complexes, des chemins communs, des niveaux de granularité, des définitions métriques, des nuances et des dépendances au sein des données d’une entreprise.
Honeydew a créé une Snowflake Native App pour sa Semantic Layer sur Snowflake afin de fournir un accès transparent dans Snowsight, l'interface web de Snowflake, permettant aux applications conçues sur Snowflake d'exploiter Semantic Layer pour la génération de requêtes tout en lui étendant les fonctionnalités de sécurité robustes de Snowflake.
Une seule logique et vérité partagée : des informations ultra-rapides avec Power BI
Pour les entreprises exploitant la puissance de Power BI de Microsoft sur Snowflake, Honeydew transforme fondamentalement l’expérience de BI en plaçant la logique là où résident les données. Cela change le mode de fonctionnement des équipes BI et permet aux clients Snowflake de :
Augmenter la vitesse et les performances : permettez des requêtes rapides et directes sur des jeux de données massifs, même ceux dépassant le milliard de lignes.
Centraliser la gouvernance : créez l’accès aux données, les métadonnées business, la gouvernance et les contrôles des coûts une seule fois dans Snowflake et appliquez-les en toute transparence sur toutes les instances Power BI.
Créer une source unique de vérité pour tous les indicateurs stratégiques : dites adieu à la logique dupliquée. Définir des indicateurs clés et des agrégations en SQL dans Snowflake une seule fois élimine le besoin d’expressions Power BI DAX complexes ou de calculs Tableau LOD.
L’impact tangible de Honeydew est évident. Demandez à Pizza Hut. En puisant dans Semantic Layer de Honeydew, construite nativement sur Snowflake, Pizza Hut a connecté Power BI et Excel directement à ses données transactionnelles, ce qui donne aux utilisateurs métiers un accès en temps réel à des indicateurs gouvernés sans dupliquer les données. Les résultats ?
Rapports remis quatre heures plus tôt
Développement 50 % plus rapide des informations
Réduction de 30 % des coûts et des efforts d’ingénierie
Croissance continue
Notre investissement dans Honeydew reflète notre foi dans sa vision et le potentiel transformateur de sa technologie. Nous sommes convaincus que la puissante intégration Power BI et Semantic Layer d’Honeydew permettront aux entreprises d’obtenir des informations plus approfondies, d’améliorer la gouvernance des données et, en fin de compte, de prendre de meilleures décisions basées sur les données. Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec Honeydew et nous avons hâte d’assister à sa croissance et à son impact sur l’avenir de la data et de l’IA.