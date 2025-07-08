Snowflake approvato come servizio nell’ambito della FedRAMP High Authorization for Azure Government

Grazie a questa autorizzazione, Snowflake può ora contribuire meglio a potenziare le iniziative governative cruciali. Ecco alcuni esempi.

Combattere truffe, sprechi e utilizzi impropri: Unifica data set eterogenei provenienti da più agenzie in un’unica vista sicura per identificare rapidamente pagamenti impropri e attività anomale con il machine learning.

Gestione finanziaria: Migliora la responsabilità fiscale e la preparazione creando un’unica fonte di riferimento per i dati finanziari, che consente di ottenere insight in tempo quasi reale, gestire i costi in modo efficiente e generare report completi.

Modernizza i sistemi legacy: Migliora le prestazioni e l’agilità operativa migrando da costosi e complessi sistemi legacy a una moderna infrastruttura dati.

Migliora l’integrità e l’idoneità dei programmi : Fornisci prestazioni e servizi pubblici in modo efficace rilevando i documenti duplicati, verificando le prestazioni e riducendo i pagamenti impropri nei diversi programmi di assistenza sociale, sanitaria e finanziaria.

Modernizza le operazioni e automatizza i processi: Abbatti i silos di dati tra i sistemi operativi per creare flussi di lavoro automatizzati, semplifica i processi manuali e consenti al personale di concentrarsi su attività mission-critical di maggiore valore.

Costruire il futuro della pubblica amministrazione su Snowflake

Snowflake offre molto più di una semplice destinazione sicura per i dati: è una piattaforma per l’innovazione su cui costruire il futuro delle missioni e dei servizi governativi. Gli enti pubblici possono creare e distribuire le proprie applicazioni e modelli AI data-driven direttamente dove risiedono i dati. Allo stesso tempo, consente ad aziende e partner di software di creare le proprie soluzioni su una piattaforma autorizzata, accelerando la capacità di portare applicazioni innovative ai clienti del settore pubblico.

Questo ecosistema si basa sul principale vantaggio architettonico di Snowflake: una piattaforma, un’esperienza. I nostri clienti e partner del settore pubblico possono accedere alla stessa piattaforma potente e facile da usare per supportare le loro missioni.

L’impegno di Snowflake

La missione di Snowflake è consentire al settore pubblico di raggiungere il suo pieno potenziale attraverso i dati e l’AI. Questo significa che siamo profondamente impegnati non solo a fornire una piattaforma che accelera l’innovazione e promuove i risultati istituzionali, ma anche a fornire alle agenzie un veicolo sicuro, convalidato da iniziative come FedRAMP, per innovare con i propri dati, soluzioni e modelli.

Snowflake, in quanto soluzione dati multi-cloud completamente gestita, è stato approvato come servizio nell’ambito dell’autorizzazione FedRAMP High per Azure Government. Questo è in linea con l’attenzione del governo statunitense verso soluzioni innovative ed efficienti, guidata dall’iniziativa FedRAMP 20x, che mira ad accelerare la distribuzione di soluzioni chiave agli enti governativi attraverso un percorso di autorizzazione semplificato e incentrato sull’automazione.

Questo risultato fa parte del nostro impegno costante a supportare i nostri clienti a livello globale nella ricerca di autorizzazioni future, tra cui quelle per Canada Protected B, Japan ISMAP e DoD IL4 su Microsoft Azure Government.

Siamo orgogliosi di supportare il settore pubblico nella costruzione di un futuro più data-driven.

Per scoprire come gli enti pubblici possono trasformare i dati in un asset strategico e migliorare l’efficacia delle loro missioni, leggi il nostro ebook.

Per discutere di come Snowflake può aiutare il tuo ente o la tua organizzazione, contatta il nostro team del settore pubblico di [email protected].

