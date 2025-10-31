Snowflake Cortex AI adotta FedRAMP Moderate nella region AWS US East

AI per il settore pubblico: Perché l’autorizzazione FedRAMP per Cortex AI cambia le regole del gioco

L’imperativo per gli enti governativi di adottare l’intelligenza artificiale è più chiaro che mai. L’AI promette di rivoluzionare tutto, dal rilevamento delle frodi e l’allocazione delle risorse ai servizi per i cittadini. Tuttavia, la natura sensibile dei dati del settore pubblico significa che l’adozione dell’AI deve soddisfare standard elevati di sicurezza e fiducia.

Siamo felicissimi di annunciare un traguardo significativo in questo percorso: Snowflake Cortex AI, la nostra suite di strumenti AI, ha ottenuto l’autorizzazione FedRAMP Moderate nella AWS Region US East.

Questo risultato cruciale significa che gli enti federali degli Stati Uniti che già operano all’interno di questo ambiente sicuro e autorizzato possono immediatamente sbloccare e applicare in modo sicuro funzionalità di AI generativa all’avanguardia ai propri dati mission-critical. Nello specifico, questa autorizzazione include Snowflake Cortex Search, Cortex Analyst e Cortex Agents, potenti funzionalità che aiutano i team a creare applicazioni intelligenti basate sui dati.

Colmare il divario tra dati e intelligence

Le agenzie federali affrontano costantemente una triade di sfide: enormi quantità di dati isolati in silos, l’urgente necessità di efficienza operativa e rigorosi requisiti di sicurezza dei dati. Storicamente, l’adozione e l’applicazione dell’AI all’avanguardia a questi dati sicuri richiedevano un lavoro di integrazione lungo e complesso.

L’autorizzazione FedRAMP Moderate per Cortex AI cambia questa equazione.

Si integra perfettamente negli ambienti AI Data Cloud Snowflake autorizzati esistenti nella region AWS US East, fornendo un percorso sicuro e governato per sfruttare i modelli AI senza spostare i dati o compromettere la sicurezza.

Jennifer Chronis, Vice President of U.S. Public Sector di Snowflake, osserva: “Questa pietra miliare della conformità consente agli enti pubblici di adottare funzionalità di AI generativa sicure e all’avanguardia, mantenendo al contempo la fiducia e la governance dei dati necessarie per le loro missioni vitali.”

Cosa significa per le missioni federali

Questa autorizzazione non è solo un distintivo di conformità: è un acceleratore per i risultati delle missioni. Grazie all’integrazione di Cortex AI, gli utenti federali avranno accesso a large language model (LLM) e strumenti per creare i propri agenti AI in modo sicuro e su vasta scala.

Ecco come le nuove funzionalità di Cortex AI autorizzate potenziano i clienti del settore pubblico.

Sicurezza e conformità: governare l’output AI sui dati sensibili

Lo spostamento dei dati sensibili da un ambiente conforme a servizi AI/GPU specializzati introduce rischi e complessità. Ora Snowflake porta tutta la potenza delle funzionalità di Cortex AI (Cortex Search, Cortex Analyst e Cortex Agents) in un ambiente FedRAMP Moderate.

Ora gli enti pubblici possono analizzare in modo sicuro enormi volumi di dati sia strutturati che non strutturati, come report situazionali o record di appalti complessi, eliminando il rischio di spostare dati regolamentati. Il risultato è un output AI governato, verificabile e conforme, che non è più negoziabile per le missioni federali.

Produttività e accessibilità: ottenere insight più velocemente

Le nuove funzionalità abbassano drasticamente la barriera agli insight per ogni utente, indipendentemente dalle sue competenze tecniche.

Cortex Analyst consente agli utenti non tecnici, come i program manager, di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte direttamente da dati aziendali complessi e strutturati, senza bisogno di SQL.

Cortex Search consente al personale di interrogare vasti archivi di documenti, policy e guide procedurali utilizzando il linguaggio naturale, consentendo la scoperta rapida e un migliore allineamento interfunzionale in grado di promuovere miglioramenti dei servizi costitutivi o delle knowledge base interne.

Sviluppo e scalabilità dell’AI: Creare agenti sofisticati

Per i data scientist e gli sviluppatori AI, questo lancio offre un’infrastruttura scalabile e completamente gestita per la creazione di sofisticati data agent AI multistep.

I Cortex Agents fungono da “cervello”, coordinando Cortex Search e Cortex Analyst per rispondere a domande aziendali complesse in più parti, come dashboard, tabelle e documenti.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, i team possono passare più rapidamente dalla pianificazione alla distribuzione, accelerando drasticamente i tempi di modernizzazione dei dati e contribuendo a garantire che gli enti pubblici adempiano ai loro obblighi in modo efficiente.

Il nostro impegno continuo per la fiducia e la trasformazione

Il conseguimento dell’autorizzazione FedRAMP Moderate per Cortex AI su AWS Region US East fa parte del più ampio impegno di Snowflake a soddisfare i rigorosi standard di conformità richiesti dal settore pubblico. Che si tratti di potenziare i sistemi per combattere le frodi, modernizzare complessi sistemi di gestione finanziaria o migliorare l’integrità dei programmi, il nostro obiettivo è supportare la pubblica amministrazione nel realizzare il suo pieno potenziale con i dati e l’AI.

Siamo orgogliosi di fornire gli strumenti che aiutano i dipendenti pubblici a servire meglio il popolo americano.

Per saperne di più su come l’AI Data Cloud Snowflake potenzia i processi decisionali data-driven per la pubblica amministrazione e l’istruzione, visita il nostro sito web.