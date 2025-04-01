Comment les leaders du secteur public, de la santé et des sciences de la vie exploitent les données, l'IA et la collaboration pour réussir leur mission
La série d’événements virtuels Accelerate 2025 de Snowflake offre aux organisations du secteur public et de la santé et des sciences de la vie une opportunité cruciale d’apprendre à surmonter les obstacles liés aux données et à exploiter tout le potentiel de l’IA. Ces événements sectoriels sont idéaux pour les professionnels de l’informatique et les leaders qui veulent construire des socles data solides et accélérer leurs initiatives d’IA dans le respect des paramètres de ces secteurs hautement réglementés.
Les sessions mettront en avant les dernières tendances, les cas d’usage innovants et des conseils pour créer une stratégie data et IA d’entreprise gagnante avec le ROI comme mot clé. Les experts, clients et partenaires de Snowflake partageront des informations stratégiques et des conseils pratiques pour construire un socle data efficace et collaboratif pour l’IA. Les événements proposeront également des démos des cas d’usage clés et des meilleures pratiques.
Accelerate Public Sector : jeudi 24 avril. Accelerate Healthcare & Life Sciences : mercredi 30 avril.
Pourquoi participer à Accelerate Public Sector ?
Alors que 2025 est en passe de remodeler le secteur public, les dirigeants du gouvernement et de l’enseignement supérieur doivent répondre à l’évolution de la demande et fournir des services publics plus efficacement. Lors de l’événement Accelerate Public Sector, organisé par Snowflake et AWS, les participants découvriront la façon dont les entreprises utilisent les données et l’IA pour accroître leur efficacité, éliminer les silos et alimenter un gouvernement plus agile et animé par ses missions.
Que vous soyez dirigeant fédéral, fonctionnaire d’État ou local ou décisionnaire technologique, vous bénéficierez d’informations pratiques pour élaborer une stratégie data et d’IA pour aujourd’hui et pour anticiper l’avenir. Rejoignez-nous pour découvrir comment les plateformes data modernes telles que Snowflake aident les entreprises du secteur public à mettre en place une collaboration transparente et conforme qui a un impact réel pour les électeurs comme pour les communautés.
Les points forts du programme :
Écoutez des experts Snowflake du secteur public et des leaders d’AWS et de Deloitte discuter de la façon dont les organismes fédéraux, d’État et locaux, ainsi que les établissements d’enseignement, peuvent répondre aux pressions exercées pour moderniser les systèmes, réduire les coûts et fournir des services plus rapides et plus réactifs, tout en gérant les questions de main-d’œuvre, l’évolution des réglementations et les attentes des citoyens.
Découvrez comment les établissements d'enseignement peuvent moderniser leurs systèmes de données hérités et accroître leur agilité, leur efficacité et leurs connaissances en exploitant des plateformes basées sur le cloud pour simplifier leurs opérations et alimenter une prise de décision plus éclairée. University of Florida (UF), client de Snowflake, expliquera comment elle a transformé son infrastructure héritée et simplifié ses opérations informatiques grâce à une stratégie efficace de modernisation des données. UF vous présentera également des mesures pratiques pour démarrer ou accélérer votre propre parcours de modernisation.
Découvrez comment les gouvernements locaux tels que la ville de Tacoma utilisent la collaboration sécurisée autour des données pour éliminer les silos entre les départements et améliorer la prestation de services aux résidents. Tacoma met en place une plateforme data centrale pour la sécurité publique, les services publics et d’autres fonctions gouvernementales afin d’améliorer l’efficacité, d’accroître la transparence et de générer des informations précieuses.
Regardez des démos pour voir l’IA en action. L’innovation dans le secteur public s’accélère et l’IA générative mène la charge. Ces démos présenteront comment les organismes gouvernementaux peuvent utiliser l’IA pour simplifier les opérations, découvrir des informations et transformer la prestation de services. De l’automatisation des analyses législatives à l’extraction de données à partir de documents complexes, vous verrez des exemples pratiques d’innovation en action.
Inscrivez-vous à Accelerate Public Sector du 24 avril.
Pourquoi participer à Accelerate Healthcare & Life Sciences ?
Accelerate Healthcare & Life Sciences a lieu le mercredi 30 avril. Cet événement virtuel présentera comment les entreprises leaders du secteur transforment leurs organisations et écosystèmes en utilisant la data et l’IA pour collaborer, innover et démocratiser les informations extraites des données.
Avec les données, la technologie et l'accès à l'écosystème appropriés, les organisations du secteur de la santé et des sciences de la vie peuvent accélérer des flux de travail cruciaux tout en respectant la sécurité et la gouvernance nécessaires pour ce secteur hautement réglementé. L'événement Accelerate de Snowflake pour ce secteur présente comment ses leaders tirent parti de l’AI Data Cloud de Snowflake pour la santé et les sciences de la vie afin de réaliser leur mission.
Les participants découvriront les grandes lignes d’architectures de données donnant la priorité à la consommation sécurisée de données en libre-service et découvriront les applications d’IA/ML de pointe du secteur qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience des patients/membres.
Les points forts du programme :
Écoutez des experts Snowflake et des leaders d’AWS et Accenture discuter des nouveaux changements et défis les plus urgents du secteur, des pressions continues sur les coûts et des préoccupations concernant la résilience de la supply chain à la gestion du surmenage des équipes de soins. Découvrez ce dont les dirigeants devraient tenir compte dans l’élaboration de leur stratégie data et IA d’entreprise pour des résultats optimaux sur le long terme pour leurs organisations comme pour les patients.
Découvrez comment accélérer l'accès aux données grâce à l'interopérabilité. Alors que le volume et la complexité des données continuent de croître, de nombreuses organisations du secteur de la santé et des sciences de la vie donnent désormais la priorité aux stratégies d'entreprise où les données sont trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR, pour Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Pour répondre à ces principes, l’architecture d’une entreprise est importante. Vous entendrez les témoignages d’entreprises qui s’associent à Snowflake pour construire des socles data fiables reposant sur des normes ouvertes, le partage sécurisé des données et des contrôles de sécurité et de gouvernance.
Découvrez comment des clients de Snowflake comme Odaia démocratisent et collaborent autour des données. Les nouvelles technologies telles que l’IA générative nécessitent la capacité d’ingérer, de transformer et d’appliquer des données structurées et non structurées. Les grandes entreprises construisent des pipelines de données plus ouverts, résilients et rentables. Découvrez les meilleures pratiques d’ingestion des données et ce que cela signifie pour créer une vue globale du patient.
Regardez une démo sur la façon de créer un agent d’IA pour un centre de contact d’organisme de remboursement en utilisant l’AI Data Cloud de Snowflake pour la santé et les sciences de la vie.
Inscrivez-vous à Accelerate Healthcare & Life Sciences du 30 avril.
À propos du partenariat entre AWS et Snowflake
AWS et Snowflake permettent une stratégie data et IA unifiée, aidant les entreprises à ingérer, transformer et partager des données à grande échelle et alimentant des workloads stratégiques en matière d’analytique, de data engineering, d’IA et de développement d’applications. Avec une infrastructure entièrement gérée, les entreprises gagnent en simplicité, en évolutivité et en gouvernance tout en tirant parti de services d’IA intégrés et de fonctionnalités de collaboration en temps réel. Les entreprises exploitent davantage leurs données et obtiennent plus rapidement des informations basées sur l’IA avec Snowflake et AWS.
En savoir plus sur le partenariat entre Snowflake et AWS.