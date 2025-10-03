Snowflake Cortex AI: Finanzdienstleistungen mit Agentic AI beschleunigen
Kurzzusammenfassung
Snowflake Cortex AI für Finanzdienstleistungen ist eine neue Suite von KI-Tools, die Finanzinstitute bei der Entwicklung und Bereitstellung Agentic-AI-Anwendungen unterstützt.
Mit diesen Tools können Finanzinstitute ihre eigenen, proprietären Daten zusammen mit Drittanbieterdaten und hochmodernen Large Language Models (LLMs) nutzen, um komplexe Aufgaben von der Betrugserkennung bis zur Marktanalyse zu automatisieren.
Indem Snowflake KI-Funktionen direkt zu Ihren Daten bringt, hilft die Plattform Unternehmen, die gängigen Herausforderungen der KI-Einführung zu meistern. Dazu gehört die Beschleunigung komplexer Workflows mit Tools wie dem Data Science Agent und die Gewährleistung einer sicheren, kontrollierten und nahtlosen Integration durch Standards wie das Model Context Protocol (MCP).
Der KI-Imperativ für Finanzdienstleistungen
Führungskräfte in der Finanzdienstleistungsbranche investieren massiv in KI, mit Ausgaben, die voraussichtlich bis 2027 93 Milliarden US-Dollar erreichen – eine jährliche Wachstumsrate von 29 % seit 2023. Diese Investition wird durch das Potenzial angetrieben, die Kundenerfahrung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Doch viele Unternehmen tun sich schwer damit, KI von einem Proof-of-Concept zu einer zuverlässigen, wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu skalieren. Es besteht eine erhebliche Kluft zwischen leistungsstarken grundlegenden Modellen und dem domänenspezifischen Kontext, der erforderlich ist, um echten geschäftlichen Mehrwert zu erschließen.
Es besteht eine erhebliche Lücke zwischen leistungsstarken Basismodellen und dem domänenspezifischen Kontext, der erforderlich ist, um echten geschäftlichen Mehrwert zu erzielen.
Finanzinstitute verlassen sich auf Unmengen proprietärer Daten – von Handelsaufzeichnungen bis hin zu Kundeninformationen –, auf die grundlegende LLMs, die mit öffentlichen Daten trainiert wurden, einfach keinen Zugriff haben. Daraus ergibt sich ein entscheidender Bedarf an einer KI-Lösung, die sich sicher mit den internen Daten eines Unternehmens integrieren lässt und gleichzeitig Governance auf Unternehmensniveau beibehält.
Einführung von Snowflake Cortex AI für Finanzdienstleistungen
Um diese Herausforderung zu meistern, freuen wir uns, Snowflake Cortex AI für Finanzdienstleistungen vorzustellen, eine neue Sammlung von KI-Funktionen, die agentische Workflows unterstützt. Diese Tools ermöglichen komplexe Aufgaben wie Marktanalyse, quantitative Forschung, Betrugserkennung und Schadenmanagement, indem sie eine sichere, einheitliche Umgebung für Datenzugriff, -verarbeitung und -abruf bereitstellen.
Snowflake Cortex AI für Finanzdienstleistungen ist eine neue Sammlung von KI-Funktionen, die entwickelt wurde, um agentenbasierte Workflows anzutreiben.
Snowflake Cortex AI für Finanzdienstleistungen bietet ein leistungsstarkes Ökosystem von Finanzdaten- und Wissensanbietern, die Unternehmen in ihre agentischen Anwendungen integrieren können. Indem Sie Ihre internen, proprietären Daten mit externen Daten führender Institutionen und vertrauenswürdiger Publisher kombinieren – darunter Anbieter strukturierter Daten wie CB Insights, Cotality™, Deutsche Börse, MSCI, und Nasdaq eVestment® über Sharing of Semantic Views (demnächst allgemein verfügbar) sowie Publisher unstrukturierter Daten wie CB Insights, FactSet, Investopedia, The Associated Press und The Washington Post über Cortex Knowledge Extensions (jetzt allgemein verfügbar) –, können Sie umfassendere, kontextreichere Einblicke gewinnen.
Für die Hunderte von Finanzdienstleistungskunden, die Snowflake bereits als AI Data Cloud nutzen, bietet diese Einführung die Bausteine für eine erfolgreiche KI-Strategie:
Machen Sie all Ihre Unternehmensdaten KI-fähig
Finanzunternehmen können nun mühelos Daten erfassen und umwandeln, einschließlich unstrukturierter und multimodaler Datentypen, um sie KI-fähig zu machen.
Aufnahme unstrukturierter Daten: Snowflake Openflow basiert auf Open-Source-Apache NiFi. In Verbindung mit den Analyse- und Vorverarbeitungsfunktionen von Cortex AISQL optimiert die Lösung die Datenerfassung und ermöglicht es Teams, Daten mühelos über traditionell isolierte Umgebungen hinweg zu verschieben, darunter Kundendokumente, Callcenter-Mitschriften und Schadenberichte.
Umwandlung unstrukturierter Daten: Cortex AISQL bettet KI-Funktionen direkt in SQL-Funktionen ein, sodass Datenanalyst:innen unstrukturierte Daten mühelos verarbeiten und umwandeln können. So kann beispielsweise eine Vermögensverwaltungsplattform Cortex AISQL nutzen, um Gewinnaufrufe (in Public Preview) zu transkribieren, Tausende von Analystenberichten zusammenzufassen und die Marktstimmung in Echtzeit zu analysieren – so werden Stunden manueller Arbeit auf Sekunden reduziert.
KI-fähiger Zugriff auf Drittanbieterdaten: Finanzdienstleistungsexpert:innen können den Kontext ihrer AI Agents über die Grenzen ihres Unternehmens hinaus erweitern. Das Sharing von Semantic Views und Cortex Knowledge Extensions ermöglicht über den Snowflake Marketplace den sicheren Zugriff auf KI-fähige Drittanbieterdaten. Ein Underwriter kann beispielsweise das „Owner Transfer“-Dataset von Cotality nutzen, um die Workflows im Schadenmanagement zu optimieren.
Bringen Sie hochmoderne LLMs sicher zu Ihren Daten
Anstatt sensible Daten zu externen Modellen zu verschieben, können Sie mit Snowflake leistungsstarke, aktuelle LLMs – von Anthropic, OpenAI, Mistral, Meta und mehr – direkt in die sichere Umgebung von Snowflake bringen. Dieser Ansatz gewährleistet Ihre Datensicherheit und Governance, senkt die Kosten für den Datenausgang und bietet skalierbare Rechenressourcen, was zu schnelleren und zuverlässigeren Einblicken führt.
Einsatz von Agentic AI für Automatisierung und Effizienz
Agentic-AI-Systeme können eigenständig schlussfolgern, planen und mehrstufige Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingriff ausführen. Diese Funktion ist entscheidend für Finanzdienstleistungsunternehmen, die komplexe End-to-End-Workflows automatisieren wollen, die zuvor zu kostenintensiv waren.
Cortex Agents: Cortex Agents sind jetzt in Public Preview und orchestrieren strukturierte und unstrukturierte Datenquellen, um präzise Einblicke zu liefern. Sie brechen komplexe Abfragen auf, holen relevante Daten ab und generieren genauere Antworten – und sorgen so für Effizienz und Governance in jedem Schritt.
Data Science Agent: Dieser autonome Agent bringt Agentic AI in prädiktive ML ein. Mithilfe einer einfachen Prompt-Funktion in natürlicher Sprache teilt der Data Science Agent ein Modellierungsproblem in verschiedene Schritte auf – von der Datenanalyse bis zum Training – und stellt eine validierte Modellierungs-Pipeline bereit. So können Finanzteams in wenigen Minuten Modelle für Aufgaben wie Kreditrisiko- und Betrugserkennung entwickeln, die Entwicklung beschleunigen und den Teams die Möglichkeit geben, sich auf ihre Strategie zu konzentrieren.
Insights für Business-Anwender:innen mit Agents, APIs und Apps bereitstellen
Die Einbettung von KI in Finanzdienstleistungen erfordert einen doppelten Ansatz: die Technologie tief im Geschäft zu verankern und sie für alle leicht zugänglich zu machen – bei gleichzeitiger Wahrung von Vertrauen und Sicherheit.
Model Context Protocol (MCP) bietet LLMs eine standardisierte Möglichkeit zur Integration mit Daten, APIs und Services. Mit dem kürzlich eingeführten verwalteten MCP-Server von Snowflake (in Public Preview) können Unternehmen vernetzte und interoperable KI erreichen. So können Kunden Snowflake-KI-Funktionen wie Cortex Analyst und Cortex Search mit externen Agenten verbinden, wodurch die Anwendungsarchitektur vereinfacht wird und keine benutzerdefinierten Integrationen erforderlich sind. Ein Beispiel dafür ist die Ankündigung von Anthropic, Cortex AI in Claude for Financial Services zu integrieren.
Darüber hinaus bietet Snowflake Intelligence, ebenfalls in Public Preview, eine einheitliche dialogorientierte Oberfläche, mit der geschäftliche Benutzer:innen von Daten zu Einblicken gelangen können, ohne Code zu schreiben. Angetrieben von intelligenten Daten-Agents führt sie Folgendes zusammen:
Modernste LLMs von Anthropic und OpenAI
Strukturierte und unstrukturierte Daten in Ihrer Snowflake-Umgebung
Daten von Drittanbietern, wie z. B. Nachrichten von The Associated Press
Verschiedene Dateitypen, darunter PDFs und Excel
Eine branchenführende Engine für Datenabruf mit Cortex Analyst und Cortex Search
Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau
Snowflake MCP Server und Snowflake Intelligence ermöglichen es Kunden, komplexe, domänenspezifische Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, indem sie alle Unternehmensinformationen vereinen und integrieren – von strukturierten Tabellen über unstrukturierte Dokumente bis hin zu Tools und Anwendungen von Drittanbietern und internen Unternehmenssystemen. Mit Snowflake können Kunden letztlich geschäftskritische Anwendungsfälle unterstützen, wie:
Ein Portfoliomanager, der Investmentideen auf der Grundlage von Analysen generiert, die aus Anruftranskripten, Nachrichten, Unternehmenskennzahlen und anderen Marktdaten gewonnen wurden.
Ein Hypothekenbanker, der fundierte Kreditentscheidungen anhand von Risikoinformationen aus Kreditdokumenten, Immobiliendaten, Finanzdaten und Kundenkommunikation trifft.
Ein Underwriter, der anhand von KI-generierten Risikozusammenfassungen eine Risikobewertung vornimmt.
Vertrauen sicherstellen mit Funktionen für Beobachtbarkeit, Governance und Sicherheit von KI
Das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Regulierungsaufsicht sind in der Finanzdienstleistungsbranche von größter Bedeutung. Mit Tools zur Beobachtbarkeit von KI können Teams ihre KI-Anwendungen vertrauenswürdiger und transparenter gestalten, indem sie sie kontinuierlich auf Probleme mit der Modellabweichung und der Datenqualität überwachen, darunter:
Risikominderung: Tools zur Beobachtbarkeit helfen bei der Überwachung auf Modellabweichungen, die bei kritischen Aufgaben wie Betrugserkennung und Kreditwürdigkeitsprüfung zu ungenauen Entscheidungen führen können.
Erklärbarkeit und Transparenz: Die Beobachtbarkeit bietet die nötigen Auditpfade, um KI-gestützte Entscheidungen zu begründen.
Betriebliche Resilienz: Die Echtzeit-Anomalieerkennung sorgt für zuverlässige und effiziente Systeme und reduziert Ausfallzeiten.
Von rollenbasierten Zugriffskontrollen bis hin zur End-to-End-Beobachtbarkeit von KI bietet Snowflake unternehmenstaugliche Sicherheits- und Governance-Funktionen für Daten und KI.
Zusammenfassung
Das Rennen um KI im Finanzsektor wird nicht mit Modellen allein gewonnen, sondern durch die nahtlose Integration dieser Modelle in Ihre Unternehmensdaten. Snowflake bietet eine vollständige KI-Lösung, die Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten vereint, um tiefgreifende, verwertbare Einblicke zu gewinnen. Mit Snowflake MCP Servern als Grundlage für Konnektivität, Vertrauen und Governance können Finanzinstitute echte geschäftliche Erfolge erzielen.
Mit Snowflake AI treffen Ihre Unternehmensdaten auf Agentic AI, um die Möglichkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen neu zu definieren. Fordern Sie eine personalisierte Demo an oder sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam, um zu erfahren, wie Agentic AI Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft beschleunigen kann.
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