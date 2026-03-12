Llevar el motor a los datos: cómo 3 grandes marcas impulsan las analíticas y la IA en lakehouses

Con más acceso a los datos que nunca, las empresas se están dando cuenta de que ofrecer analíticas e inteligencia artificial (IA) fiables a escala nunca ha sido tan difícil. A medida que los data lakes se consolidan como pilares compartidos para la toma de decisiones y las analíticas esenciales del negocio, emergen nuevos desafíos en torno a la fiabilidad, la concurrencia y la previsibilidad de los costes.

Los formatos de datos y de tabla abiertos han abordado parte de este desafío. Al estandarizar cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos, formatos como Apache Iceberg ofrecen a las organizaciones un mayor control sobre sus datos y crean una base para analíticas interoperables entre motores. Pero la apertura por sí sola no resuelve el problema de las analíticas.

A medida que los datos se extienden por nubes, catálogos y herramientas, a muchos equipos les sigue costando ofrecer analíticas que cumplan las expectativas del negocio. El ajuste del rendimiento, la sobrecarga operativa y los modelos de seguridad fragmentados a menudo se interponen entre los datos sin procesar y la información fiable.

Cada vez más, las organizaciones se replantean su arquitectura de analíticas teniendo en cuenta la eficiencia. La motivación para llevar las herramientas a los datos radica en mantener una única copia gobernada en un almacenamiento abierto, para que los equipos puedan centrarse en extraer valor en lugar de mover o duplicar conjuntos de datos.

Aquí es donde está tomando forma un nuevo enfoque. Basado en formatos de tabla abiertos como Apache Iceberg, con soporte para formatos adicionales como Delta, Snowflake lleva un potente motor de analíticas diseñado para los workloads esenciales para el negocio directamente a los propios datos. En lugar de migrar datos a otro sistema más, los equipos pueden trabajar con todos sus datos donde residen sin sacrificar el rendimiento, la fiabilidad o la confianza en los costes.

Por muy interesante que sea este enfoque en principio, es aún más potente verlo en la práctica. En este resumen, destacamos cómo tres clientes (BMW Group, Indeed y WHOOP) están aplicando este enfoque para impulsar las analíticas y la IA en todo su patrimonio de datos y transformar las arquitecturas de datos abiertas en resultados empresariales medibles.

De la visión a la prueba

Indeed escala el acceso a datos de autoservicio a la vez que reduce los costes en un 43 %

Indeed utiliza un data lake de 52 petabytes que respalda la generación de informes, la experimentación y las analíticas esenciales en toda la empresa. A medida que crecía la demanda de acceso de autoservicio (es decir, la capacidad de leer y escribir en tablas de Apache Iceberg™), el equipo de ingeniería de datos necesitaba una forma de escalar las analíticas sin crear un cuello de botella.

Al convertir su propio data lake de Hive-ORC a Apache Iceberg, Indeed adoptó un enfoque de “escribir una vez, leer en cualquier lugar” alineado con su estrategia de datos abiertos. Snowflake permite a los analistas leer y escribir directamente en tablas de Iceberg y mantiene, al mismo tiempo, los controles de seguridad y gobernanza a través de Horizon Catalog, incluida la seguridad a nivel de columna y el enmascaramiento.

Durante las pruebas internas, Indeed observó costes de consulta entre un 43 % y un 74 % inferiores al usar Snowflake en tablas de Iceberg, en comparación con otros motores de analíticas evaluados en ese entorno. Esta combinación de formatos abiertos, acceso gobernado y analíticas de alto rendimiento permite a Indeed acelerar la experimentación, las analíticas de productos y la generación de información en un lakehouse creado para ser escalado.