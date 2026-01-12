Bei Snowflake wissen wir: Damit dieses Versprechen Realität wird, brauchen Unternehmen KI-Systeme, die interne Daten nahtlos mit externem Fachwissen verknüpfen. Snowflake Intelligence, jetzt in der Public Preview, ist ein transformativer Schritt nach vorn: Business-Anwender:innen können in natürlicher Sprache mit ihren Unternehmensdaten interagieren und gleichzeitig vertrauenswürdige externe Quellen mühelos einbeziehen. Dieses agentische Nutzererlebnis ermöglicht es Unternehmen, tiefere Einblicke zu gewinnen und die Entscheidungsfindung in ihrem gesamten Daten-Ökosystem zu beschleunigen.

Die Herausforderung: Die Lücke zwischen KI und externer Expertise schließen

Foundation-Modelle sind leistungsstarke Tools, aber es fehlt ihnen an Wissen über aktuelle Ereignisse, da sie mit Daten trainiert werden, die Monate oder sogar Jahre alt sind. Data Engineers greifen daher oft zu komplexen, weniger zuverlässigen Scraping-Verfahren auf anderen Plattformen, die keine Lösung „out of the box“ bieten.

Darüber hinaus haben Unternehmen Bedenken hinsichtlich Compliance und Governance, da Enterprise-Abonnements in der Regel Lizenzbeschränkungen für die KI-Nutzung enthalten, die von den Publishern festgelegt werden. Die IT-Sicherheit in Unternehmen kann einschränken, dass Prompts oder Kontexte außerhalb des Sicherheitsperimeters gesendet werden, da diese häufig als geistiges Eigentum gelten.

Auf der anderen Seite sind Content-Eigentümer und Publisher besorgt, dass ihr geistiges Eigentum gescraped und ohne angemessene Vergütung oder Attribution für das Training von KI-Modellen verwendet wird.