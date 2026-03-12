La serie de eventos virtuales Accelerate 2025 de Snowflake ofrece una oportunidad crucial para que las organizaciones del sector público, sanidad y ciencias de la vida aprendan a superar los obstáculos relacionados con los datos y a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial (IA). Estos eventos específicos para sectores son ideales para profesionales de tecnología de la información (TI) y líderes que desean crear fundamentos de los datos sólidos y acelerar sus iniciativas de IA dentro de los parámetros de sectores muy regulados.
En las sesiones se destacarán las últimas tendencias del sector, casos de uso innovadores y consejos para crear una estrategia empresarial de datos e IA ganadora, con el retorno de la inversión (ROI) y los objetivos en primer plano. Los expertos, clientes y partners de Snowflake compartirán información estratégica y consejos prácticos para crear un fundamento de los datos sólido y preparado para la colaboración para la IA. En los eventos también se realizarán demostraciones de casos de uso clave y prácticas recomendadas.
Accelerate Public Sector se celebra el 24 de abril. Accelerate Healthcare & Life Sciences se celebra el 30 de abril.
¿Por qué asistir a Accelerate Public Sector?
Dado que 2025 está a punto de transformar el sector público, los líderes de la administración pública y la educación superior se enfrentan al reto de satisfacer las demandas cambiantes y prestar servicios públicos de manera más eficiente. En Accelerate Public Sector, organizado por Snowflake y AWS, los asistentes escucharán a expertos del sector público hablar sobre cómo las organizaciones utilizan los datos y la IA para aumentar la eficiencia, eliminar los silos e impulsar una administración pública más ágil y orientada a los objetivos.
Tanto si eres un dirigente estatal, regional o local, o un responsable tecnológico, obtendrás información práctica para crear una estrategia de datos e IA para el presente y prepararte para el futuro. Únete a nosotros para descubrir cómo las plataformas de datos modernas como Snowflake ayudan a las organizaciones del sector público a habilitar una colaboración fluida y conforme a la normativa capaz de generar un impacto real tanto para los ciudadanos como para las comunidades.
La agenda incluye oportunidades para:
Escuchar a los expertos en el sector público de Snowflake y a los líderes de AWS y Deloitte hablar sobre cómo las agencias federales, estatales y locales, así como las instituciones educativas pueden responder a la presión para modernizar los sistemas, reducir los costes y ofrecer servicios más rápidos y con mayor capacidad de respuesta, al tiempo que superan los desafíos relacionados con la plantilla, las normativas cambiantes y las expectativas de los ciudadanos.
Aprender cómo las instituciones educativas pueden modernizar los sistemas de datos heredados y conseguir una mayor agilidad, eficiencia e información al aprovechar las plataformas basadas en la nube para simplificar las operaciones e impulsar una toma de decisiones más inteligente. University of Florida (UF), cliente de Snowflake, compartirá cómo transformó su infraestructura heredada y optimizó las operaciones de TI a través de una estrategia eficaz de modernización de datos. La UF también compartirá pasos prácticos para iniciar o acelerar tu propio proceso de modernización.
Escuchar cómo gobiernos locales, como la ciudad de Tacoma, utilizan la colaboración de datos segura para eliminar los silos entre departamentos y mejorar la prestación de servicios a los residentes. Tacoma está estableciendo una plataforma de datos central para la seguridad pública, los servicios públicos y otras funciones gubernamentales con el fin de aumentar la eficiencia, mejorar la transparencia y generar información valiosa.
Ver demostraciones para presenciar la IA del mundo real en acción. La innovación en el sector público se está acelerando y la IA generativa lidera este avance. Estas demostraciones mostrarán cómo las agencias gubernamentales pueden utilizar la IA para optimizar operaciones, descubrir información y transformar la prestación de servicios. Desde la automatización del análisis legislativo hasta la extracción de datos de documentos complejos, verás ejemplos prácticos de innovación en acción.
Regístrate ahora en Accelerate Public Sector el 24 de abril.
¿Por qué asistir a Accelerate Healthcare & Life Sciences?
Accelerate Healthcare & Life Sciences se celebra el miércoles 30 de abril. Este evento virtual mostrará cómo las organizaciones líderes del sector transforman sus organizaciones y ecosistemas utilizando los datos y la IA para colaborar, innovar y democratizar los datos.
Con los datos, la tecnología y el acceso al ecosistema adecuados, las organizaciones de sanidad y ciencias de la vida pueden acelerar los flujos de trabajo cruciales al tiempo que mantienen la seguridad y la gobernanza necesarias para este sector tan regulado. El evento Accelerate de Snowflake para el sector muestra cómo los líderes aprovechan el AI Data Cloud para sanidad y ciencias de la vida de Snowflake para lograr sus objetivos.
Los asistentes descubrirán modelos de arquitectura de datos empresarial que priorizan el consumo de datos seguro y de autoservicio, y conocerán aplicaciones de IA y ML de vanguardia en el sector que mejoran la eficiencia operativa y la experiencia de los pacientes y afiliados.
Los aspectos más destacados de la agenda incluyen oportunidades para:
Escuchar a los expertos de Snowflake y a los líderes de AWS y Accenture hablar sobre los nuevos cambios y desafíos más apremiantes del sector, desde las continuas presiones relacionadas con los costes y las preocupaciones sobre la resiliencia de la cadena de suministro hasta la gestión del agotamiento de los equipos de atención médica. Descubre lo que deben tener en cuenta los ejecutivos al crear su estrategia empresarial de datos e IA para obtener resultados óptimos a largo plazo para el negocio y los pacientes.
Aprender a acelerar el acceso a los datos con la interoperabilidad. A medida que el volumen y la complejidad de los datos siguen creciendo, muchas empresas de sanidad y ciencias de la vida priorizan ahora las estrategias empresariales en las que los datos son fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR). Para cumplir con estos principios de datos, la arquitectura de una empresa es importante. Escucha cómo las organizaciones que son partner de Snowflake crean bases fundamentos de los datos sólidos basados en estándares abiertos, un data sharing seguro, y controles de seguridad y gobernanza.
Escuchar cómo clientes de Snowflake, como Odaia, democratizan y colaboran con los datos. Las nuevas tecnologías, como la IA generativa, requieren la capacidad de ingerir, transformar y aplicar datos estructurados y no estructurados. Las organizaciones líderes están diseñando flujos de datos para que sean más abiertos, resilientes y rentables. Aprende las mejores prácticas para la ingesta de datos y lo que eso significa para crear una visión holística del paciente.
Ver una demo sobre cómo crear un agente de IA para un centro de contacto de las entidades pagadoras del sector sanitario utilizando el AI Data Cloud para sanidad y ciencias de la vida de Snowflake.
Regístrate ahora para reservar tu plaza en Accelerate Healthcare & Life Sciences el 30 de abril.
Acerca de la alianza entre AWS y Snowflake
AWS y Snowflake posibilitan una estrategia unificada de datos e IA, lo que ayuda a las organizaciones a ingerir, transformar y compartir datos a escala e impulsa workloads esenciales en analíticas, ingeniería de datos, IA y desarrollo de aplicaciones. Con una infraestructura totalmente gestionada, las empresas obtienen sencillez, escalabilidad y gobernanza, y disfrutan de servicios de IA integrados y capacidades de colaboración en tiempo real. Las organizaciones sacan más partido de sus datos y obtienen información basada en IA más rápido con Snowflake y AWS.
Obtén más información sobre la alianza entre Snowflake y AWS.