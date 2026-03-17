En el entorno empresarial actual, acelerado e hipercompetitivo, las marcas se enfrentan a un reto cada vez mayor: ofrecer una experiencia del cliente altamente personalizada y relevante, o arriesgarse a quedarse atrás frente a la competencia. Con unas expectativas de los consumidores por las nubes —que exigen el producto adecuado, en el momento oportuno y en el lugar adecuado—, ya no basta con ofrecer simplemente lo que desean. Las empresas deben anticiparse a esos deseos y responder con rapidez. ¿Una forma de hacerlo posible? Los datos.

Los datos tienen el potencial de revelar información valiosa sobre lo que los consumidores realmente quieren de sus experiencias de compra. Pero con tantos datos dispersos en diferentes plataformas, tanto en línea como fuera de línea, las empresas de retail se enfrentan a un enorme reto: ¿cómo reunir toda esta información fragmentada y utilizarla de forma eficaz? Por ejemplo, los clientes suelen usar varias direcciones de correo electrónico o formas de pago cuando compran, pero es posible que esos perfiles nunca se vinculen entre sí para contar una historia completa sobre esa persona y lo que espera de una marca, y mucho menos sobre cómo interactúa con otras marcas. Y a medida que se generan más datos cada día, la tarea se vuelve aún más compleja. Muchas empresas también tienen dificultades para aprovechar los datos de una forma que les permita segmentar eficazmente a sus audiencias y ofrecer experiencias personalizadas que generen resultados significativos.

“Las empresas líderes de retail y bienes de consumo ven la evolución continua del comportamiento del consumidor —que combina las compras en tienda y en línea con la influencia de las redes sociales— no como un reto, sino como una oportunidad”, afirma Paul Winsor, Industry Principal for Retail and Consumer Goods en Snowflake. “Cada interacción genera datos valiosos que les permiten comprender y atender mejor a sus clientes”.

Para ayudar a las empresas a abordar estos retos relacionados con los datos de forma directa, Snowflake y Deloitte han unido fuerzas para ayudar a las organizaciones a armonizar sus datos y ofrecer a sus clientes experiencias mejoradas.

Aprovechar el poder de los datos para comprender a los clientes e impulsar el éxito

Es sencillo: cuanto más saben las empresas sobre sus clientes, más eficazmente pueden atenderlos. Para crear experiencias fluidas y personalizadas, es fundamental comprender quiénes son los clientes a un nivel más profundo. Aquí es donde entran en juego las analíticas avanzadas y un conocimiento profundo tanto del negocio como de la audiencia.

Para muchas empresas de retail, esto empieza por aprovechar todo el potencial de sus datos de clientes. Las soluciones de identidad de Deloitte ofrecen un enfoque diferenciado para identificar a los clientes en los puntos de venta de retail mediante un proceso y una tecnología propietarios, lo que permite a las empresas unificar los perfiles de clientes y capturar más registros identificables a partir de los datos de las transacciones. En última instancia, proporcionan una visión sólida e integral del cliente. Partiendo de estos datos, ahora limpios y robustos, la solución de segmentación de Deloitte utiliza IA generativa para llevar las estrategias de crecimiento centradas en el cliente al siguiente nivel. Esto ayuda a segmentar a los clientes a partir de datos propios y de terceros, y utiliza IA generativa para crear nombres de segmentos para el profesional del marketing, así como resúmenes de los rasgos, comportamientos y motivaciones que definen a los clientes.

Al utilizar las soluciones de Deloitte en el entorno de data clean room de Snowflake, las empresas de retail y las organizaciones de consumo pueden obtener información práctica gracias a la resolución de datos de clientes dispares y la creación de perfiles de cliente integrales.

“Las organizaciones actuales se enfrentan al reto de gestionar grandes volúmenes de datos y aprovecharlos para mejorar las experiencias y los resultados de los clientes. Sin embargo, integrar estos datos a través de múltiples canales en línea y físicos puede ser complejo”, afirma Clark Passino, Data & Insights Leader for Converge by Deloitte y Managing Director en Deloitte Consulting LLP. “Gracias a nuestra colaboración con Snowflake, estamos ayudando a las empresas a optimizar y crear una visión 360 del cliente, así como a predecir su comportamiento futuro, para impulsar interacciones más intencionadas, focalizadas y rentables”.

Estas soluciones colaborativas ofrecen a las empresas una imagen más completa de sus clientes, al tiempo que les ayudan a garantizar la privacidad y la seguridad de los datos. Un ejemplo de cómo esta colaboración marca la diferencia: un proyecto reciente ayudó a un cliente a identificar más de un millón de nuevos perfiles de clientes. Al utilizar la plataforma segura de Snowflake y combinarla con las potentes herramientas que ofrece Deloitte, el cliente pudo ampliar significativamente sus puntos de contacto salientes en campañas directas al consumidor, obteniendo mejores resultados y una mayor interacción.

Las data clean rooms de Snowflake potencian aún más este enfoque al permitir a las empresas compartir información de forma segura con sus partners, lo que ofrece aún más oportunidades para aprovechar eficazmente los datos de clientes.

Un enfoque basado en datos para una interacción significativa con el cliente

La nueva colaboración entre Deloitte y Snowflake permite a las empresas de retail ir más allá de la simple recopilación de datos y transformar sus estrategias de interacción con el cliente. Al crear segmentos que no solo son prácticos, sino también accionables, las empresas pueden interactuar con los clientes mediante mensajes relevantes y oportunos, mejorando su experiencia en cada punto de contacto.

“Gracias a esta colaboración, las empresas de retail y las organizaciones de consumo pueden acelerar el proceso para obtener información accionable rápidamente, de modo que la ciencia de datos no se quede guardada en un cajón”, afirma Natalie Groff, Segmentation and Engagement Leader for Converge by Deloitte y Managing Director en Deloitte Consulting LLP. “Las empresas pueden automatizar la integración entre los resultados del modelado de segmentación y las plataformas de tecnología publicitaria (AdTech) y de marketing (martech) posteriores para una ejecución más rápida, interacciones más precisas con los clientes y una reducción del desperdicio publicitario al centrarse en las audiencias adecuadas”.

Este enfoque no solo impulsa la captación o la retención de clientes, sino que puede generar valor a largo plazo. Al comprender y predecir mejor el comportamiento de los clientes, las empresas pueden construir relaciones más beneficiosas y duraderas tanto con los clientes actuales como con los futuros.

Las soluciones que Deloitte y Snowflake ofrecen conjuntamente son más que técnicas: suponen un cambio radical para las empresas que buscan mejorar su experiencia del cliente a través de información basada en datos. Al resolver la fragmentación de la información de clientes y aprovecharla para ofrecer experiencias personalizadas y focalizadas, las empresas de retail pueden posicionarse para un crecimiento y un éxito a largo plazo. No se trata solo de seguir el ritmo de la competencia, sino de ir un paso por delante.

Deloitte y Snowflake ofrecen soluciones integrales de gestión de datos para ayudar a mejorar la competencia analítica, afrontar los retos habituales y acelerar la transformación con una disrupción mínima del negocio. Como Snowflake Elite Services Partner y tres veces Global Systems Integrator Partner of the Year, Deloitte se enorgullece de combinar su liderazgo en estrategia, analíticas y servicios de tecnología con las capacidades avanzadas del AI Data Cloud de Snowflake para ayudar a las empresas a migrar con éxito a la nube, reducir costes y aumentar la agilidad.

Obtén más información sobre Deloitte y Snowflake aquí.