Snowflake Cortex AI: Finanzdienstleistungen mit Agentic AI beschleunigen

Machen Sie all Ihre Unternehmensdaten KI-fähig

Finanzunternehmen können nun mühelos Daten erfassen und umwandeln, einschließlich unstrukturierter und multimodaler Datentypen, um sie KI-fähig zu machen.

Aufnahme unstrukturierter Daten: Snowflake Openflow basiert auf Open-Source-Apache NiFi. In Verbindung mit den Analyse- und Vorverarbeitungsfunktionen von Cortex AISQL optimiert die Lösung die Datenerfassung und ermöglicht es Teams, Daten mühelos über traditionell isolierte Umgebungen hinweg zu verschieben, darunter Kundendokumente, Callcenter-Mitschriften und Schadenberichte.

Umwandlung unstrukturierter Daten: Cortex AISQL bettet KI-Funktionen direkt in SQL-Funktionen ein, sodass Datenanalyst:innen unstrukturierte Daten mühelos verarbeiten und umwandeln können. So kann beispielsweise eine Vermögensverwaltungsplattform Cortex AISQL nutzen, um Gewinnaufrufe (in Public Preview) zu transkribieren, Tausende von Analystenberichten zusammenzufassen und die Marktstimmung in Echtzeit zu analysieren – so werden Stunden manueller Arbeit auf Sekunden reduziert.

KI-fähiger Zugriff auf Drittanbieterdaten: Finanzdienstleistungsexpert:innen können den Kontext ihrer AI Agents über die Grenzen ihres Unternehmens hinaus erweitern. Das Sharing von Semantic Views und Cortex Knowledge Extensions ermöglicht über den Snowflake Marketplace den sicheren Zugriff auf KI-fähige Drittanbieterdaten. Ein Underwriter kann beispielsweise das „Owner Transfer“-Dataset von Cotality nutzen, um die Workflows im Schadenmanagement zu optimieren.

Bringen Sie hochmoderne LLMs sicher zu Ihren Daten

Anstatt sensible Daten zu externen Modellen zu verschieben, können Sie mit Snowflake leistungsstarke, aktuelle LLMs – von Anthropic, OpenAI, Mistral, Meta und mehr – direkt in die sichere Umgebung von Snowflake bringen. Dieser Ansatz gewährleistet Ihre Datensicherheit und Governance, senkt die Kosten für den Datenausgang und bietet skalierbare Rechenressourcen, was zu schnelleren und zuverlässigeren Einblicken führt.

Einsatz von Agentic AI für Automatisierung und Effizienz

Agentic-AI-Systeme können eigenständig schlussfolgern, planen und mehrstufige Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingriff ausführen. Diese Funktion ist entscheidend für Finanzdienstleistungsunternehmen, die komplexe End-to-End-Workflows automatisieren wollen, die zuvor zu kostenintensiv waren.

Cortex Agents: Cortex Agents sind jetzt in Public Preview und orchestrieren strukturierte und unstrukturierte Datenquellen, um präzise Einblicke zu liefern. Sie brechen komplexe Abfragen auf, holen relevante Daten ab und generieren genauere Antworten – und sorgen so für Effizienz und Governance in jedem Schritt.

Data Science Agent: Dieser autonome Agent bringt Agentic AI in prädiktive ML ein. Mithilfe einer einfachen Prompt-Funktion in natürlicher Sprache teilt der Data Science Agent ein Modellierungsproblem in verschiedene Schritte auf – von der Datenanalyse bis zum Training – und stellt eine validierte Modellierungs-Pipeline bereit. So können Finanzteams in wenigen Minuten Modelle für Aufgaben wie Kreditrisiko- und Betrugserkennung entwickeln, die Entwicklung beschleunigen und den Teams die Möglichkeit geben, sich auf ihre Strategie zu konzentrieren.

Insights für Business-Anwender:innen mit Agents, APIs und Apps bereitstellen

Die Einbettung von KI in Finanzdienstleistungen erfordert einen doppelten Ansatz: die Technologie tief im Geschäft zu verankern und sie für alle leicht zugänglich zu machen – bei gleichzeitiger Wahrung von Vertrauen und Sicherheit.

Model Context Protocol (MCP) bietet LLMs eine standardisierte Möglichkeit zur Integration mit Daten, APIs und Services. Mit dem kürzlich eingeführten verwalteten MCP-Server von Snowflake (in Public Preview) können Unternehmen vernetzte und interoperable KI erreichen. So können Kunden Snowflake-KI-Funktionen wie Cortex Analyst und Cortex Search mit externen Agenten verbinden, wodurch die Anwendungsarchitektur vereinfacht wird und keine benutzerdefinierten Integrationen erforderlich sind. Ein Beispiel dafür ist die Ankündigung von Anthropic, Cortex AI in Claude for Financial Services zu integrieren.

Darüber hinaus bietet Snowflake Intelligence, ebenfalls in Public Preview, eine einheitliche dialogorientierte Oberfläche, mit der geschäftliche Benutzer:innen von Daten zu Einblicken gelangen können, ohne Code zu schreiben. Angetrieben von intelligenten Daten-Agents führt sie Folgendes zusammen:

Modernste LLMs von Anthropic und OpenAI

Strukturierte und unstrukturierte Daten in Ihrer Snowflake-Umgebung

Daten von Drittanbietern, wie z. B. Nachrichten von The Associated Press

Verschiedene Dateitypen, darunter PDFs und Excel

Eine branchenführende Engine für Datenabruf mit Cortex Analyst und Cortex Search

Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau

Snowflake MCP Server und Snowflake Intelligence ermöglichen es Kunden, komplexe, domänenspezifische Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, indem sie alle Unternehmensinformationen vereinen und integrieren – von strukturierten Tabellen über unstrukturierte Dokumente bis hin zu Tools und Anwendungen von Drittanbietern und internen Unternehmenssystemen. Mit Snowflake können Kunden letztlich geschäftskritische Anwendungsfälle unterstützen, wie:

Ein Portfoliomanager, der Investmentideen auf der Grundlage von Analysen generiert, die aus Anruftranskripten, Nachrichten, Unternehmenskennzahlen und anderen Marktdaten gewonnen wurden.

Ein Hypothekenbanker, der fundierte Kreditentscheidungen anhand von Risikoinformationen aus Kreditdokumenten, Immobiliendaten, Finanzdaten und Kundenkommunikation trifft.

Ein Underwriter, der anhand von KI-generierten Risikozusammenfassungen eine Risikobewertung vornimmt.

Vertrauen sicherstellen mit Funktionen für Beobachtbarkeit, Governance und Sicherheit von KI

Das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Regulierungsaufsicht sind in der Finanzdienstleistungsbranche von größter Bedeutung. Mit Tools zur Beobachtbarkeit von KI können Teams ihre KI-Anwendungen vertrauenswürdiger und transparenter gestalten, indem sie sie kontinuierlich auf Probleme mit der Modellabweichung und der Datenqualität überwachen, darunter:

Risikominderung: Tools zur Beobachtbarkeit helfen bei der Überwachung auf Modellabweichungen, die bei kritischen Aufgaben wie Betrugserkennung und Kreditwürdigkeitsprüfung zu ungenauen Entscheidungen führen können.

Erklärbarkeit und Transparenz: Die Beobachtbarkeit bietet die nötigen Auditpfade, um KI-gestützte Entscheidungen zu begründen.

Betriebliche Resilienz: Die Echtzeit-Anomalieerkennung sorgt für zuverlässige und effiziente Systeme und reduziert Ausfallzeiten.

Von rollenbasierten Zugriffskontrollen bis hin zur End-to-End-Beobachtbarkeit von KI bietet Snowflake unternehmenstaugliche Sicherheits- und Governance-Funktionen für Daten und KI.

Zusammenfassung

Das Rennen um KI im Finanzsektor wird nicht mit Modellen allein gewonnen, sondern durch die nahtlose Integration dieser Modelle in Ihre Unternehmensdaten. Snowflake bietet eine vollständige KI-Lösung, die Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten vereint, um tiefgreifende, verwertbare Einblicke zu gewinnen. Mit Snowflake MCP Servern als Grundlage für Konnektivität, Vertrauen und Governance können Finanzinstitute echte geschäftliche Erfolge erzielen.

Mit Snowflake AI treffen Ihre Unternehmensdaten auf Agentic AI, um die Möglichkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen neu zu definieren. Fordern Sie eine personalisierte Demo an oder sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam, um zu erfahren, wie Agentic AI Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft beschleunigen kann.

Hier mehr erfahren