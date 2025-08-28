Como empresas líderes dos setores público e de saúde usam dados, IA e colaboração para obter sucesso
A série de eventos virtuais Snowflake Accelerate 2025 trouxe uma excelente oportunidade para as organizações dos setores público e de saúde aprenderem a superar obstáculos de dados e a liberar todo o potencial da IA. Esses eventos voltados para os setores específicos sempre são ótimos para profissionais de TI e líderes que desejam criar bases sólidas de dados e incrementar suas iniciativas de IA dentro dos parâmetros de setores altamente regulamentados.
As sessões destacaram as tendências mais recentes do setor, os casos de uso inovadores e as opções para criar uma estratégia bem-sucedida de dados e IA para as empresas, bem como obter um bom retorno sobre o investimento (ROI). Especialistas, clientes e parceiros da Snowflake estiveram presentes compartilhando insights estratégicos e dicas práticas para criar uma base de dados sólida, pronta para a IA e para a colaboração. Os eventos também incluíram demonstrações dos principais casos de uso e práticas recomendadas.
O evento Accelerate Public Sector aconteceu no dia 24 de abril de 2025. O Accelerate Healthcare & Life Sciences aconteceu em 30 de abril de 2025.
Por que assistir ao evento Accelerate Public Sector (sob demanda)?
O ano de 2025 trouxe a promessa de transformar o setor público. Por isso, os líderes do governo e do ensino superior têm o desafio de atender às crescentes demandas e oferecer serviços públicos com mais eficiência. No evento Accelerate Public Sector, organizado pela Snowflake e pela AWS, os participantes puderam ouvir os especialistas do setor público falarem sobre como as organizações estão usando dados e IA para aumentar a eficiência, eliminar silos e possibilitar um governo mais ágil e voltado para a missão.
Seja você um líder federal, um funcionário estatal/municipal, ou ainda o responsável por decisões relativas à tecnologia, você obterá insights práticos para criar uma estratégia de dados e IA para hoje e se preparar para o futuro. Confira as sessões gravadas para descobrir como plataformas de dados modernas, como a Snowflake, estão ajudando as organizações do setor público a permitir uma colaboração contínua e em conformidade capaz de gerar impacto real para os cidadãos e as comunidades.
O programa inclui sessões, tais como:
Especialistas e líderes da Snowflake da AWS e da Deloitte discutem como as agências federais, estaduais e locais, bem como as instituições educacionais, podem responder às pressões para modernizar sistemas, reduzir custos e oferecer serviços mais rápidos e com mais capacidade de resposta. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam desafios com a força de trabalho, a regulamentação dinâmica e as expectativas dos cidadãos.
Veja como instituições de ensino podem modernizar sistemas de dados tradicionais e proporcionar maior agilidade, eficiência e insights, utilizando plataformas baseadas na nuvem para simplificar operações e possibilitar decisões mais inteligentes. O cliente Snowflake, Universidade da Flórida (UF), compartilha como a UF transformou sua antiga infraestrutura, simplificando as operações de TI por meio de uma estratégia de modernização de dados bem-sucedida. A UF também apresentou etapas práticas para iniciar ou agilizar sua própria jornada de modernização.
Veja como governos municipais, como a cidade de Tacoma (nos EUA), adotaram a colaboração segura de dados para eliminar silos entre departamentos e melhorar a prestação de serviços à população. A cidade de Tacoma demonstrou como conseguiu estabelecer uma plataforma de dados central para segurança pública, serviços públicos e outras funções governamentais com o objetivo de aumentar a eficiência, aumentar a transparência e gerar insights valiosos.
Confira as demonstrações para ver a IA funcionando na prática. No setor público, nota-se um aumento da inovação e a IA generativa tem sido a propulsora dessas iniciativas. As demonstrações mostraram como as agências governamentais podem usar a IA para simplificar as operações, revelar insights e transformar a prestação de serviços. Desde a automatização da análise legislativa até a extração de dados de documentos complexos, as sessões apresentam exemplos práticos de inovação.
Assista agora à gravação do evento Accelerate Public Sector, que aconteceu em 24 de abril de 2025.
Por que assistir às sessões do Accelerate Healthcare & Life Sciences (sob demanda)?
O Accelerate Healthcare & Life Sciences ocorreu em 30 de abril de 2025. Esse evento virtual mostrou como as principais empresas do setor estão transformando suas organizações e ecossistemas usando dados e IA para colaborar, inovar e democratizar insights de dados.
Com o acesso adequado a dados, tecnologias e ecossistemas, as organizações de saúde podem otimizar os principais fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, assegurar a segurança e a governança necessárias a esse setor altamente regulamentado. O evento Snowflake Accelerate tem como objetivo mostrar como as empresas líderes de mercado estão empregando o Snowflake AI Data Cloud para o setor de saúde para atingir seus objetivos corporativos.
Os participantes puderam ver modelos de arquitetura de dados corporativos que priorizam o consumo de dados com segurança e autoatendimento e aprender mais sobre aplicações de IA/ML de última geração, voltadas para o setor e que melhoram a eficiência operacional e a experiência de pacientes e associados.
Alguns destaques da programação:
Especialistas e líderes da Snowflake da AWS e da Accenture conversaram a respeito das novas mudanças e os desafios mais urgentes do setor, desde as pressões contínuas de custos e as preocupações com a resiliência da cadeia de fornecedores até como lidar com o “burnout” (estafa) das equipes de atendimento. Conheça o que os executivos devem saber ao criar suas estratégias de dados e IA para obter resultados otimizados e de longo prazo para os negócios e os pacientes.
Saiba como agilizar o acesso aos dados com interoperabilidade. Como o volume e a complexidade dos dados continuam a aumentar, muitas empresas do setor de saúde agora priorizam estratégias corporativas onde os dados sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis (FAIR). Para atender a esses princípios de dados, a arquitetura de uma empresa é importante. Saiba com as organizações que estão trabalhando em parceria com a Snowflake para criar bases sólidas de dados sustentadas por padrões abertos, compartilhamento seguro de dados e controles de segurança e governança.
Saiba como os clientes da Snowflake, como a Odaia, estão democratizando e colaborando com base nos dados. Novas tecnologias, como a IA generativa, exigem a capacidade de ingerir, transformar e aplicar dados estruturados e não estruturados. As principais organizações estão arquitetando pipelines de dados para serem mais abertos, resilientes e econômicos. Descubra práticas recomendadas para ingestão de dados e o que isso significa para a criação de uma visão holística do paciente.
Assista a uma demonstração sobre como criar um agente de IA para um centro de contato das entidades pagadoras usando o Snowflake AI Data Cloud para o setor de saúde.
Assista agora à gravação do Accelerate Healthcare & Life Sciences, que aconteceu em 30 de abril de 2025.
Sobre a parceria entre a AWS e a Snowflake
AWS e Snowflake possibilitam uma estratégia unificada de dados e IA, ajudando as organizações a ingerir, transformar e compartilhar dados em escala e viabilizando cargas de trabalho críticas em análise de dados, engenharia de dados, IA e desenvolvimento de apps. Com infraestrutura totalmente gerenciada, as empresas ganham simplicidade, escalabilidade e governança, ao mesmo tempo que usam serviços integrados de IA e recursos de colaboração em tempo real. Com Snowflake e AWS, as organizações fazem mais com os próprios dados e obtêm informações baseadas em IA mais rapidamente.
Conheça melhor a parceria entre a Snowflake e a AWS.