Honeydew revoluciona a inteligência de mercado com investimento da Snowflake Ventures

Na Snowflake, nossa missão é capacitar as empresas para que possam aproveitar, ao máximo, o potencial que possuem por meio de dados e IA. Com frequência, incentivamos empresas inovadoras em nosso ecossistema que demonstram valor claro para nossos clientes, e é por isso que temos o prazer de investir na Honeydew, uma ex-finalista do Snowflake Startup Challenge. A solução Semantic Layer da Honeydew revoluciona a forma como as equipes de dados colaboram com inteligência de mercado e fornecem insights baseados em dados de maior repercussão.

Na base da estratégia da Honeydew está a nossa visão compartilhada de que "a semântica deve residir no data warehouse". "Uma verdade compartilhada começa com uma linguagem compartilhada, para as pessoas, para as ferramentas, para a transformação de dados", afirma David Krakov, cofundador e CEO da Honeydew.

Com a Honeydew, fica mais fácil tornar os dados complexos mais acessíveis, consistentes e úteis para os clientes Snowflake. Em particular, seu sofisticado compilador semântico permite que os usuários finais façam suas próprias perguntas, usando as próprias ferramentas, sobre as métricas processadas diretamente no Snowflake. O compilador garante que todas as perguntas específicas dos usuários sejam traduzidas em uma query do Snowflake, que seja precisa e rápida.