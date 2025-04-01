Snowflakeのバーチャルイベントシリーズ「Accelerate 2025」は、官公庁・公的機関とヘルスケア・ライフサイエンス組織がデータのハードルを克服し、AIの可能性を最大限に引き出す方法を学ぶための重要な機会を提供します。この業界特化のイベントは、規制の厳しい業界のパラメーター内で、堅牢なデータ基盤を構築し、AIイニシアチブを加速させたいと考えているITプロフェッショナルやリーダーに最適なものとなっています。

このイベントのセッションは、最新の業界トレンド、革新的なユースケース、そしてミッションの成功とROIを重視した優れたエンタープライズデータとAIの戦略を生み出すヒントに焦点を当てています。Snowflakeのエキスパート、お客様、パートナーが、堅牢でコラボレーション可能なAIデータファウンデーションを構築するための戦略的インサイトと実用的なヒントをご紹介します。また、主要なユースケースとベストプラクティスのデモも行います。

Accelerate Public Sectorは4月24日の木曜日の開催、Accelerate Healthcare & Life Sciencesは4月30日の水曜日の開催です。