Negli ambienti aziendali complessi di oggi, la gestione della sicurezza dei dati è una sfida scoraggiante. Le organizzazioni sono alle prese con un numero crescente di data store, data sharing, utilizzo dei dati per l’AI e minacce sempre più sofisticate. Questa complessità richiede una transizione verso soluzioni automatizzate basate su AI che semplificano la governance della sicurezza e accelerano il rilevamento delle minacce.

Per aiutare ulteriormente i nostri clienti a soddisfare questa esigenza critica, Snowflake Ventures sta investendo in Theom, una piattaforma di governance e sicurezza dei dati basata su AI progettata per automatizzare e scalare la governance della sicurezza dei dati su più data store.

Le funzioni fondamentali di governance e classificazione della sicurezza di Theom sono attualmente disponibili sia come SaaS che come Snowflake Native App sul Marketplace Snowflake, per facilitare la classificazione dei dati strutturati e semi-strutturati residenti all’interno di Snowflake. La piattaforma completa di governance e sicurezza dei dati di Theom viene eseguita sull’AI Data Cloud Snowflake e ora può essere distribuita direttamente all’interno degli account Snowflake dei clienti, offrendo alle organizzazioni la possibilità di centralizzare tutti i metadati di sicurezza, migliorare le funzionalità di analisi e rafforzare la propria postura di sicurezza complessiva. Questa integrazione elimina la necessità di spostamenti di dati complessi e consente un’analisi trasparente dei dati di sicurezza insieme ad altri dati aziendali critici.

Theom aiuta anche i nostri clienti a ridurre il tempo e l’impegno manuale necessari per identificare e rispondere agli incidenti di sicurezza, utilizzando l’AI per automatizzare il rilevamento, la prevenzione e la risoluzione delle minacce. Questa automazione consente ai clienti di identificare le violazioni attive in tempo quasi reale, migliorando la sicurezza e lasciando tempo libero ai team di sicurezza di concentrarsi su un lavoro più proattivo.

Con questa partnership, Theom creerà anche integrazioni native con le primitive e le funzionalità di governance di Snowflake, come la classificazione automatica, il monitoraggio della qualità dei dati, i tag degli oggetti e i criteri di mascheramento. In questo modo i clienti potranno applicare e implementare le proprie policy di governance dei dati in modo più trasparente e coerente.

Un ulteriore vantaggio della stretta collaborazione con Theom è la possibilità per i nostri clienti di centralizzare facoltativamente i metadati di sicurezza all’interno di Snowflake. Questa vista unificata consente ai clienti di eseguire analisi più avanzate, ottenendo insight più approfonditi sulla propria postura di sicurezza. Inoltre, eseguendo la soluzione di Theom direttamente nel proprio ambiente Snowflake, i clienti semplificano la propria architettura e mantengono il controllo sui propri dati.

Theom sta già riscontrando una forte attrazione sul mercato, in particolare negli ambienti enterprise più esigenti del settore finanziario. Questo dimostra la capacità della piattaforma di scalare e soddisfare le esigenze critiche di sicurezza delle organizzazioni con i requisiti più rigorosi.

Questa trazione promettente è uno dei motivi principali del nostro investimento in Theom. L’approccio innovativo del team all’automazione della governance della sicurezza dei dati è in linea con il nostro impegno a fornire ai clienti soluzioni potenti ma semplificate per proteggere i loro dati più preziosi. Questa partnership rappresenta un significativo passo in avanti nell’automazione della sicurezza dei dati, consentendo ai clienti Snowflake di destreggiarsi con fiducia nei complessi ambienti di dati moderni.

Per scoprire di più su come Theom e Snowflake stanno sfruttando l’intelligenza artificiale per semplificare la governance della sicurezza e accelerare il rilevamento delle minacce, registrati all’imminente Snowflake Summit 2025 che si terrà a San Francisco dal 2 al 5 giugno 2025 e visita lo stand Theom (#1510).