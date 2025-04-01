Führende Unternehmen im öffentlichen Sektor sowie in Gesundheitswesen und Life Sciences nutzen Daten, KI und Kollaboration für ihren Missionserfolg
Die virtuelle Veranstaltungsreihe Accelerate 2025 von Snowflake bietet Unternehmen im öffentlichen Sektor sowie in Gesundheitswesen und Life Sciences die entscheidende Gelegenheit, zu erfahren, wie sie Datenhürden überwinden und das volle Potenzial von KI nutzen können. Diese branchenspezifischen Events eignen sich ideal für IT-Fachleute und Führungskräfte, die eine starke Datengrundlage aufbauen und ihre KI-Initiativen innerhalb der Parameter streng regulierter Branchen beschleunigen wollen.
Die Sessions beleuchten die neuesten Branchentrends, innovative Anwendungsfälle und Tipps zur Erstellung einer erfolgreichen Unternehmensdaten- und KI-Strategie mit Fokus auf ROI und Missionserfolg. Snowflake-Expert:innen, Kunden und Partner teilen strategische Einblicke und praktische Tipps zum Aufbau einer soliden und kollaborationsbereiten Datengrundlage für KI. Bei den Veranstaltungen werden auch wichtige Anwendungsfälle und Best Practices demonstriert.
Accelerate Public Sector findet am Donnerstag, 24. April statt. Accelerate Healthcare & Life Sciences findet am Mittwoch, 30. April statt.
Warum an Accelerate Public Sector teilnehmen?
Da das Jahr 2025 auf eine Umgestaltung des öffentlichen Sektors hinausläuft, stehen die Verantwortlichen in Regierung und Hochschulbildung vor der Herausforderung, den sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden und öffentliche Dienstleistungen effizienter zu erbringen. Bei Accelerate Public Sector, veranstaltet von Snowflake und AWS, erfahren die Teilnehmenden von Expert:innen des öffentlichen Sektors, wie Unternehmen Daten und KI nutzen, um die Effizienz zu steigern, Silos aufzubrechen und eine agilere, missionsorientierte Regierung voranzubringen.
Unabhängig davon, ob Bund, Land, Kommunal oder Technologie, erhalten Sie praktische Einblicke, um eine Daten- und KI-Strategie für heute zu entwickeln und sich für die Zukunft vorzubereiten. Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie moderne Datenplattformen wie Snowflake Organisationen im öffentlichen Sektor dabei helfen, eine nahtlose, gesetzeskonforme Kollaboration zu ermöglichen, die Auswirkungen auf die reale Welt hat – sowohl für die Wählenden als auch für die Gemeinden.
Auf der Agenda steht Folgendes:
Erfahren Sie von Snowflake-Expert:innen und Führungskräften aus dem öffentlichen Sektor von AWS und Deloitte, wie Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie Bildungseinrichtungen auf den Druck reagieren können, Systeme zu modernisieren, Kosten zu senken und schnellere, reaktionsfähigere Dienste bereitzustellen – und dabei Herausforderungen rund um die Belegschaft, sich verändernde Vorschriften und Bürgererwartungen zu meistern.
Erfahren Sie, wie Bildungseinrichtungen alte Datensysteme modernisieren und mehr Agilität, Effizienz und Einblicke gewinnen können, indem sie cloudbasierte Plattformen nutzen, um den Betrieb zu vereinfachen und eine intelligentere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Snowflake-Kunde University of Florida (UF) berichtet, wie UF seine alte Infrastruktur transformiert und den IT-Betrieb durch eine erfolgreiche Datenmodernisierungsstrategie optimiert hat. UF stellt Ihnen außerdem praktische Schritte vor, mit denen Sie Ihre eigene Modernisierung starten oder beschleunigen können.
Erfahren Sie, wie lokale Behörden wie die Stadt Tacoma sichere Data Collaboration nutzen, um Datensilos in verschiedenen Abteilungen aufzubrechen und die Servicebereitstellung für Einwohner:innen zu verbessern. Tacoma richtet eine zentrale Datenplattform für die öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen und andere Regierungsfunktionen ein, um die Effizienz zu steigern, die Transparenz zu steigern und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
Sehen Sie sich Demos an, um KI in Aktion zu erleben. Innovationen im öffentlichen Sektor nehmen rasant zu, und generative KI ist hier die führende Kraft. Diese Demos zeigen, wie Behörden KI nutzen können, um Abläufe zu optimieren, Einblicke zu gewinnen und die Servicebereitstellung zu transformieren. Von der Automatisierung von Gesetzesanalysen bis hin zur Extraktion von Daten aus komplexen Dokumenten – Sie sehen praktische Beispiele für Innovationen in der Praxis.
Jetzt anmelden für Accelerate Public Sector am 24. April.
Warum an Accelerate Healthcare & Life Sciences teilnehmen?
Accelerate Healthcare & Life Sciences findet am Mittwoch, den 30. April statt. Bei dieser virtuellen Veranstaltung erfahren Sie, wie führende Unternehmen der Branche ihre Organisationen und ihr Ökosystem mithilfe von Daten und KI transformieren, um kollaborativ und innovativ zu arbeiten und Dateneinblicke zu demokratisieren.
Mit dem richtigen Daten-, Technologie- und Ökosystemzugriff können Organisationen in Gesundheitswesen und Life Sciences wichtige Workflows beschleunigen und gleichzeitig die erforderliche Sicherheit und Governance für diesen stark regulierten Sektor gewährleisten. Snowflakes Accelerate-Event für die Branche zeigt, wie branchenführende Unternehmen die Snowflake AI Data Cloud für Gesundheitswesen und Life Sciences nutzen, um ihre Ziele zu erfüllen.
Die Teilnehmenden werden Blaupausen für Unternehmensdatenarchitekturen entdecken, die eine sichere Self-Service-Datennutzung priorisieren, und sich mit den neuesten KI-/ML-Anwendungen der Branche vertraut machen, die die betriebliche Effizienz und die Patienten-/Mitgliedererfahrung verbessern.
Zu den Highlights der Agenda gehören folgende Möglichkeiten:
Erfahren Sie von Snowflake-Expert:innen und Führungskräften von AWS und Accenture, wie sie die dringendsten neuen Veränderungen und Herausforderungen der Branche besprechen – vom anhaltenden Kostendruck über Bedenken rund um die Resilienz der Lieferkette bis hin zum Burnout-Management für Pflegeteams. Erfahren Sie, was Führungskräfte bei der Entwicklung ihrer Unternehmensdaten- und KI-Strategie beachten sollten, um optimale, langfristige Geschäfts- und Patientenergebnisse zu erzielen.
Erfahren Sie, wie Sie mit Interoperabilität den Datenzugriff beschleunigen. Da das Volumen und die Komplexität von Daten immer weiter wachsen, priorisieren viele Unternehmen in Gesundheitswesen und Life Sciences inzwischen Unternehmensstrategien, bei denen Daten auffindbar (findable), zugänglich (accessible), interoperabel (interoperable) und wiederverwendbar (reusable) sind (FAIR). Um diese Datengrundsätze zu erfüllen, ist die Architektur eines Unternehmens wichtig. Erfahren Sie von Unternehmen, die mit Snowflake zusammenarbeiten, um eine starke Datengrundlage zu schaffen, die auf offenen Standards, Secure Data Sharing sowie Sicherheits- und Governance-Kontrollen basiert.
Erfahren Sie, wie Snowflake-Kunden wie Odaia Daten demokratisieren und gemeinsam nutzen. Neue Technologien wie generative KI erfordern die Fähigkeit, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten aufzunehmen, zu transformieren und anzuwenden. Führende Unternehmen entwickeln Daten-Pipelines, um sie offener, resilienter und kosteneffizienter zu gestalten. Lernen Sie Best Practices für die Datenerfassung kennen und erfahren Sie, was das für eine ganzheitliche Patientenansicht bedeutet.
Sehen Sie sich eine Demo dazu an, wie Sie mit der Snowflake AI Data Cloud für Gesundheitswesen und Life Sciences einen AI Agent für ein Kostenträger-Kontaktcenter entwickeln können.
Registrieren Sie sich jetzt, um sich Ihren Platz bei Accelerate Healthcare & Life Sciences am 30. April zu sichern.
Über die Partnerschaft zwischen AWS und Snowflake
AWS und Snowflake ermöglichen eine einheitliche Daten- und KI-Strategie, die Unternehmen dabei unterstützt, Daten in großem Umfang zu erfassen, zu transformieren und freizugeben, und kritische Workloads in den Bereichen Analytics, Data Engineering, KI und App-Entwicklung unterstützt. Mit einer vollständig verwalteten Infrastruktur erhalten Unternehmen Einfachheit, Skalierbarkeit und Governance, während sie integrierte KI-Services und Echtzeit-Data-Collaboration nutzen. Mit Snowflake und AWS können Unternehmen mehr aus ihren Daten herausholen und schneller zu KI-gestützten Erkenntnissen gelangen.
Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft zwischen Snowflake und AWS.