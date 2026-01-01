Snowflake Ventures investe in Twelve Labs per portare la comprensione video avanzata nell’AI Data Cloud Snowflake per i media

In un settore dei media e della pubblicità in rapida evoluzione e competitivo, media company, organizzazioni sportive, agenzie pubblicitarie e altri sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza del consumatore e promuovere la monetizzazione, come analisi dei contenuti, funzionalità di ricerca video e creativa, personalizzazione dei contenuti e versioning creativo. Queste funzionalità sono sbloccate sfruttando le funzionalità AI congiunte ora disponibili negli embedding video di Snowflake e Twelve Labs. Questi embedding aiutano anche gli algoritmi di machine learning a elaborare dati complessi e i collegamenti tra oggetti di dati, abilitando le funzionalità principali che Twelve Labs sta portando sul mercato.

Twelve Labs fornisce una tecnologia di embedding multimodale all’avanguardia

La piattaforma di comprensione video di Twelve Labs utilizza l’AI per estrarre dati visivi, audio, testuali e contestuali dai video, consentendo ricerche semantiche, analisi e insight su vasta scala. I suoi modelli fondamentali sono leader nella creazione di descrizioni video, nel rilevamento delle scene e nella designazione dei punti di interruzione logici, consentendo ai video di adattarsi alle diverse dimensioni dello schermo dei dispositivi mantenendo la qualità video. Gli approcci tradizionali si basano sull’analisi frame-by-frame o su modelli separati per le diverse modalità. L’API di Twelve Labs acquisisce le complesse interazioni tra segnali visivi, linguaggio del corpo, parlato e contesto generale del video generando rappresentazioni vettoriali contestuali di queste interazioni. Questo approccio olistico consente ai team dati delle media company di lavorare con una comprensione più dettagliata dei contenuti video.

All’inizio di quest’anno, Snowflake e Twelve Labs hanno collaborato per rendere l’API Twelve Labs Video Understanding disponibile a tutti gli utenti dell’AI Data Cloud. Con Twelve Labs e Snowflake, i clienti possono portare il flusso di lavoro di AI e video embedding dove si trovano i dati. Questo li aiuta a mantenere una solida privacy e governance sui dati video e sull’integrazione, sfruttando funzionalità avanzate di analisi video, il tutto in un ambiente sicuro per analizzare il comportamento e le reazioni dei visitatori. Gli utenti possono anche individuare filmati specifici da enormi repository di contenuti e riutilizzarli per generare nuovi contenuti che possono essere destinati ai consumatori in base ai dati in Snowflake.

L’API Twelve Labs porta la comprensione video umana a qualsiasi applicazione, anche con terabyte o petabyte di video. Questi embedding video multimodali avanzati possono quindi essere memorizzati in Snowflake utilizzando il supporto per i tipi di dati vettoriali. Questo rende possibili analisi video più sofisticate e applicazioni basate su video e AI all’interno dell’AI Data Cloud. Questa integrazione sfrutta Snowflake Cortex AI, il servizio AI completamente gestito di Snowflake che fornisce una suite di funzionalità di AI generativa, e Snowpark Container Services per un’elaborazione scalabile. Gli sviluppatori possono creare applicazioni personalizzate combinando la tecnologia di comprensione video di Twelve Labs con le funzionalità di gestione dei dati di Snowflake, abilitando sistemi avanzati di analisi, ricerca, moderazione dei contenuti e raccomandazione video. Questa potente combinazione consente alle organizzazioni di creare sofisticate soluzioni basate su AI per applicazioni incentrate sul video, sfruttando al contempo la solida piattaforma dati di Snowflake.

A seguito del nostro investimento, Snowflake e Twelve Labs lavoreranno insieme per identificare le opportunità di semplificare ulteriormente l’integrazione di potenti funzionalità di video AI in una piattaforma dati unificata.