Como empresas líderes dos setores público e de saúde usam dados, IA e colaboração para obter sucesso

A série de eventos virtuais Snowflake Accelerate 2025 trouxe uma excelente oportunidade para as organizações dos setores público e de saúde aprenderem a superar obstáculos de dados e a liberar todo o potencial da IA. Esses eventos voltados para os setores específicos sempre são ótimos para profissionais de TI e líderes que desejam criar bases sólidas de dados e incrementar suas iniciativas de IA dentro dos parâmetros de setores altamente regulamentados.

As sessões destacaram as tendências mais recentes do setor, os casos de uso inovadores e as opções para criar uma estratégia bem-sucedida de dados e IA para as empresas, bem como obter um bom retorno sobre o investimento (ROI). Especialistas, clientes e parceiros da Snowflake estiveram presentes compartilhando insights estratégicos e dicas práticas para criar uma base de dados sólida, pronta para a IA e para a colaboração. Os eventos também incluíram demonstrações dos principais casos de uso e práticas recomendadas.

O evento Accelerate Public Sector aconteceu no dia 24 de abril de 2025. O Accelerate Healthcare & Life Sciences aconteceu em 30 de abril de 2025.