Anthropic Claude Sonnet 4.5 su Snowflake Cortex AI

Snowflake offre Snowflake Cortex AI una suite di funzionalità e servizi integrati che includono inferenza LLM completamente gestita e semplice retrieval dei dati, per consentire ai clienti di analizzare rapidamente i dati non strutturati insieme ai propri dati strutturati e accelerare la creazione di app di agentic AI. La piattaforma dati e AI unificata alla base di Cortex aiuta le organizzazioni a trasformare in pochi giorni i concetti di AI in realtà. Oggi organizzazioni di ogni dimensione e settore possono implementare una gamma di casi d’uso, dalla sintesi del testo e l’analisi del sentiment allo sviluppo di potenti chatbot AI.

Utilizzare Claude Sonnet 4.5 su Snowflake

Con Cortex AI, accedere ai modelli è facile. È sufficiente accedere ai modelli Sonnet 4.5 in una delle regioni supportate. Nelle regioni non supportate, è possibile accedervi con l’inferenza cross-region abilitata.

Cortex AISQL

Cortex AISQL semplifica la creazione di pipeline AI scalabili su dati aziendali multimodali utilizzando il familiare SQL. Cortex AISQL offre un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline AI orchestrate manualmente, consentendo di ottenere insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le apprezzate funzionalità di sicurezza e governance di Snowflake. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli all’avanguardia come Sonnet 4.5.