Snowflake investirà fino a 200 milioni di dollari nelle startup di nuova generazione che innovano nell’AI Data Cloud

Fondato nel 2023, lo Snowflake Startup Accelerator offre alle startup early-stage opportunità di crescita senza precedenti grazie al supporto pratico, all’accesso a un vasto ecosistema e a risorse che superano quelle offerte dalle altre piattaforme. Per soddisfare ulteriormente le esigenze delle startup early-stage, Snowflake sta espandendo il suo Startup Accelerator per includere fino a 200 milioni di dollari di investimento in startup che creano soluzioni specifiche per il settore e fanno crescere le loro attività sull’AI Data Cloud Snowflake. Bain Capital Ventures, Blackstone Innovations Investments, Bessemer Venture Partner, Capital One Ventures, General Catalyst, Greylock Partners, Hetz Ventures, Mayfield, NewBuild Venture Capital, NTTVC e Virtue si sono uniti a Snowflake Startup Accelerator per espandere gli investimenti in soluzioni specifiche per il settore e per il prodotto sulla piattaforma Snowflake. Amazon Web Services (AWS) si è inoltre impegnata a fornire fino a 1 milione di dollari di crediti Snowflake gratuiti su AWS nel corso di quattro anni per supportare le startup che creano e offrono applicazioni sulla piattaforma Snowflake.
Le app create tramite il programma Startup Accelerator beneficiano della facilità, dell’efficienza, della scalabilità e delle prestazioni della piattaforma Snowflake per accelerare il time to market, migliorare l’efficienza operativa e una customer experience più trasparente. Gli sviluppatori possono creare un’app e commercializzarla, monetizzarla e distribuirla ai clienti in tutto l’ecosistema dell’AI Data Cloud tramite il Marketplace Snowflake, sempre all’interno della piattaforma sicura e governata Snowflake. I vantaggi del programma includono:
Supporto tecnico intensivo: Le startup che creano prodotti e servizi su Snowflake riceveranno supporto tecnico da Snowflake per i prodotti e i servizi dati e AI, oltre a ingegneri partner dedicati che supportano lo sviluppo di applicazioni su Snowflake.
Opportunità di lancio: Le startup accedono a opportunità di co-marketing, team di vendita Snowflake e VC Demo Days, ottenendo le risorse necessarie per incrementare i ricavi fin dal primo giorno.
Accesso ai crediti per lo sviluppo: AWS fornisce ai partecipanti crediti Snowflake gratuiti per creare, testare e lanciare le proprie applicazioni.
Opportunità di investimento: I partecipanti entrano in contatto con VC e società di investimento nel programma, sbloccando potenziali opportunità di investimento. Con questa espansione, Bain Capital Ventures, Blackstone Innovations Investments, Bessemer Venture Partners, Capital One Ventures, General Catalyst, Greylock Partners, Hetz Ventures, Mayfield, NewBuild Venture Capital, NTTVC e Virtue si uniranno alla coorte di investitori esistente: Altimeter Capital, Amplify Partners, Anthos Capital, Coatue, ICONIQ Growth, IVP, Madrona, Menlo Ventures, Redpoint Ventures e Snowflake Ventures.
Tra le startup che hanno seguito il programma o ricevuto finanziamenti troviamo Coalesce, Contextual AI, Datamynd, DataPancake, DeepTempo, DreamFactory, Eppo, Genesis Computing, LandingAI, LangAI, Metaplane, Observe, Omni Analytics, Roe.ai, Superduper.io e TwelveLabs.
Proseguendo nel suo impegno a sostegno delle startup, Snowflake ha lanciato la sua annuale Snowflake Startup Challenge, un concorso globale a sostegno delle startup early-stage che offre fino a 1 milione di dollari di opportunità di investimento per il vincitore e i primi due finalisti di ogni anno, oltre al mentoring esclusivo di leader del settore. Giunta alla sua quinta edizione, la Snowflake Startup Challenge 2025, in collaborazione con il New York Stock Exchange (NYSE), invita le startup a presentare le loro candidature entro il 1° marzo 2025. Nel 2024, quasi 1000 startup early-stage provenienti da più di 100 Paesi si sono candidate alla Startup Challenge.
Startup Accelerator include 11 iconiche società di venture capital e di investimenti con l’obiettivo di espandere l’ecosistema e accelerare la crescita delle startup che creano app. Ecco le loro dichiarazioni:
“Per i fondatori che creano applicazioni AI e dati, è incredibilmente prezioso poterle distribuire direttamente negli ambienti Snowflake dei propri clienti: questa opportunità elimina un’infinità di spostamenti di dati e costi generali per la sicurezza, consentendo di concentrarsi sugli aspetti centrali del prodotto”, afferma Slater Stich, Partner di Bain Capital Ventures. “Siamo entusiasti di far parte di Startup Accelerator.”
“Non vediamo l’ora di collaborare con la prossima generazione di aziende early-stage che innovano con Snowflake Native App Framework”, dichiara Stevi Petrelli, Head of Blackstone Innovations Investments.
“Lavorando insieme a Snowflake, stiamo lavorando per consentire alla prossima generazione di fondatori di mantenere le promesse dell’AI attraverso una piattaforma unificata e affidabile”, spiega Steve Kraus, Partner di Bessemer Venture Partners. “Attraverso la connessione trasparente di dati, applicazioni e modelli, questa collaborazione consente alle startup di creare più facilmente soluzioni di grande impatto che creano valore per i loro clienti nel mondo reale. Non vediamo l’ora di vedere le innovazioni prodotte nell’ambito di questo programma.”
“Capital One Ventures riconosce il potenziale trasformativo dei dati e dell’AI all’interno dei servizi finanziari e apprezziamo l’opportunità di esplorare la prossima ondata di innovazione attraverso lo Startup Accelerator”, afferma Jon Barad, Partner di Capital One Ventures. “L’innovazione è vitale per potenziare i sistemi finanziari al fine di sbloccare valore per i nostri clienti e soddisfarli.”
“Le startup nel 2025 incontreranno ostacoli significativi nel loro percorso dall’ideazione alla distribuzione”, dichiara Quentin Clark, Managing Director di General Catalyst. “Attraverso lo Startup Accelerator di Snowflake, i fondatori e i loro team ricevono la data foundation, le risorse e le competenze necessarie per creare applicazioni basate sull’AI.”
"Greylock è entusiasta di supportare Snowflake Startup Accelerator. Snowflake fornisce il cuore dell’infrastruttura necessaria alle startup per trasformare i dati in insight fruibili”, afferma Jason Risch, Partner di Greylock Partners. “La piattaforma Snowflake consente ai fondatori di portare sul mercato prodotti di grande impatto e ottimizzare le proprie attività con un’efficienza senza precedenti.”
“Hetz Ventures è entusiasta di collaborare con Snowflake per fornire alle aziende di dati e AI nelle fasi iniziali un accesso senza precedenti a una potente piattaforma e a un ricco ecosistema”, afferma Guy Fighel, Venture Partner di Hetz Ventures. “Costruendo sull’AI Data Cloud Snowflake, le startup possono accelerare lo sviluppo dei prodotti e fornire soluzioni di maggiore impatto ai clienti di tutti i settori. Riteniamo che questa collaborazione favorirà una nuova ondata di innovazione data-driven."
"Mayfield è entusiasta di unirsi a Snowflake nella sua missione di mobilitare i dati del mondo, consentendo alle startup di creare soluzioni che producono un impatto significativo", dichiara Navin Chaddha, Managing Partner di Mayfield. “Sfruttando l’AI Data Cloud Snowflake, queste aziende possono accelerare le loro strategie go-to-market e ottenere risultati trasformativi in tutti i settori.”
“NewBuild Venture Capital è entusiasta di collaborare con Snowflake per supportare le startup software della supply chain che affrontano le sfide più difficili del settore”, afferma Rohini Chakravarthy, Managing Partner di NewBuild Venture Capital. “Insieme, ci impegniamo a fornire alle startup leader di categoria gli strumenti per modernizzare le supply chain e migliorare l’efficienza operativa. La nostra collaborazione consiste nel dotare la prossima generazione di leader aziendali della supply chain di strumenti per creare soluzioni data-driven trasformative."
“Siamo entusiasti di collaborare con Snowflake per supportare la prossima generazione di startup che creano applicazioni basate sull’AI sulla piattaforma Snowflake”, dichiara Vab Goel, socio fondatore di NTTVC. “Le startup possono accelerare il go-to-market collaborando con il Data Cloud Snowflake e le relazioni aziendali globali di NTT.”
“L’AI sta rivoluzionando l’assistenza sanitaria, offrendo alle startup opportunità senza precedenti di migliorare gli esiti per i pazienti e promuovere l’innovazione”, afferma Sean Doolan, Founding and Managing Partner di Virtue. Riconoscendo questo potenziale, Virtue e Snowflake stanno collaborando per fornire alle startup del settore sanitario le risorse e la piattaforma necessarie per scalare le loro soluzioni basate sull’AI.
“Snowflake Startup Accelerator è stato fondamentale per il nostro successo, dalle fasi iniziali di convalida dei prodotti, allo sviluppo della nostra app, al co-marketing e alla co-vendita con Snowflake fino al lancio”, dichiara Jon Farr, cofondatore e CEO di DataPancake. “Adesso, a soli sei mesi dall’inizio del nostro percorso, conduciamo POC con clienti enterprise e formiamo solide partnership in tutto l’ecosistema Snowflake. La nostra esperienza con l’Accelerator è stata più che rivoluzionaria: ci ha cambiato la vita.”
“Ristrutturare DreamFactory come Snowflake Native App significa che ora i nostri clienti possono distribuirla istantaneamente, ottenendo tutti i vantaggi di una piattaforma SaaS con i vantaggi della sicurezza del software on-premise”, dichiara Terence Bennett, CEO di DreamFactory. “Questa integrazione trasparente consente la generazione rapida di API direttamente dai dati Snowflake, accelerando lo sviluppo e mantenendo tutto all’interno del tuo ambiente sicuro. Snowflake Startup Accelerator è stata una risorsa straordinaria per noi."
“Snowflake è senza dubbio la piattaforma per creare e distribuire l’enterprise AI”, dichiara Matt Glickman, cofondatore e CEO di Genesis Computing. “Grazie allo Snowflake Startup Accelerator e a tutto il team di startup Snowflake per aver collaborato con Genesis Computing, passando dalla progettazione al lancio sul Marketplace Snowflake in appena sette settimane.”
“Lo Snowflake Startup Accelerator ci ha fornito la base perfetta per creare agenti AI direttamente dove risiedono i dati aziendali”, afferma Jorge Penalva, cofondatore e CEO di LangAI. “La combinazione di risorse e il supporto pratico di Snowflake è stata fondamentale per accelerare il nostro percorso verso il Marketplace Snowflake, dove migliaia di aziende hanno accesso immediato alla nostra applicazione.”
Snowflake Startup Accelerator è un programma progettato per promuovere la consapevolezza e la creazione di app sulla piattaforma Snowflake. Snowflake non riceve alcun compenso dalle startup o dalle società di venture capital per la loro partecipazione al programma. Benché le società di venture capital partecipanti possano investire nelle startup, Snowflake non gioca alcun ruolo nei loro processi decisionali e non vi sono garanzie che una specifica azienda riceva finanziamenti attraverso il programma o che venga investita la somma prevista. Snowflake non è un broker-dealer, consulente finanziario o intermediario certificato di altro tipo.