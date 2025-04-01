Comment les leaders du secteur public, de la santé et des sciences de la vie exploitent les données, l'IA et la collaboration pour réussir leur mission

La série d’événements virtuels Accelerate 2025 de Snowflake offre aux organisations du secteur public et de la santé et des sciences de la vie une opportunité cruciale d’apprendre à surmonter les obstacles liés aux données et à exploiter tout le potentiel de l’IA. Ces événements sectoriels sont idéaux pour les professionnels de l’informatique et les leaders qui veulent construire des socles data solides et accélérer leurs initiatives d’IA dans le respect des paramètres de ces secteurs hautement réglementés.

Les sessions mettront en avant les dernières tendances, les cas d’usage innovants et des conseils pour créer une stratégie data et IA d’entreprise gagnante avec le ROI comme mot clé. Les experts, clients et partenaires de Snowflake partageront des informations stratégiques et des conseils pratiques pour construire un socle data efficace et collaboratif pour l’IA. Les événements proposeront également des démos des cas d’usage clés et des meilleures pratiques.

Accelerate Public Sector : jeudi 24 avril. Accelerate Healthcare & Life Sciences : mercredi 30 avril.