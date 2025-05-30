Honeydew revoluciona a inteligência de mercado com investimento da Snowflake Ventures

Na Snowflake, nossa missão é capacitar as empresas para que possam aproveitar, ao máximo, o potencial que possuem por meio de dados e IA. Com frequência, incentivamos empresas inovadoras em nosso ecossistema que demonstram valor claro para nossos clientes, e é por isso que temos o prazer de investir na Honeydew, uma ex-finalista do Snowflake Startup Challenge. A solução Semantic Layer da Honeydew revoluciona a forma como as equipes de dados colaboram com inteligência de mercado e fornecem insights baseados em dados de maior repercussão.
Na base da estratégia da Honeydew está a nossa visão compartilhada de que "a semântica deve residir no data warehouse". "Uma verdade compartilhada começa com uma linguagem compartilhada, para as pessoas, para as ferramentas, para a transformação de dados", afirma David Krakov, cofundador e CEO da Honeydew.
Com a Honeydew, fica mais fácil tornar os dados complexos mais acessíveis, consistentes e úteis para os clientes Snowflake. Em particular, seu sofisticado compilador semântico permite que os usuários finais façam suas próprias perguntas, usando as próprias ferramentas, sobre as métricas processadas diretamente no Snowflake. O compilador garante que todas as perguntas específicas dos usuários sejam traduzidas em uma query do Snowflake, que seja precisa e rápida.
Criando uma ponte entre dados, usuários e IA
Na era da IA, uma compreensão sólida e precisa dos dados não é apenas importante, é fundamental. E esse é o ponto forte da Semantic Layer da Honeydew. Ela funciona como uma ponte crucial capaz de conectar a linguagem de negócios que agentes de IA ou ferramentas de inteligência de mercado (BI) usam com relacionamentos complexos, caminhos conjuntos, níveis de granularidade, definições de métricas, nuances e dependências dentro dos dados de uma organização.
No Snowflake, a Honeydew desenvolveu um Snowflake Native App para sua Semantic Layer, visando fornecer acesso contínuo dentro da interface do usuário do Snowsight, a interface da web do Snowflake. Isso permite que as aplicações criadas no Snowflake usem a Semantic Layer para gerar queries e, ao mesmo tempo, ampliar os fortes recursos de segurança do Snowflake para esse fim.
Uma lógica e uma verdade compartilhada: insights super-rápidos com Power BI
Para as organizações que utilizam os recursos do Power BI da Microsoft no Snowflake, a Honeydew transforma completamente a experiência de BI colocando a lógica onde os dados residem. Isso muda a forma como as equipes de BI trabalham, capacitando os clientes Snowflake a:
Aumentar a velocidade e o desempenho: fornecendo queries rápidas e diretas em grandes conjuntos de dados, mesmo aos com mais de 1 bilhão de linhas.
Centralizar a governança: criando, dentro do Snowflake e apenas uma vez, o acesso aos dados, os metadados de negócios, a governança e os controles de custos e aplicando-os continuamente a todas as instâncias do Power BI.
Criar uma única fonte de verdade para todas as principais métricas de negócios: esqueça lógica duplicada. Definir as principais métricas e agregações no SQL dentro do Snowflake apenas uma vez elimina a necessidade de usar expressões complexas do Power BI DAX ou cálculos do Tableau LOD.
O impacto tangível da Honeydew é claro. Basta ver os resultados da Pizza Hut. Ao utilizar a Semantic Layer da Honeydew, criada originalmente no Snowflake, a Pizza Hut conseguiu conectar o Power BI e o Excel diretamente aos seus dados transacionais, dando aos usuários empresariais acesso em tempo real a métricas governadas, sem duplicar os dados. Os resultados?
Relatórios entregues quatro horas antes do prazo.
Desenvolvimento de insights 50% mais rápido.
Redução de 30% dos custos e trabalho de engenharia.
Crescimento contínuo
Nosso investimento na Honeydew reflete nossa crença na visão da empresa e no potencial transformador de sua tecnologia. Estamos confiantes de que a integração avançada do Power BI da Honeydew e a Semantic Layer inteligente vão trazer para as organizações a oportunidade de descobrir insights ainda mais detalhados, melhorar a governança de dados e, em última análise, possibilitar decisões melhores e mais baseadas em dados. Estamos felizes em continuar a parceria com a Honeydew e estamos ansiosos para testemunhar seu crescimento e impacto no futuro dos dados e da IA.
Descubra como adotar as soluções da Honeydew em seu ecossistema Snowflake durante o Snowflake Summit 2025 em São Francisco, de 2 a 5 de junho de 2025, visitando o estande da Honeydew (número 1204).