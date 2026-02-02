Portare il motore ai dati: come 3 grandi brand alimentano lakehouse analytics e AI

Con un accesso ai dati maggiore che mai, le aziende stanno scoprendo che fornire analytics e AI affidabili su larga scala non è mai stato così difficile. Man mano che i data lake diventano fondamenta condivise per analytics e decisioni di business critiche, emergono rapidamente sfide legate ad affidabilità, concorrenza e prevedibilità dei costi.

I formati di tabella e di dati open hanno affrontato parte di questa sfida. Standardizzando il modo in cui i dati vengono archiviati e consultati, formati come Apache Iceberg offrono alle organizzazioni un maggiore controllo sui propri dati e creano una base per analytics interoperabili tra motori diversi. Ma l’apertura, da sola, non risolve il problema dell’analytics.

Quando i dati si estendono tra cloud, cataloghi e strumenti diversi, molti team faticano ancora a fornire analytics all’altezza delle aspettative del business. Ottimizzazione delle performance, overhead operativo e modelli di sicurezza frammentati spesso si frappongono tra i dati grezzi e insight affidabili.

Sempre più spesso, le organizzazioni stanno ripensando la propria architettura analytics mettendo l’efficienza al centro. La motivazione a portare gli strumenti verso i dati nasce dall’esigenza di mantenere un’unica copia governata in storage open, così che i team possano concentrarsi sull’estrazione di valore invece che sullo spostamento o la duplicazione dei dataset.

È qui che sta prendendo forma un nuovo approccio. Basato su formati di tabella open come Apache Iceberg, con supporto anche per formati aggiuntivi come Delta, Snowflake porta un potente motore di analytics progettato per workload business-critical direttamente sui dati stessi. Invece di migrare i dati in un ulteriore sistema, i team possono lavorare con tutti i propri dati nel luogo in cui risiedono senza sacrificare performance, affidabilità o controllo dei costi.

Per quanto questo approccio sia entusiasmante in teoria, è ancora più potente vederlo applicato nella pratica. In questa panoramica mostriamo come tre clienti — BMW Group, Indeed e WHOOP — stiano applicando questo approccio per alimentare analytics e AI su tutta la loro data estate e trasformare architetture di dati open in risultati di business misurabili.

Dalla visione alla prova dei fatti

Indeed scala l’accesso self-service ai dati riducendo i costi del 43%

Indeed gestisce un data lake da 52 petabyte che supporta reporting, analytics e sperimentazione mission-critical in tutta l’azienda. Con la crescita della domanda di accesso self-service (i.e., la capacità di leggere e scrivere tabelle Apache Iceberg™), il team di data engineering aveva bisogno di un modo per scalare l’analytics senza creare colli di bottiglia.

Convertendo il proprio data lake da Hive-ORC ad Apache Iceberg, Indeed ha adottato un approccio “write once, read anywhere” in linea con la propria strategia di dati open. Snowflake consente agli analisti di leggere e scrivere direttamente tabelle Iceberg, mantenendo al contempo controlli di sicurezza e governance tramite Horizon Catalog, inclusi sicurezza a livello di colonna e data masking.

Durante i test interni, Indeed ha osservato costi di query inferiori del 43%–74% utilizzando Snowflake su tabelle Iceberg, rispetto ad altri motori analytics valutati nello stesso ambiente. Questa combinazione di formati open, accesso governato e analytics ad alte prestazioni consente a Indeed di accelerare sperimentazione, product analytics e generazione di insight su un lakehouse progettato per scalare.