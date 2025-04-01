官公庁・公的機関とヘルスケア・ライフサイエンス業界のリーダーによる、データ、AI、コラボレーションを活用してミッションを成功に導く方法
Snowflakeのバーチャルイベントシリーズ「Accelerate 2025」は、官公庁・公的機関とヘルスケア・ライフサイエンス組織がデータのハードルを克服し、AIの可能性を最大限に引き出す方法を学ぶための重要な機会を提供します。この業界特化のイベントは、規制の厳しい業界のパラメーター内で、堅牢なデータ基盤を構築し、AIイニシアチブを加速させたいと考えているITプロフェッショナルやリーダーに最適なものとなっています。
このイベントのセッションは、最新の業界トレンド、革新的なユースケース、そしてミッションの成功とROIを重視した優れたエンタープライズデータとAIの戦略を生み出すヒントに焦点を当てています。Snowflakeのエキスパート、お客様、パートナーが、堅牢でコラボレーション可能なAIデータファウンデーションを構築するための戦略的インサイトと実用的なヒントをご紹介します。また、主要なユースケースとベストプラクティスのデモも行います。
Accelerate Public Sectorは4月24日の木曜日の開催、Accelerate Healthcare & Life Sciencesは4月30日の水曜日の開催です。
Accelerate Public Sectorに参加する理由
2025年、官公庁・公的機関では再構築が始まろうとしています。行政や高等教育機関のリーダーは、進化する需要に対応してより効率的に公共サービスを提供することを迫られています。SnowflakeとAWSが主催するAccelerate Public Sectorでは、官公庁・公的機関のエキスパートから、組織がどのようにデータとAIを活用して効率性を高め、サイロを解消し、よりアジャイルでミッションドリブンな行政を実現しているかを聞くことができます。
連邦政府のリーダー、州や地方自治体の職員、テクノロジー分野の意思決定者など、どのようなロールであっても現在と将来に備えたデータとAIの戦略を構築するための実用的なインサイトを得られます。Snowflakeを始めとするモダンデータプラットフォームによって、公的機関の組織がどのようにしてコンプライアンスに準拠したシームレスなコラボレーションを実現し、住民やコミュニティに現実的なインパクトをもたらすことができるかについて説明します。
アジェンダには、以下が含まれます。
官公庁・公的機関のSnowflakeエキスパートやAWSやDeloitteのリーダーが、連邦、州、地方自治体や教育機関において、労働力、規制の変化、市民の期待といった課題に対処しながら、システムのモダナイゼーション、コストの削減、より迅速かつ即応性の高いサービスの提供を実現する方法について語ります。
教育機関がクラウドベースのプラットフォームを活用することで、レガシーデータシステムをモダナイズし、俊敏性、効率性、インサイトを解き放ち、業務を簡略化し、よりスマートな意思決定を実現する方法について解説します。Snowflakeのお客様であるフロリダ大学（UF）から、データモダナイゼーション戦略の成功を通じて、どのようにレガシーインフラストラクチャの変革とIT運用の合理化を実現したかをお聞きください。また、モダナイゼーションジャーニーの開始と加速に役立つ実用的なステップも共有してもらえるとのことです。
Tacoma市などの地方自治体から、セキュアなデータコラボレーションを活用して部門間のサイロを解消し、住民へのサービス提供を改善している方法についてお聞きください。Tacoma市では、効率と透明性を改善し、価値あるインサイトを生み出すために、公共安全、公共事業、その他の行政機能のための中央データプラットフォームを構築しています。
実際のAIの動作をデモでご覧いただけます。官公庁・公的機関のイノベーションは加速しています。この変化を先導しているのは生成AIです。これらのデモでは、官公庁・公的機関がAIを活用することで、どのように業務を合理化し、インサイトを獲得し、サービス提供を変革できるかを示します。立法分析の自動化、複雑なドキュメントからのデータ抽出など、イノベーションの実例を紹介します。
4月24日開催のAccelerate Public Sectorに今すぐご登録ください。
Accelerate Healthcare & Life Sciencesに参加する理由
Accelerate Healthcare & Life Sciencesは4月30日の水曜日に開催されます。このバーチャルイベントでは、業界をリードする組織がデータやAIを活用することによって、どのように組織やエコシステムを変革し、コラボレーション、イノベーション、データインサイトの民主化を実現しているかをご覧いただけます。
適切なデータ、テクノロジー、エコシステムにアクセスできるヘルスケア・ライフサイエンス組織は、規制の厳しいこの業界に必要なセキュリティとガバナンスを維持しながら、重要なワークフローを加速することが可能になります。この業界に向けたSnowflakeのAccelerateイベントでは、業界リーダーが、Snowflakeのヘルスケア・ライフサイエンス業界向けAIデータクラウドを活用して、どのようにミッションを達成しているかを知ることができます。
参加者は、セキュアなセルフサービスでのデータ消費を優先するエンタープライズデータアーキテクチャのブループリントを発見できると同時に、業務効率、患者体験、保険加入者体験を強化する、業界最先端のAI/MLアプリケーションについて知識を得られます。
アジェンダのハイライトは、以下のとおりです。
Snowflakeエキスパートと、AWSのリーダーやAccentureのリーダーが、継続的なコスト圧力、サプライチェーンのレジリエンシーに関する懸念、ケアチームのバーンアウト管理など、業界で最も差し迫った新しい変化や課題について語ります。最適かつ長期的なビジネス成果と患者アウトカムを実現するために、エンタープライズデータとAIの戦略を構築するエグゼクティブが考慮すべき事柄について知識を得られます。
相互運用性によってデータアクセスを高速化する方法を説明します。データの量と複雑さが増し続けるなかで、多くのヘルスケア・ライフサイエンス企業は、データの発見、アクセス、相互運用性、再利用性（FAIR）を優先する企業戦略を展開しています。このデータ原則を満たすためには、企業のアーキテクチャが重要となります。オープンスタンダード、セキュアなデータ共有、セキュリティとガバナンスの制御に支えられた強固なデータ基盤を構築するためにSnowflakeとのパートナーシップを結んだ組織から、そのストーリーをお聞きください。
Odaiaを始めとするSnowflakeのお客様が、データの民主化やコラボレーションをどのように進めているかを紹介します。生成AIなどの新しいテクノロジーには、構造化データと非構造化データの両方を取り込み、変換、適用する機能が必要です。業界をリードする組織は、よりオープンでレジリエンスとコスト効率の高いデータパイプラインを構築しています。データの取り込みのベストプラクティスと、包括的な患者ビューの構築におけるその意味について説明します。
Snowflakeのヘルスケア・ライフサイエンス向けAIデータクラウドを使用して、ヘルスケア保険会社のコンタクトセンターのためのAIエージェントを構築する方法についてのデモをご覧ください。
4月30日開催のAccelerate Healthcare & Life Sciencesに今すぐご登録ください。
AWSとSnowflakeのパートナーシップについて
AWSとSnowflakeは、統合されたデータとAIの戦略を実現して、組織の大規模なデータ取り込み、変換、共有のサポートと、アナリティクス、データエンジニアリング、AI、アプリ開発における重要なワークロードの強化を提供します。フルマネージドのインフラストラクチャにより、企業は統合されたAIサービスやリアルタイムのコラボレーション機能を活用しながら、シンプルさ、スケーラビリティ、ガバナンスを得られます。SnowflakeとAWSを利用することで、組織はより多くのデータを活用できるようになり、AIドリブンなインサイトに迅速に到達できるようになります。
SnowflakeとAWSのパートナーシップの詳細についてはこちらをご覧ください。