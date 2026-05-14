Snowflake investirà fino a 200 milioni di dollari nelle startup di nuova generazione che innovano nell’AI Data Cloud

Fondato nel 2023, lo Snowflake Startup Accelerator offre alle startup early-stage opportunità di crescita senza precedenti grazie al supporto pratico, all’accesso a un vasto ecosistema e a risorse che superano quelle offerte dalle altre piattaforme. Per soddisfare ulteriormente le esigenze delle startup early-stage, Snowflake sta espandendo il suo Startup Accelerator per includere fino a 200 milioni di dollari di investimento in startup che creano soluzioni specifiche per il settore e fanno crescere le loro attività sull’AI Data Cloud Snowflake. Bain Capital Ventures, Blackstone Innovations Investments, Bessemer Venture Partner, Capital One Ventures, General Catalyst, Greylock Partners, Hetz Ventures, Mayfield, NewBuild Venture Capital, NTTVC e Virtue si sono uniti a Snowflake Startup Accelerator per espandere gli investimenti in soluzioni specifiche per il settore e per il prodotto sulla piattaforma Snowflake. Amazon Web Services (AWS) si è inoltre impegnata a fornire fino a 1 milione di dollari di crediti Snowflake gratuiti su AWS nel corso di quattro anni per supportare le startup che creano e offrono applicazioni sulla piattaforma Snowflake.

Le app create tramite il programma Startup Accelerator beneficiano della facilità, dell’efficienza, della scalabilità e delle prestazioni della piattaforma Snowflake per accelerare il time to market, migliorare l’efficienza operativa e una customer experience più trasparente. Gli sviluppatori possono creare un’app e commercializzarla, monetizzarla e distribuirla ai clienti in tutto l’ecosistema dell’AI Data Cloud tramite il Marketplace Snowflake, sempre all’interno della piattaforma sicura e governata Snowflake. I vantaggi del programma includono:

Supporto tecnico intensivo : Le startup che creano prodotti e servizi su Snowflake riceveranno supporto tecnico da Snowflake per i prodotti e i servizi dati e AI, oltre a ingegneri partner dedicati che supportano lo sviluppo di applicazioni su Snowflake.

Opportunità di lancio : Le startup accedono a opportunità di co-marketing, team di vendita Snowflake e VC Demo Days, ottenendo le risorse necessarie per incrementare i ricavi fin dal primo giorno.

Accesso ai crediti per lo sviluppo: AWS fornisce ai partecipanti crediti Snowflake gratuiti per creare, testare e lanciare le proprie applicazioni.

Opportunità di investimento: I partecipanti entrano in contatto con VC e società di investimento nel programma, sbloccando potenziali opportunità di investimento. Con questa espansione, Bain Capital Ventures, Blackstone Innovations Investments, Bessemer Venture Partners, Capital One Ventures, General Catalyst, Greylock Partners, Hetz Ventures, Mayfield, NewBuild Venture Capital, NTTVC e Virtue si uniranno alla coorte di investitori esistente: Altimeter Capital, Amplify Partners, Anthos Capital, Coatue, ICONIQ Growth, IVP, Madrona, Menlo Ventures, Redpoint Ventures e Snowflake Ventures.

Tra le startup che hanno seguito il programma o ricevuto finanziamenti troviamo Coalesce, Contextual AI, Datamynd, DataPancake, DeepTempo, DreamFactory, Eppo, Genesis Computing, LandingAI, LangAI, Metaplane, Observe, Omni Analytics, Roe.ai, Superduper.io e TwelveLabs.

Proseguendo nel suo impegno a sostegno delle startup, Snowflake ha lanciato la sua annuale Snowflake Startup Challenge, un concorso globale a sostegno delle startup early-stage che offre fino a 1 milione di dollari di opportunità di investimento per il vincitore e i primi due finalisti di ogni anno, oltre al mentoring esclusivo di leader del settore. Giunta alla sua quinta edizione, la Snowflake Startup Challenge 2025, in collaborazione con il New York Stock Exchange (NYSE), invita le startup a presentare le loro candidature entro il 1° marzo 2025. Nel 2024, quasi 1000 startup early-stage provenienti da più di 100 Paesi si sono candidate alla Startup Challenge.

Startup Accelerator include 11 iconiche società di venture capital e di investimenti con l’obiettivo di espandere l’ecosistema e accelerare la crescita delle startup che creano app. Ecco le loro dichiarazioni: