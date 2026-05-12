Los aficionados son el corazón de cualquier equipo deportivo. Pero los aficionados de hoy no son como los de antaño. No esperan menos que experiencias personalizadas, algo que hoy en día las empresas modernas saben de sobra que son imprescindibles. Mientras tanto, el streaming ha intensificado la competencia de los equipos por la atención de las personas, tan difícil de captar y mantener.

Conoce a tus aficionados

Los equipos que conocen de verdad a sus aficionados y lo que quieren tienen ventajas competitivas importantes. Pueden ofrecer experiencias realmente personalizadas, como ofertas de entradas a medida y recomendaciones de merchandising, además de optimizaciones detalladas de la venta de entradas y marketing por canal, incluidos el correo electrónico, las redes sociales y la web. Por ejemplo, un equipo con información sobre los días y las horas de mayor interacción de los aficionados en redes sociales puede enviarles publicaciones sobre la venta de entradas en el momento óptimo en TikTok o Facebook, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que los aficionados vean la oferta y la aprovechen.

Pero este nivel de inteligencia requiere un enfoque 360 del aficionado ampliado, impulsado por una plataforma de datos moderna que ofrece colaboración de datos a escala empresarial. Actualmente, pocos equipos y ligas deportivas cuentan con la base tecnológica necesaria para respaldar esta sólida estrategia de datos.

Analytics War Room de los Detroit Lions, impulsado por Trace3 y Snowflake

Los dirigentes de los Detroit Lions, la quinta franquicia más antigua de la National Football League (NFL) de EE. UU., no da por sentados a sus aficionados. Podría decirse que están obsesionados con los aficionados. El equipo reinventó por completo sus capacidades analíticas para mejorar la experiencia general de los aficionados, convirtiéndose en el equipo con las analíticas más avanzadas de la NFL.

“El equipo de analíticas de los Detroit Lions tiene una estrategia y una visión para reforzar la reputación líder de la franquicia en analíticas dentro de la NFL durante los próximos años”, afirma Matt Rousso, Practice Director of Sports, Media and Entertainment en Trace3.

Para lograr esta transformación en profundidad, los Lions colaboraron con Trace3, una destacada organización de consultoría de tecnología de la información (TI) y partner de Snowflake y AWS.

“El equipo de Trace3 está encantado de desarrollar e implementar una solución de vanguardia para que los Detroit Lions puedan alcanzar sus objetivos a largo plazo. Nuestro equipo trabajó estrechamente con los Lions, Snowflake y AWS para diseñar, construir y dar soporte a una plataforma de datos y analíticas líder del sector”, afirma Rousso.

Colaboración de datos para ganar

La primera fase de la estrategia de datos de los Detroit Lions consistió en construir Trace3 Analytics War Room, ubicada in situ en Ford Field, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados el día del partido. Como solución de Snowflake sobre AWS, War Room reúne datos y herramientas de analíticas de una amplia variedad de fuentes, incluidas Ticketmaster, Salesforce, Fanatics, sensores de Ford Field y datos sobre alimentos y bebidas. Permite a la organización colaborar de forma sencilla y segura, y analizar su amplia gama de datos.

Información en tiempo real de War Room

Los datos y las herramientas de War Room proporcionan información en tiempo real a ocho paneles de datos, lo que permite a los Lions obtener inteligencia en profundidad sobre el comportamiento de los aficionados y sobre cómo es realmente para ellos la experiencia en el estadio el día del partido. Poco después de implementar War Room, los Lions descubrieron que miles de aficionados se quedaban atrapados esperando en largas colas por todo el estadio. Para solucionar rápidamente la situación, implementaron una señalización más eficaz, nuevos escáneres de entradas y correos electrónicos enviados a los aficionados en función de la ubicación de su asiento. El resultado fue un aumento notable de la asistencia de aficionados; además, en 2024 el equipo se clasificó en el primer puesto de la liga en cuanto a experiencia de los aficionados el día del partido.

War Room también ayuda a garantizar que los puestos de comida no se queden sin los alimentos favoritos de los aficionados e incluso dirige a los aficionados a colas más cortas, además de ofrecer ofertas personalizadas de merchandising durante el partido.

Próximos pasos

Trace3 y los Detroit Lions siguen mejorando continuamente las capacidades de datos y analíticas del equipo para tomar decisiones en tiempo real que mejoren la experiencia general de los aficionados de los Lions. La colaboración promete la oportunidad de expandirse a otras áreas de interés en el futuro, incluida la inteligencia de multitudes, los datos de jugadores y más.

“Tenemos muchas ganas de comenzar la siguiente fase de War Room de los Detroit Lions, en la que integraremos datos de jugadores, además de expandirnos a la inteligencia artificial y al procesamiento de datos no estructurados con Snowflake. Esto llevará a War Room al siguiente nivel e impulsará aún más ventajas competitivas para el equipo”, afirma Todd Gallina, Vice President of Marketing, PR and Brand en Trace3.

Igual que los aficionados son el alma de los equipos deportivos, la colaboración de datos es esencial para una estrategia de datos ganadora para los equipos deportivos modernos de hoy. Basada en una plataforma de datos e IA fiable, segura y fácil de usar, impulsa toda una serie de ventajas, desde crear mejores experiencias para los aficionados hasta optimizar el rendimiento de los jugadores. Descubre hoy mismo el AI Data Cloud para deportes de Snowflake.