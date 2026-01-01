I container sono l’approccio moderno alla pacchettizzazione del codice in qualsiasi linguaggio: garantiscono portabilità e uniformità in tutti gli ambienti, in particolare per sofisticati modelli AI/ML e app full-stack ad alta intensità di dati. Questi tipi di data product moderni spesso elaborano quantità enormi di dati proprietari. La creazione, lo sviluppo e l’esecuzione di questi workload su vasta scala sono spesso operazioni complesse, che costringono sviluppatori e data scientist a dedicare più tempo alla gestione della capacità di calcolo e dei cluster per queste applicazioni invece di concentrarsi sul problema aziendale. Inoltre, poiché le app full-stack e i LLM non possono essere eseguiti direttamente dove risiedono i dati governati, gestire la sicurezza dei dati utilizzati in questi scenari diventa molto difficile, se non quasi impossibile.

Per consentire di portare in modo semplice e sicuro le app full-stack, i LLM e altri sofisticati data product dove si trovano i dati, abbiamo introdotto Snowpark Container Services, attualmente in private preview. Questa nuova opzione runtime di Snowpark consente agli sviluppatori di distribuire, gestire e scalare facilmente workload containerizzati (processi, servizi e funzioni dei servizi) tramite l’infrastruttura Snowflake, sicura e gestita, con opzioni hardware configurabili, come le GPU.

Questo nuovo runtime libera gli utenti dalla necessità di occuparsi di complesse operazioni di gestione e manutenzione della capacità di calcolo e dei cluster per i container. Eseguendo i container in Snowflake, non è necessario spostare i dati governati fuori da Snowflake (esponendoli a ulteriori rischi per la sicurezza) per poterli utilizzare all’interno di app e modelli AI/ML sofisticati, sia sviluppati internamente che offerti da provider terzi come app native Snowflake installabili dal Marketplace Snowflake.