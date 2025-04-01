Settore pubblico, Healthcare e Pharma: in che modo le organizzazioni leader sfruttano i dati, l’AI e la collaborazione per raggiungere gli obiettivi istituzionali
La serie di eventi virtuali Accelerate 2025 di Snowflake offre alle organizzazioni del settore pubblico, sanitario e farmaceutico un’opportunità cruciale per scoprire come superare le difficoltà legate ai dati e sbloccare il pieno potenziale dell’AI. Questi eventi rivolti a settori specifici sono ideali per i professionisti e i leader IT che vogliono creare solide basi di dati e accelerare le proprie iniziative AI all’interno dei parametri di settori altamente regolamentati.
Le sessioni mettono in luce gli ultimi trend del settore, i casi d’uso innovativi e le strategie per creare una strategia dati e AI vincente che metta il ROI in primo piano. Esperti, clienti e partner Snowflake condividono insight strategici e suggerimenti pratici per creare una solida piattaforma dati per l’AI, pronta per la collaborazione. Durante gli eventi sono presentate anche demo di casi d’uso e best practice chiave.
Segui Accelerate Public Sector giovedì 24 aprile e Accelerate Healthcare & Life Sciences mercoledì 30 aprile.
Perché Accelerate Public Sector?
Con il 2025 destinato a rivoluzionare il settore pubblico, le amministrazioni pubbliche e gli istituti di istruzione superiore dovranno far fronte all’evoluzione della domanda e fornire servizi pubblici in modo più efficiente. All’Accelerate Public Sector, ospitato da Snowflake e AWS, i partecipanti ascolteranno esperti del settore pubblico parlare di come le organizzazioni utilizzano i dati e l’AI per aumentare l’efficienza, abbattere i silos e potenziare un governo più agile e mission-driven.
Che tu sia un funzionario statale, regionale o locale o un responsabile delle decisioni tecnologiche, otterrai insight pratici per costruire una strategia dati e AI per oggi e prepararti per il futuro. Unisciti a noi per scoprire in che modo le moderne piattaforme dati come Snowflake stanno aiutando le organizzazioni del settore pubblico ad abilitare una collaborazione trasparente e conforme che ha un impatto reale sia per i cittadini che per le comunità.
Avrai diverse opportunità di:
Sentire esperti e leader Snowflake di AWS e Deloitte discutere di come le agenzie federali, statali e locali, nonché gli istituti scolastici, possono rispondere alle pressioni per modernizzare i sistemi, ridurre i costi e fornire servizi più rapidi e reattivi, affrontando al contempo le sfide della forza lavoro, l’evoluzione delle normative e le aspettative dei cittadini.
Scoprire come gli istituti di istruzione possono modernizzare i sistemi dati legacy e ottenere maggiore agilità, efficienza e insight sfruttando piattaforme basate su cloud per semplificare le operazioni e potenziare processi decisionali più intelligenti. Il cliente Snowflake, University of Florida (UF), racconterà come ha trasformato la sua infrastruttura legacy e semplificato le operazioni IT attraverso una strategia di modernizzazione dei dati di successo. UF condividerà anche i passaggi pratici per avviare o accelerare il proprio percorso di modernizzazione.
Scoprire in che modo le amministrazioni locali, come la città di Tacoma, utilizzano la data collaboration sicura per abbattere i silos tra dipartimenti e migliorare la fornitura dei servizi ai residenti. Tacoma sta creando una piattaforma dati centrale per la sicurezza pubblica, le utilities e altre funzioni della pubblica amministrazione per aumentare l’efficienza, la trasparenza e generare preziosi insight.
Guardare le demo per vedere l’AI del mondo reale in azione. L’innovazione nel settore pubblico sta accelerando e l’AI generativa è in prima linea. Queste demo mostreranno come gli enti pubblici possono utilizzare l’AI per semplificare le operazioni, scoprire insight e trasformare la fornitura dei servizi. Dall’automazione dell’analisi legislativa all’estrazione di dati da documenti complessi, vedrai esempi pratici di innovazione in azione.
Registrati ora ad Accelerate Public Sector il 24 aprile.
Accelerate Healthcare & Life Sciences
Accelerate Healthcare & Life Sciences si terrà mercoledì 30 aprile. Questo evento virtuale mostrerà come le organizzazioni leader del settore stanno trasformando le loro organizzazioni e i loro ecosistemi utilizzando i dati e l’AI per collaborare, innovare e democratizzare gli insight sui dati.
Con l’accesso appropriato ai dati, alla tecnologia e all’ecosistema, le organizzazioni del settore Healthcare e Life Sciences possono accelerare flussi di lavoro cruciali, garantendo al contempo la sicurezza e la governance necessarie per questo settore altamente regolamentato. L’evento Snowflake Accelerate dimostra come i leader del settore stiano sfruttando l’AI Data Cloud Snowflake per Healthcare e Life Sciences per raggiungere i loro obiettivi.
I partecipanti scopriranno i progetti di architettura dati enterprise che danno priorità al consumo sicuro e self-service dei dati e conosceranno le applicazioni AI/ML all’avanguardia del settore che migliorano l’efficienza operativa e l’esperienza dei pazienti/assicurati.
I punti chiave del programma includono opportunità di:
Sentire esperti e leader Snowflake di AWS e Accenture discutere dei nuovi cambiamenti e delle sfide più urgenti nel settore, dalle costanti pressioni sui costi e le preoccupazioni sulla resilienza della supply chain alla gestione del burnout dei team di assistenza. Scopri cosa dovrebbero prendere in considerazione i dirigenti mentre creano la loro strategia AI e dati enterprise per risultati di business e dei pazienti ottimali a lungo termine.
Scoprire come accelerare l’accesso ai dati con l’interoperabilità. Con l’aumento continuo del volume e della complessità dei dati, molte aziende sanitarie e farmaceutiche danno priorità a strategie aziendali in cui i dati sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (FAIR). Per soddisfare questi principi, l’architettura di un’azienda è importante. Sentire l’esperienza delle organizzazioni che stanno collaborando con Snowflake per creare una solida data foundation basata su standard aperti, condivisione sicura dei dati e controlli di sicurezza e governance.
Scoprire come clienti Snowflake come Odaia stanno democratizzando e collaborando sui dati. Nuove tecnologie come l’AI generativa richiedono la capacità di caricare, trasformare e applicare sia dati strutturati che non strutturati. Le organizzazioni leader stanno progettando pipeline di dati più aperte, resilienti e convenienti. Scopri le best practice per l’ingestion di dati e cosa significa creare una visione olistica del paziente.
Guardare una demo su come creare un agente AI per un contact center di un ente pagatore del settore sanitario con l’AI Data Cloud Snowflake per Healthcare e Life Sciences.
Registrati subito per prenotare il tuo posto all’Accelerate Healthcare & Life Sciences il 30 aprile.
Informazioni sulla partnership tra AWS e Snowflake
AWS e Snowflake abilitano una strategia dati e AI unificata, aiutando le organizzazioni a caricare, trasformare e condividere i dati su vasta scala e potenziando i workload critici per l’analisi, il data engineering, l’AI e lo sviluppo di app. Con un’infrastruttura completamente gestita, le aziende ottengono semplicità, scalabilità e governance sfruttando al contempo servizi AI integrati e funzionalità di collaborazione in tempo reale. Le organizzazioni fanno di più con i dati e ottengono insight basati sull’AI più rapidamente con Snowflake e AWS.
Scopri di più sulla partnership Snowflake e AWS.