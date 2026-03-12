La serie de eventos virtuales Accelerate 2025 de Snowflake ofrece una oportunidad crucial para que las organizaciones del sector público, sanidad y ciencias de la vida aprendan a superar los obstáculos relacionados con los datos y a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial (IA). Estos eventos específicos para sectores son ideales para profesionales de tecnología de la información (TI) y líderes que desean crear fundamentos de los datos sólidos y acelerar sus iniciativas de IA dentro de los parámetros de sectores muy regulados.

En las sesiones se destacarán las últimas tendencias del sector, casos de uso innovadores y consejos para crear una estrategia empresarial de datos e IA ganadora, con el retorno de la inversión (ROI) y los objetivos en primer plano. Los expertos, clientes y partners de Snowflake compartirán información estratégica y consejos prácticos para crear un fundamento de los datos sólido y preparado para la colaboración para la IA. En los eventos también se realizarán demostraciones de casos de uso clave y prácticas recomendadas.

Accelerate Public Sector se celebra el 24 de abril. Accelerate Healthcare & Life Sciences se celebra el 30 de abril.