엔진을 데이터로 가져오다...3개 글로벌 기업의 레이크하우스 분석과 AI 구현 사례

지금은 과거 그 어느 때보다 더 많은 데이터에 접근할 수 있게 되었지만 엔터프라이즈 환경에서 신뢰할 수 있는 분석과 AI를 대규모로 제공하는 일은 오히려 더 어려워졌습니다. 데이터 레이크가 비즈니스 크리티컬 분석과 의사 결정을 위한 공유 기반으로 자리 잡으면서, 안정성, 동시성 및 비용 예측 가능성과 관련된 과제가 빠르게 부각되고 있습니다.

지금까지는 개방형 테이블과 데이터 형식이 이러한 과제의 일부를 해결해왔습니다. Apache Iceberg와 같은 형식은 데이터 저장 및 접근 방식을 표준화함으로써, 조직이 데이터를 보다 효과적으로 통제할 수 있도록 지원하고 여러 엔진 간 상호 운용 가능한 분석을 위한 기반을 마련합니다. 하지만 개방성만으로는 분석 문제를 해결할 수 없습니다.

데이터가 여러 클라우드, 카탈로그 및 도구에 걸쳐 분산됨에 따라, 많은 팀들은 여전히 비즈니스 기대 수준에 부합하는 분석을 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 성능 튜닝, 운영 오버헤드, 단편화된 보안 모델은 많은 경우 원시 데이터와 신뢰할 수 있는 인사이트 사이를 가로막는 장벽으로 작용합니다.

이에 따라 점점 더 많은 조직이 효율성을 중심에 두고 분석 아키텍처를 재고하고 있습니다. 도구를 데이터가 있는 곳으로 가져오려는 동기는, 개방형 스토리지에 단일하고 거버넌스가 적용된 데이터 사본을 유지함으로써 팀이 데이터 이동이나 복제 대신 가치 창출에 집중할 수 있도록 하는 데서 비롯됩니다.

바로 이러한 맥락에서 새로운 접근 방식이 구체화되고 있습니다. Apache Iceberg와 같은 개방형 테이블 형식에 기반을 두고, Delta와 같은 추가 형식을 지원하는 Snowflake는 비즈니스 크리티컬 워크로드를 위해 설계된 강력한 분석 엔진을 데이터가 있는 위치로 직접 가져옵니다. 데이터를 또 다른 시스템으로 마이그레이션하는 대신, 팀은 성능, 안전성, 그리고 비용 예측 가능성을 희생할 필요 없이, 데이터가 위치한 곳에서 그대로 작업할 수 있습니다.

이 접근 방식은 개념적으로도 흥미롭지만, 실제 적용 사례에서 그 진가가 더욱 분명해집니다. 이 글에서는 BMW Group, Indeed, WHOOP 등 세 고객사가 이 접근 방식을 적용하여 전체 데이터 자산에서 분석과 AI를 구현하고, 개방형 데이터 아키텍처를 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환한 사례를 소개합니다.

비전에서 검증으로

Indeed 사례: 셀프서비스 데이터 액세스 확장과 함께 43% 비용 절감 실현

Indeed는 전사 차원의 미션 크리티컬 보고, 분석 및 실험을 지원하는 52페타바이트 데이터 레이크를 운영합니다. 셀프서비스 액세스(i.e., Apache Iceberg™ 테이블을 읽고 쓸 수 있는 기능)에 대한 수요가 증가함에 따라, 데이터 엔지니어링 팀은 병목 현상 없이 분석을 확장할 수 있는 방법이 필요했습니다.

Indeed는 데이터 레이크를 Hive-ORC에서 Apache Iceberg로 전환함으로써 개방형 데이터 전략에 부합하는 ‘한 번 저장하고 어디서나 활용하는(write once, read anywhere)’ 접근 방식을 채택했습니다. Snowflake는 Horizon Catalog를 통해 컬럼 수준 보안 및 마스킹을 포함한 보안 및 거버넌스 제어를 유지하면서 분석가가 분석가가 Iceberg 테이블을 직접 읽고 쓸 수 있도록 지원합니다.

Indeed는 내부 테스트를 통해,Iceberg 테이블에서 Snowflake를 사용할 경우 동일 환경에서 평가한 다른 분석 엔진에 비해 쿼리 비용이 43%~74% 낮아지는 것을 확인했습니다. 이러한 개방형 형식, 거버넌스 기반 액세스, 고성능 분석의 조합은 확장 가능한 레이크하우스 환경에서 실험, 제품 분석, 인사이트 도출을 가속화할 수 있도록 지원합니다.