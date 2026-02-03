データがある場所でエンジンを動かす：ビッグブランド3社のレイクハウス上でのアナリティクスとAIの強化方法

データへのアクセスがかつてないほどに増加するなかで、企業は信頼性の高いアナリティクスとAIを大規模に提供することがかつてないほど困難になっていることに気づいています。データレイクがビジネスクリティカルなアナリティクスや意思決定のための共有基盤になるにつれて、信頼性、同時実行性、コスト予測可能性に関する課題が急速に浮上しています。

オープンテーブルとデータフォーマットは、この課題の一部に対処しつつあります。Apache Icebergなどのフォーマットは、データの保存とアクセスの方法を標準化することで、組織のデータ制御を強化し、エンジン間で相互運用可能なアナリティクスの基盤を構築します。しかし、オープン性だけではアナリティクスの問題は解決しません。

データが複数のクラウド、カタログ、ツールにまたがっているなかで、多くのチームはいまだにビジネスの期待に応えるアナリティクスの提供に苦労しています。パフォーマンスチューニング、運用オーバーヘッド、断片化されたセキュリティモデルは、生データと信頼できるインサイトの間に立ちはだかることがよくあります。

効率化を念頭に置き、アナリティクスアーキテクチャを再考する組織が増えています。ツールをデータのある場所で使用したいという動機は、オープンストレージで単一のガバナンスの確保されたデータを維持することにあります。それにより、チームはデータセットの移動や複製ではなく、価値の抽出に集中できます。

ここに新しいアプローチが形づくられつつあります。Apache Icebergなどのオープンテーブル形式をベースに、Deltaなどの追加形式をサポートすることで、Snowflakeはビジネスクリティカルなワークロード向けに設計された強力なアナリティクスエンジンをデータ自身に直接提供します。チームは、データを別のシステムに移行することなく、データの存在する場所ですべてのデータを扱えます。パフォーマンス、信頼性、コストに対する信頼を損なう必要はありません。

このアプローチは原理的には魅力的ですが、実践するとさらに効果的です。このラウンドアップでは、BMW Group、Indeed、WHOOPの3社のお客様が、このアプローチを自社のデータ資産全体にわたってアナリティクスとAIを強化し、オープンデータアーキテクチャを測定可能なビジネス成果に結びつけるためにどのように活用しているかを明らかにします。

ビジョンから実証へ

Indeed：コストを43%削減しながらセルフサービスデータアクセスをスケーリング

Indeedは、52ペタバイトのデータレイクを運営しており、ビジネス全体にわたってミッションクリティカルなレポート作成、分析、実験をサポートしています。セルフサービスアクセス（つまり、Apache Iceberg™テーブルの読み取りと書き込みの機能）の需要が高まるにつれて、データエンジニアリングチームはボトルネックを発生させることなくアナリティクスを拡張する方法を必要としていました。

Indeedは、データレイクをHive-ORCからApache Icebergに変換することで、オープンデータ戦略に沿った「write once, read anywhere (一度書いたらどこからでも読める)」アプローチを採用しました。Snowflakeでは、アナリストはHorizonカタログを通じて列レベルのセキュリティやマスキングなどのセキュリティとガバナンスの制御を維持しながら、Icebergテーブルを直接読み書きできます。

Indeedは社内テストにおいて、IcebergテーブルでSnowflakeを使用した場合、その環境で評価した他のアナリティクスエンジンと比較して、クエリコストが43%～74%低いことを確認しました。Indeedは、オープンフォーマット、ガバナンスの確保されたアクセス、高性能アナリティクスの組み合わせにより、拡張性に優れたレイクハウスでの実験、製品分析、インサイト生成を加速しています。