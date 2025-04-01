Die virtuelle Veranstaltungsreihe Accelerate 2025 von Snowflake bietet Unternehmen im öffentlichen Sektor sowie in Gesundheitswesen und Life Sciences die entscheidende Gelegenheit, zu erfahren, wie sie Datenhürden überwinden und das volle Potenzial von KI nutzen können. Diese branchenspezifischen Events eignen sich ideal für IT-Fachleute und Führungskräfte, die eine starke Datengrundlage aufbauen und ihre KI-Initiativen innerhalb der Parameter streng regulierter Branchen beschleunigen wollen.

Die Sessions beleuchten die neuesten Branchentrends, innovative Anwendungsfälle und Tipps zur Erstellung einer erfolgreichen Unternehmensdaten- und KI-Strategie mit Fokus auf ROI und Missionserfolg. Snowflake-Expert:innen, Kunden und Partner teilen strategische Einblicke und praktische Tipps zum Aufbau einer soliden und kollaborationsbereiten Datengrundlage für KI. Bei den Veranstaltungen werden auch wichtige Anwendungsfälle und Best Practices demonstriert.

Accelerate Public Sector findet am Donnerstag, 24. April statt. Accelerate Healthcare & Life Sciences findet am Mittwoch, 30. April statt.