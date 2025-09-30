Anthropic Claude Sonnet 4.5 su Snowflake Cortex AI
Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità di Claude Sonnet 4.5, il modello più potente di Anthropic fino ad oggi, disponibile per i clienti su Snowflake Cortex AI. Grazie alla loro partnership pluriennale, Anthropic e Snowflake si impegnano a portare innovazioni di intelligenza artificiale generativa ai clienti. Questa nuova offerta aiuta le imprese a sviluppare e scalare AI product in modo semplice, connesso e affidabile.
In qualità di partner di lancio di Anthropic, stiamo fornendo la disponibilità lo stesso giorno di Claude Sonnet 4.5 (in public preview su Cortex AI). Questo modello è disponibile all'interno del perimetro sicuro di Snowflake per l'uso con Cortex AISQL e API REST Cortex, e arriverà presto in Cortex Agents (in public preview) e Snowflake Intelligence (in public preview).
Miglioramenti rispetto a Claude Sonnet 4
Claude Sonnet 4.5 offre aggiornamenti significativi rispetto al predecessore, con miglioramenti chiave nelle seguenti aree:
- Conoscenza specializzata migliorata: Il modello offre prestazioni altamente coerenti e affidabili, seguendo istruzioni complesse con precisione. È particolarmente efficace in domini specializzati come finanza, ricerca e cybersecurity.
- Capacità agentiche superiori: Il modello dimostra un'eccezionale creatività nell'uso degli strumenti per risolvere problemi nuovi che non ha mai incontrato prima. Presenta una capacità migliorata di coordinarsi con sub-agenti, consentendo l'esecuzione di flussi di lavoro complessi e multi-step con maggiore affidabilità.
- Programmazione e utilizzo del computer all'avanguardia: Claude Sonnet 4.5 stabilisce un nuovo standard nella codifica, raggiungendo un punteggio all'avanguardia più elevato su SWE-bench Verified. Le prestazioni sono ancora migliori con strumenti personalizzati. Per l'uso del computer, opera con maggiore affidabilità, cliccando con precisione sui pulsanti, compilando moduli e recuperando errori per completare le attività con successo.
Cosa puoi fare con Sonnet 4.5 su Snowflake
Claude Sonnet 4.5 di Anthropic si aggiunge ad altri modelli di frontiera leader in Cortex AI, consentendo un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, sempre all’interno dell’ambiente sicuro e governato Snowflake. Il modello Sonnet 4.5 è ideale per:
- Trasformare i dati in intelligence azionabile. Con Snowflake Intelligence alimentato da Claude Sonnet 4.5, gli utenti aziendali possono porre domande complesse in linguaggio naturale per ottenere insight precisi da dati strutturati e non strutturati. Il modello eccelle in attività specializzate, dalla previsione finanziaria avanzata e gestione intelligente dei rischi all'automazione dei flussi di lavoro di approvvigionamento e produzione di report di alta qualità, pronti per la produzione. Combina la sua expertise specializzata con la governance leader di settore di Snowflake.
- Analizzare dati multimodali con precisione senza pari. All'interno di Cortex AISQL, gli analisti possono utilizzare il bilanciamento ottimale di velocità e costo di Claude Sonnet 4.5 direttamente nel data warehouse. Le funzioni SQL native sbloccano pipeline AI a costi contenuti che classificano, filtrano e sintetizzano insight complessi da testo, immagini e altri dati non strutturati, trasformando le prestazioni di frontiera del modello in uno strumento di analisi semplice e scalabile.
- Costruire sistemi intelligenti con Cortex Agents alimentati da Claude Sonnet 4.5, il modello più avanzato di Anthropic per attività complesse e di lunga durata. Con prestazioni all'avanguardia nell'analisi finanziaria, ricerca, attività aziendali multi-step e orchestrazione di flussi interfunzionali, Sonnet 4.5 consente agli agenti di pianificare, ragionare e agire in modo affidabile su larga scala. I clienti possono costruire agenti che passano dalla semplice rilevazione reattiva alla correzione proattiva delle vulnerabilità. Porta miglioramenti significativi nell'uso degli strumenti, gestione della memoria e navigazione informatica. Consente ai Cortex Agents di affrontare processi aziendali sofisticati con maggiore precisione, resilienza e velocità, tutto supportato dallo stack di retrieval sicuro di Snowflake sia per dati strutturati che non strutturati.
Figura 1. Panoramica di Snowflake Cortex AI
Snowflake offre Snowflake Cortex AI una suite di funzionalità e servizi integrati che includono inferenza LLM completamente gestita e semplice retrieval dei dati, per consentire ai clienti di analizzare rapidamente i dati non strutturati insieme ai propri dati strutturati e accelerare la creazione di app di agentic AI. La piattaforma dati e AI unificata alla base di Cortex aiuta le organizzazioni a trasformare in pochi giorni i concetti di AI in realtà. Oggi organizzazioni di ogni dimensione e settore possono implementare una gamma di casi d’uso, dalla sintesi del testo e l’analisi del sentiment allo sviluppo di potenti chatbot AI.
Utilizzare Claude Sonnet 4.5 su Snowflake
Con Cortex AI, accedere ai modelli è facile. È sufficiente accedere ai modelli Sonnet 4.5 in una delle regioni supportate. Nelle regioni non supportate, è possibile accedervi con l’inferenza cross-region abilitata.
Cortex AISQL
Cortex AISQL semplifica la creazione di pipeline AI scalabili su dati aziendali multimodali utilizzando il familiare SQL. Cortex AISQL offre un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline AI orchestrate manualmente, consentendo di ottenere insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le apprezzate funzionalità di sicurezza e governance di Snowflake. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli all’avanguardia come Sonnet 4.5.
Figura 2. Diapositiva di presentazione degli utili di Snowflake Q2 FY26
SELECT * from AI_COMPLETE('claude-sonnet-4-5', PROMPT('what is one of the AI/ML adoption highlights from Snowflake Q2FY26 earnings?: {0}'))
Snowflake AI features simplify the use of genAI capabilities with more that 6,100 accounts using the capabilities in Q2 FY26.
API REST Cortex
Per effettuare chiamate di inferenza a bassa latenza a Cortex AI per app native, gli sviluppatori possono semplicemente utilizzare l'interfaccia API REST. Ecco un esempio di come funziona:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "claude-sonnet-4-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q4. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Prospettive future
Snowflake dà la priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati dell’organizzazione, e Anthropic si impegna a creare un’intelligenza artificiale sicura e affidabile per creare un forte allineamento nella fornitura di innovazioni all’avanguardia. Il modello Sonnet 4.5 è ora disponibile in public preview all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’uso con le funzioni Cortex AISQL e l’API REST, e sarà presto disponibile per Cortex Agents e Snowflake Intelligence.
Scopri di più
Scarica la Guida pratica all’Agentic AI.
Prova Snowflake Intelligence oggi stesso.
Guarda la demo per vedere Cortex AISQL in azione.
Affermazioni riferite al futuro
Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.