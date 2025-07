BMW Group: una marcia in più ai data workload operativi con l’AI Data Cloud Snowflake

Per molti dei casi d’uso nel CDH, BMW utilizza una combinazione di infrastruttura AWS e Apache Iceberg Tables per garantire flessibilità e alte prestazioni. “Abbiamo una solida partnership con Amazon Web Services, e gli strumenti AWS soddisfano i requisiti della maggior parte dei nostri casi d’uso”, spiega Ruben Simon, Head of Product Management, Cloud Data Hub di BMW Group.

Tuttavia, il team CDH riteneva che alcuni casi d’uso, in particolare quelli che utilizzano grandi set di dati operativi, potessero trarre vantaggio da un diverso approccio ai dati. “Per i casi d’uso operativi ci serviva un’elaborazione estremamente rapida, e Snowflake si è dimostrato superiore alla concorrenza. È per questo che abbiamo deciso di integrare Snowflake nel CDH.”

Con l’AI Data Cloud come componente chiave della sua data foundation, BMW Group è ora in grado di garantire performance elevate per workload di dati imponenti. Ad esempio, i dati sull’assistenza, conservati in un vasto data lake che raccoglie le transazioni di servizio e riparazione dei veicoli dell'ultimo decennio, ora girano su Snowflake. Grazie alla potenza di calcolo di Snowflake, concessionarie e officine possono accedere quasi istantaneamente allo storico degli interventi per ogni cliente. Ciò si traduce in maggiore efficienza per il personale delle concessionarie, che ottiene più rapidamente le informazioni necessarie, e in servizi e riparazioni più veloci per i clienti.

Se da un lato Iceberg offre un miglior rapporto costi-benefici per workload semplici su tabelle singole, il team CDH ha constatato che Snowflake garantisce performance superiori a costi inferiori per workload più complessi. “Trattandosi di una risorsa di calcolo premium, credevamo che la piattaforma Snowflake sarebbe stata più costosa, ma in realtà stiamo risparmiando sui workload ad alta intensità di elaborazione”, dichiara Ruben Simon. Per i workload relativi ai dati dell’assistenza, BMW Group ha ridotto i costi medi del 25% con Snowflake rispetto alla sua piattaforma precedente.

Snowflake offre anche un’interfaccia e una configurazione facili da usare per gli utenti. Mentre gli strumenti AWS richiedono agli utenti di configurare i ruoli, le istanze di Snowflake possono essere implementate con pochi clic. Il team CDH ha lavorato in stretta collaborazione con Snowflake per abbassare ulteriormente le barriere all’ingresso nell’AI Data Cloud e facilitare l’onboarding degli utenti. Questo spiega perché l’adozione è stata così rapida: in soli 18 mesi oltre 60 casi d’uso CDH in aree che spaziano dalle vendite all’assistenza fino alla supply chain erano già operativi su Snowflake.