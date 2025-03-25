Snowflake Ventures investiert in DataOps.live, das fortschrittliche DevOps-Funktionen in die AI Data Cloud integriert

DataOps.live arbeitet mit Snowflake zusammen, um native Snowflake-Funktionen zu ergänzen und zu erweitern, was zu fortschrittlichen DataOps-Workflows für Snowflake-Kunden führt. Die integrierten Lösungen von Snowflake und DataOps.live vereinfachen die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Datenworkflows. Insbesondere operationalisiert DataOps.live dbtTM-Projekte, um den unternehmerischen Mehrwert zu steigern und die Lücke zwischen dbt-Entwicklung und -Bereitstellung im großen Maßstab zu schließen.

Snowflake Ventures investiert bereits zum zweiten Mal in DataOps.live. Das ist ein Beleg für die anhaltende Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und ihr gemeinsames Engagement für herausragende Data-Engineering- und DataOps-Funktionen für Snowflake-Kunden. DataOps.live hat zuvor den Status Elite Tier Partner erreicht und wurde kürzlich als Snowflake Product Growth Partner of the Year ausgezeichnet.

Dank der Partnerschaft zwischen Snowflake und DataOps.live können Kunden Datenprodukte schnell entwickeln, testen und veröffentlichen. Gleichzeitig wird die Produktivität des Data-Engineering-Teams um das 10-Fache erhöht und die Kosten werden um bis zu 60 % gesenkt. Darüber hinaus fügt DataOps.live auch weiterhin fortschrittliche Data-Engineering-Lösungen mit vollem Funktionsumfang für neue Snowflake-Feature-Releases hinzu, die auf einer mehrjährigen gemeinsamen Roadmap für die Produktentwicklung basieren. Snowflake-Kunden können schon bald über den Snowflake Marketplace, über eine Snowflake Native App und eine kostenlose „reibungslose“ Testversion, schnell und nahtlos auf die DataOps.live-Plattform zugreifen.

Nach unserer Investition werden Snowflake und DataOps.live weiterhin zusammenarbeiten, um die Data Engineering- und DataOps-Workflows zu verbessern und den Datenlebenszyklus für Snowflake-Kunden schneller und einfacher zu verwalten.