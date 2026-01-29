Snowflake Cortex AI, AWS 미국 동부 리전에서 FedRAMP Moderate 인증 획득

공공 부문을 위한 AI: Cortex AI의 FedRAMP 인증이 판도를 바꾼 이유

정부 기관이 인공지능을 도입해야 하는 필요성은 그 어느 때보다 명확해졌습니다. AI는 사기 감지, 리소스 할당부터 시민 서비스에 이르기까지 모든 것을 혁신하고 있습니다. 하지만 공공 부문 데이터의 민감한 특성상 AI 도입은 보안과 신뢰에 대한 높은 기준을 충족해야 합니다.

Snowflake는 이러한 여정에서 중대한 이정표를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Snowflake의 AI 도구 모음인 Snowflake Cortex AI가 AWS 미국 동부 리전에서 FedRAMP Moderate 인증을 획득했습니다.

이 중요한 성과는 이미 안전하고 인증된 환경에서 운영되고 있는 미국 연방 기관들이 이제 최첨단 생성형 AI 기능을 임무 수행에 필수적인 데이터에 즉시, 그리고 안전하게 적용할 수 있음을 의미합니다. 특히, 이 인증에는 팀이 지능적인 데이터 기반 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 강력한 기능인 Snowflake Cortex Search, Cortex Analyst, Cortex Agents가 포함됩니다.

데이터와 지능 간의 격차 해소

연방 기관들은 주로 세 가지 도전 과제에 직면합니다. 방대한 양의 사일로화된 데이터, 운영 효율에 대한 시급한 요구, 그리고 엄격한 데이터 보안 요구 사항입니다. 역사적으로, 이러한 보안 데이터에 최신 AI를 도입하고 적용하는 데는 복잡하고 시간과 비용이 많이 드는 통합 작업이 수반되었습니다.

Cortex AI에 대한 FedRAMP Moderate 인증은 이 방정식을 바꿔놓았습니다.

Cortex AI는 AWS 미국 동부 리전에서 이미 인증된 Snowflake AI 데이터 클라우드 환경에 원활하게 통합되어, 데이터를 이동하거나 보안을 침해하지 않으면서 AI 모델을 활용할 수 있는 안전하고 관리되는 경로를 제공합니다.

Snowflake에서 미국 공공 부문 담당 부사장을 역임하고 있는 Jennifer Chronis는 “이번 인증 획득은 정부 기관들이 핵심 임무에 필요한 신뢰와 데이터 거버넌스를 유지하면서도, 최첨단 보안 생성형 AI 역량을 도입하도록 지원합니다.”라고 밝혔습니다.

이번 인증이 연방 임무에 갖는 의미

이는 단순한 규정 준수 인증 획득이 아닌, 임무 성과를 위한 가속 장치입니다. 연방 사용자들은 Cortex AI를 통합함으로써 업계 최고의 대규모 언어 모델(LLM)과 자신만의 AI 에이전트를 안전하게, 그리고 대규모로 구축할 수 있는 도구에 액세스할 수 있게 됩니다.

새롭게 인증된 Cortex AI 기능이 공공 부문 고객을 지원하는 방식은 다음과 같습니다.

보안 및 규정 준수: 민감 데이터에 대한 AI 출력 관리

민감 데이터를 규정 준수 환경 밖의 전문화된 AI/GPU 서비스로 이동하는 것은 위험과 복잡성을 초래합니다. 하지만 Snowflake는 Cortex AI 기능(Cortex Search, Cortex Analyst, Cortex Agents)의 모든 역량을 FedRAMP Moderate 환경 내부로 가져왔습니다.

기관들은 이제 상황 보고서부터 복잡한 조달 기록에 이르기까지, 방대한 양의 정형 및 비정형 데이터를 안전하게 분석할 수 있으며, 규제 대상 데이터를 이동하는 위험을 제거할 수 있습니다. 이를 통해 연방 임무에서 필수적으로 요구되는 “통제 및 감사가 가능하며, 규정을 준수하는 AI 결과물”을 얻을 수 있습니다.

생산성 및 접근성: 더 빠른 통찰력 확보

이러한 새로운 기능은 사용자의 기술 전문 지식 수준에 관계없이, 모든 사용자가 인사이트를 얻는 데 필요한 장벽을 획기적으로 낮춥니다.

Cortex Analyst는 프로그램 관리자와 같은 비기술 사용자가 일반 언어로 질문하고 복잡한 정형 엔터프라이즈 데이터에서 직접 답변을 얻을 수 있도록 지원합니다. SQL 지식은 필요 없습니다.

Cortex Search 는 직원이 자연어를 사용하여 방대한 문서, 정책, 절차 가이드 아카이브를 쿼리할 수 있도록 하여, 정보를 빠르게 발견하고, 더 나은 교차 기능 조정을 실현할 수 있도록 지원하며, 시민 서비스 또는 내부 지식 기반 개선을 촉진합니다.

AI 개발 및 확장: 정교한 에이전트 구축

이번 인증은 데이터 과학자와 AI 개발자에게 완벽하게 관리되고 확장 가능한 인프라를 제공합니다. 이는 다단계적인 AI 데이터 에이전트를 구축하는 데 필수적입니다.

Cortex Agents는 “두뇌” 역할을 수행하며, Cortex Search와 Cortex Analyst를 조정하여 대시보드, 테이블 및 문서를 아우르는 복합적인 비즈니스 관련 질문에 답할 수 있습니다.

AI를 현장에서 활용함으로써, 팀은 계획에서 배포까지의 단계를 더욱 빠르게 진행할 수 있으며, 데이터 현대화에 드는 시간을 급격히 단축하고 기관이 효율적으로 임무를 수행하도록 지원합니다.

신뢰와 혁신에 대한 지속적인 약속

AWS 미국 동부 리전에서 Cortex AI에 대한 FedRAMP Moderate 인증을 획득한 것은 공공 부문이 요구하는 엄격한 규정 준수 표준을 충족하고자 하는 Snowflake의 광범위한 노력의 일환입니다. 사기 방지 시스템을 지원하든, 복잡한 재정 관리 시스템을 현대화하든, 프로그램 무결성을 개선하든, Snowflake의 목표는 정부가 데이터 및 AI를 통해 그 잠재력을 최대한 발휘하도록 지원하는 것입니다.

Snowflake는 공무원들이 미국 국민에게 더 나은 서비스를 제공하도록 지원하는 솔루션을 갖추게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

Snowflake AI 데이터 클라우드가 정부 및 교육 분야의 데이터 기반 의사 결정을 어떻게 지원하는지 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.