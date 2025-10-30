Snowflake Cortex AI、AWSリージョン米国東部でFedRAMP Moderateを取得

官公庁・公的機関向けAI：Cortex AIのFedRAMP認証がゲームチェンジャーである理由

政府機関にとって、人工知能の導入はこれまで以上に不可欠です。AIは、不正検知、リソース割り当て、市民サービスなど、あらゆる側面に革命をもたらします。しかし、官公庁・公的機関のデータは機密性が高いため、AIの導入にはセキュリティと信頼性に関する高い基準を満たす必要があります。

このジャーニーにおける重要なマイルストーンを発表できることを光栄に思います。SnowflakeのAIツールスイートであるSnowflake Cortex AIは、AWSリージョン米国東部でFedRAMP Moderate認証を取得しました。

この重要な成果は、すでに認証されたセキュアな環境で運用されている米国連邦政府機関が、ミッションクリティカルなデータに対して、最先端の生成AI機能を迅速に解放して安全に適用できることを意味します。具体的には、この認証には、インテリジェントでデータドリブンなアプリケーションを構築するのに役立つ強力な機能である、Snowflake Cortex Search、Cortex Analyst、Cortex Agentsが含まれます。

データとインテリジェンスのギャップの解消

連邦機関は、膨大な量のサイロデータ、業務効率化という喫緊の課題、厳格なデータセキュリティ要件といった、3つの課題に常に直面しています。これまで、このセキュアなデータに最先端のAIを導入して適用するには、複雑で時間とコストのかかる統合作業が必要でした。

FedRAMP ModerateのCortex AI認証は、この方程式を変えます。

AWSリージョン米国東部での既存の認証済みSnowflake AIデータクラウド環境にシームレスに統合できるため、データの移動やセキュリティの犠牲なしに、AIモデルを活用するためのセキュアでガバナンスの確保されたパスが提供されます。

Snowflakeの米国官公庁・公的機関担当VPであるJennifer Chronisは、次のように述べています。「この重要なコンプライアンス上の節目をクリアしたことで、政府機関は、その重要な任務に求められる信頼とデータガバナンスを維持しながら、最先端でセキュアな生成AI機能を導入することが可能になります」

連邦ミッションにおける意味

この認証は、コンプライアンスの証であるだけでなく、ミッション成果を促進するものです。Cortex AIを統合することで、連邦ユーザーは業界をリードする大規模言語モデル（LLM）や独自のAIエージェントをセキュアかつ大規模に構築するためのツールを利用できるようになります。

官公庁・公的機関のお客様には、新たに認証されたCortex AIの機能がどのように役立つのかをご紹介します。

セキュリティとコンプライアンス：機密データのAI出力の管理

機密データをコンプライアンスに準拠した環境からAI/GPUの専門サービスに移行すると、リスクと複雑さが生じます。現在、Snowflakeは、Cortex AIの充実した機能（Cortex Search、Cortex Analyst、Cortex Agents）を、FedRAMP Moderate環境内で提供します。

組織は、状況報告から複雑な調達記録まで、構造化データと非構造化データの両方をセキュアに分析できるようになり、規制されたデータの移動リスクを排除できるようになりました。結果として、ガバナンス、監査、コンプライアンスが確保されたAI出力がもたらされるため、連邦のミッションにとって不可欠な要素です。

生産性とアクセシビリティ：インサイトの迅速な取得

新機能により、技術的な専門知識に関係なく、すべてのユーザーがインサイトを得る際の障壁を大幅に軽減できます。

Cortex Analystでは、プログラムマネージャーなどの非技術系のユーザーが、SQLを使用することなく、平易な言葉で複雑な構造化エンタープライズデータから直接質問して回答を得られます。

Cortex Searchでは、スタッフは自然言語を使用してドキュメント、ポリシー、プロシージャルガイドの膨大なアーカイブをクエリできるため、迅速な発見と部門横断的な連携の向上が実現し、構成サービスや社内ナレッジベースの改善が促進されます。

AIの開発とスケーリング：洗練されたエージェントの構築

今回の発表は、データサイエンティストとAI開発者のために、洗練された多段階のAIデータエージェントを構築するためのスケーラブルなフルマネージドインフラストラクチャを提供します。

Cortex Agentsは「頭脳」として機能し、Cortex SearchとCortex Analystを調整して、ダッシュボード、テーブル、ドキュメントにまたがる複雑なマルチパートのビジネス質問に回答します。

チームはAIを活用することで、計画から展開までの時間を短縮し、データモダナイゼーションのタイムラインを大幅に加速して、各機関が効率的に目標を達成できるようにします。

信頼と変革への継続的な取り組み

AWSリージョン米国東部でのFedRAMPによるCortex AIのModerate認証の取得は、官公庁・公的機関が求める厳格なコンプライアンス基準を満たすためのSnowflakeの幅広いコミットメントの一部です。不正対策システムを支える場合であれ、複雑な財務管理システムの刷新、あるいはプログラム整合性の向上、これらのいずれの場合であっても、私たちの目標は、データとAIを活用して政府がその可能性を最大限に引き出すことを支援することです。

私たちは、公務員が米国市民へより良いサービスを提供できるよう支援するツールを提供できることを誇りに思っています。

Snowflake AIデータクラウドが行政や教育のデータドリブンな意思決定をどのように支援しているのかについて詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。