Das Versprechen ist ehrgeizig: AI Agents werden die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändern und für mehr Effizienz, tiefere Einblicke und schnellere Entscheidungsfindung sorgen. Doch ein kritischer Engpass bremst sie: Diese leistungsstarken KI-Innovationen sind nur so gut wie die Informationen, auf die sie zugreifen können. Zwar können sie interne Unternehmensdaten hervorragend verarbeiten, doch sie sind nicht in der Lage, den Wissensschatz zu nutzen, der außerhalb der Unternehmensgrenzen liegt – in urheberrechtlich geschützten Publikationen, Fachartikeln hinter Paywalls und Echtzeit-Nachrichtenquellen, die den Unterschied zwischen veralteten und wirklich wirkungsvollen Einblicken ausmachen können.
Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Snowflake Snowflake Cortex Knowledge Extensions, jetzt allgemein verfügbar, eingeführt, die einen klaren Weg schaffen, AI-Lösungen von Unternehmen einfach, fair und transparent mit proprietären externen Inhalten zu verbinden. Cortex Knowledge Extensions sind auf dem Snowflake Marketplace bei führenden Anbietern wie The Associated Press, The Washington Post, Gannett | USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt Publishing und PubMed (bereitgestellt von Snowflake) verfügbar.
Bei Snowflake wissen wir: Damit dieses Versprechen Realität wird, brauchen Unternehmen KI-Systeme, die interne Daten nahtlos mit externem Fachwissen verknüpfen. Snowflake Intelligence, jetzt in der Public Preview, ist ein transformativer Schritt nach vorn: Business-Anwender:innen können in natürlicher Sprache mit ihren Unternehmensdaten interagieren und gleichzeitig vertrauenswürdige externe Quellen mühelos einbeziehen. Dieses agentische Nutzererlebnis ermöglicht es Unternehmen, tiefere Einblicke zu gewinnen und die Entscheidungsfindung in ihrem gesamten Daten-Ökosystem zu beschleunigen.
Die Herausforderung: Die Lücke zwischen KI und externer Expertise schließen
Foundation-Modelle sind leistungsstarke Tools, aber es fehlt ihnen an Wissen über aktuelle Ereignisse, da sie mit Daten trainiert werden, die Monate oder sogar Jahre alt sind. Data Engineers greifen daher oft zu komplexen, weniger zuverlässigen Scraping-Verfahren auf anderen Plattformen, die keine Lösung „out of the box“ bieten.
Darüber hinaus haben Unternehmen Bedenken hinsichtlich Compliance und Governance, da Enterprise-Abonnements in der Regel Lizenzbeschränkungen für die KI-Nutzung enthalten, die von den Publishern festgelegt werden. Die IT-Sicherheit in Unternehmen kann einschränken, dass Prompts oder Kontexte außerhalb des Sicherheitsperimeters gesendet werden, da diese häufig als geistiges Eigentum gelten.
Auf der anderen Seite sind Content-Eigentümer und Publisher besorgt, dass ihr geistiges Eigentum gescraped und ohne angemessene Vergütung oder Attribution für das Training von KI-Modellen verwendet wird.
„Bei Packt haben wir uns der Bewahrung von Integrität und Zuverlässigkeit technischer Inhalte im KI-Zeitalter verschrieben. Mit unserem Cortex Knowledge Extension CodeSolver adressieren wir ein signifikantes Anliegen der KI-Branche: die Zuschreibung von Urheberschaft. Durch die direkte Nennung der Expert:innen hinter jeder Lösung gewährleisten wir, dass der Content nicht nur akkurat, sondern auch maßgeblich ist. So können Entwickler:innen und Unternehmen den Antworten vertrauen – im Wissen, dass sie in verifizierten, expertengeprüften Quellen verankert sind. Anders als Tools, die generische Inhalte produzieren, rückt CodeSolver Transparenz und Vertrauen in den Fokus und gibt den Beitragenden die Anerkennung, die für Innovation und Genauigkeit sorgen.“
Oliver Huggins
Das rasante Wachstum von reasoning-basierten, agentischen KI-Assistenten hat dazu geführt, dass Publisher ihre Inhalte aktiv für Websuchtools blockieren, weil es keinen klaren Weg zur Monetarisierung gibt. Dadurch entsteht eine kritische Lücke: Unternehmen wollen ihre KI mit externem Fachwissen und Kontext von Publishern anreichern, denen sie vertrauen und die für ihr Geschäft relevant sind, während Content-Anbieter einen Weg zur Monetarisierung und die Zusicherung brauchen, dass ihre Arbeit geschützt ist.
Die Lösung von Snowflake: Cortex Knowledge Extensions
Snowflake adressiert diese Herausforderung direkt mit Cortex Knowledge Extensions im Snowflake Marketplace. Cortex Knowledge Extensions sind so konzipiert, dass sie beide Seiten unterstützen: Unternehmen können ihre Agents und KI-Anwendungen – etwa Snowflake Intelligence (in Public Preview) – mühelos mit proprietärem Kontext und Wissen von Drittanbietern und Publishern anreichern, während gleichzeitig der Schutz geistigen Eigentums und eine korrekte Attribution für Inhaltseigentümer sichergestellt werden.
Enterprise-Data- und KI-Teams profitieren in mehrfacher Hinsicht von Cortex Knowledge Extensions:
Komplexe, weniger zuverlässige Scraping-Verfahren vermeiden: Greifen Sie schnell auf hochwertige, KI-taugliche Datenquellen von Premium-Publishern zu – ohne Scraping, Chunking, Inferenz oder zusätzliches Modelltraining.
Den KI-Kontext ganz ohne Training erweitern: Stellen Sie nicht nur sicher, dass AI Agents Zugriff auf alle strukturierten und unstrukturierten Daten im Unternehmen haben, sondern verbinden Sie aktuelle Inhalte und Wissen Dritter mit Retrieval-Augmented Generation (RAG, abruferweiterte Generierung). Antworten werden klar belegt und verlinken auf relevante Quellen, sodass sich Inhalte schnell verifizieren lassen.
Vertrauen in Unternehmenssicherheit und Compliance aufbauen: Prompts werden niemals mit Anbietern geteilt, und die Inhalte sind so lizenziert, dass sie in KI- und agentischen Use Cases eingesetzt werden dürfen.
Funktionsweise von Cortex Knowledge Extensions
Cortex Knowledge Extensions ermöglichen die sichere und kontrollierte Nutzung externer Daten in KI-Apps und -Systemen mit RAG und Snowflake Cortex Search, der semantischen Suchmaschine von Snowflake mit niedriger Latenz und hoher Qualität, die für einen Prompt von Nutzer:innen oder AI Agents relevante Dokumente im gesamten Inhalt des Anbieters findet. Dabei kommt die Zero-ETL-Funktion Secure Data Sharing von Snowflake zum Einsatz, mit der Inhaltseigentümer den Zugriff auf ihre Inhalte jederzeit widerrufen können. Entscheidend ist, dass die Ausgaben von Cortex Knowledge Extensions Zitate und Links zum ursprünglichen Inhalt enthalten und so Zuverlässigkeit und Genauigkeit erhöhen. Da dies einer RAG-Architektur folgt, basiert die KI-Ausgabe auf realen Inhaltsquellen.
Anbietereinrichtung: Inhaltseigentümer und Publisher richten einen Cortex-Search-Dienst für ihre Daten ein und veröffentlichen ihn im Snowflake Marketplace oder teilen ihn privat. Anbieter können – je nach Bedarf der Unternehmenskunden – sowohl aktuelle Live-Datenaktualisierungen als auch Archivinhalte in ihre Listings aufnehmen.
Inhaltsbeschaffung: Unternehmen können KI-taugliche Inhalte direkt im Snowflake Marketplace entdecken, testen und erwerben. Nach der Installation erscheint ein gemeinsam genutzter Cortex-Search-Service im Snowflake-Konto des Kunden. Er ermöglicht es Nutzer:innen, mit den Inhalten zu „sprechen“, ohne jemals alles sehen zu können – entscheidend, um ein Modelltraining auf Basis der Inhalte des Publishers zu verhindern. So kann ein:e Nutzer:in beispielsweise fragen: „Welchen Risiken sind wir in Bezug auf Schwankungen der Stahlpreise ausgesetzt?“ Mithilfe mehrstufiger, agentischer Reasoning-Fähigkeiten kann Snowflake Cortex AI über Cortex Analyst SQL-Abfragen ausführen, um aktuelle Investitionen in Stahlrohstoffe zu bewerten, und mit Cortex Search Nachrichtenquellen aus den Cortex Knowledge Extensions durchsuchen, um sich abzeichnende geopolitische Risiken zu erkennen.
AI-Integration: Die Quellen lassen sich einfach mit Agents in Snowflake Intelligence verbinden, sodass Teams mit ihren Unternehmensdaten ebenso wie mit den lizenzierten Inhalten „sprechen“ und so echte Geschäftseinblicke gewinnen können. Um die lizenzierten Inhalte in ein System oder eine Anwendung zu integrieren, können Nutzer:innen die Cortex-AI-APIs mit einem Large Language Model (LLM) ihrer Wahl ansprechen oder über MCP-Server auf Snowflake nutzen (bald in Public Preview).
Einführung von Snowflake Intelligence
Snowflake Intelligence dient als einheitliche Schnittstelle, an der diese leistungsstarken Fähigkeiten zusammenlaufen. Jetzt in Public Preview verwandelt dieses agentische Nutzererlebnis die Art und Weise, wie Business-Anwender:innen mit Daten interagieren, indem es Dialoge in natürlicher Sprache über strukturierte und unstrukturierte Informationen hinweg ermöglicht.
Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Lösungen, die sich hauptsächlich auf den Dokumentenabruf konzentrieren, nutzt Snowflake Intelligence bewährte Technologien wie Cortex Analyst, um präzisere SQL-Abfragen direkt auf Unternehmensdaten zu generieren und gleichzeitig über Cortex Knowledge Extensions auf externe Wissensquellen zuzugreifen. Dank dieser Doppelfunktion können Nutzer:innen komplexe Fragen stellen wie: „Wie stehen unsere Umsätze im dritten Quartal im Vergleich zu Branchentrends, und welche externen Faktoren könnten die Performance beeinflussen?“ – und erhalten umfassende Antworten, die interne Kennzahlen mit relevanter Market Intelligence verbinden.
Was Snowflake Intelligence auszeichnet, ist das Enterprise-taugliche Fundament auf Basis des robusten Sicherheits- und Governance-Frameworks von Snowflake. Alle vorhandenen rollenbasierten Zugriffskontrollen, Datenmaskierungsrichtlinien und Governance-Regeln werden in jeder Konversation automatisch berücksichtigt. So ist sichergestellt, dass Nutzer:innen nur Einblicke auf Basis der Daten erhalten, für die sie berechtigt sind.
Diese nahtlose Vererbung von Sicherheitsregeln macht es überflüssig, Berechtigungen auf Anwendungsebene neu zu definieren, und schafft zugleich Transparenz darüber, wie Einblicke generiert werden. Unternehmen können Snowflake Intelligence schon heute nutzen, um den Datenzugriff zu demokratisieren, Business-Anwender:innen mit Self-Service-Insights zu befähigen und ihre Datenteams von reaktiver Unterstützung hin zu strategischer Befähigung weiterzuentwickeln – bei gleichzeitig robustem Datenschutz und strengen Compliance-Kontrollen.
Anwendungsfälle für Premium-Inhalte für Agents
Durch die Integration von Premium-Publikationsquellen im Snowflake Marketplace in KI-Assistenten und agentische Systeme können Unternehmen transformative Fähigkeiten in unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Branchen erschließen:
Finanzdienstleistungen: Verbessern Sie Risikoanalysen und Anlagestrategien. Ein von AP Business News unterstützter KI-Assistent kann Prompts wie „Wie sieht das Risikoprofil von Stahlrohstoffen in diesem Quartal aus?“ beantworten und liefert Echtzeiteinblicke in Marktvolatilität und geopolitische Faktoren, die Rohstoffe beeinflussen. So werden fundiertere und agilere Finanzentscheidungen möglich.
Technologie: Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Developer-Teams und optimieren Sie die Problemlösung. Durch die Integration von Stack Overflow-Inhalten oder Packt Publishing-Lehrbüchern kann ein LLM gezielte Antworten auf Programmierherausforderungen liefern. Ein:e Entwickler:in könnte beispielsweise fragen: „Ich erhalte TypeError: unhashable type: 'list'. Was soll ich tun?“ – und erhält eine schnelle, relevante Anleitung direkt in der internen Entwicklungsumgebung.
Marktforschung: Führen Sie differenziertere und präzisere Stimmungsanalysen und Wettbewerbsbeobachtungen durch. Mithilfe der Fachrecherchen von CB Insights können KI-Assistenten Verbrauchertrends, Wettbewerbslandschaften und neue Marktchancen noch tiefgehender analysieren und so wirkungsvollere Geschäftsstrategien entwickeln.
Life Sciences: Beschleunigen Sie Arzneimittelforschung und klinische Analysen. Durch die Integration von Forschungsarbeiten und Zeitschriftenartikeln aus dem PubMed Biomedical Research Corpus in ein LLM können Forschende komplexe Fragen stellen, etwa: „Wie schneidet Tirzepatid bei Erwachsenen mit Adipositas ohne Diabetes im Vergleich zu Semaglutid ab – gemessen am prozentualen Gewichtsverlust nach rund 68–72 Wochen und an Therapieabbrüchen aufgrund gastrointestinaler Nebenwirkungen?“ Das reduziert den Zeitaufwand für Literaturrecherchen drastisch und unterstützt die Identifikation neuer therapeutischer Ansatzpunkte.
Allgemeine Geschäftstätigkeit und strategische Planung: Über branchenspezifische Anwendungen hinaus bietet die Möglichkeit, geschäftliche Fragestellungen mit aktuellen Nachrichten und Trends aus Quellen wie The Associated Press, USA TODAY Network und The Washington Post zu kontextualisieren, einen erheblichen Mehrwert. So können Führungskräfte schnell Briefings zu bestimmten Themen erhalten, die Markenreputation in Echtzeit überwachen, den Kontext rund um Kundenkonten verstehen und sich einen Wettbewerbsvorteil sichern, indem sie Branchentrends, Regulatorik und öffentliche Wahrnehmung frühzeitig erkennen.
Durch den Einsatz von Snowflake Intelligence und Cortex Knowledge Extensions auf dem Snowflake Marketplace können Unternehmen ihre proprietären Daten nahtlos mit hochwertigem externem Wissen und Kontext kombinieren. Das steigert nicht nur die Genauigkeit und den Nutzen ihrer KI-Anwendungen, sondern fördert auch eine informiertere, agilere und wettbewerbsfähigere Organisation, indem die vertrauenswürdigen Informationen direkt in die Hände ihrer AI-gestützten Belegschaft gelangen.
Jetzt mit Agents in Snowflake durchstarten
Gewinnen Sie mit Snowflake Intelligence über diesen Quickstart Einblicke aus strukturierten und unstrukturierten Daten.
Entdecken Sie Cortex Knowledge Extensions, indem Sie die Snowflake Documentation über diesen Quickstart in Snowflake Intelligence integrieren.
Sehen Sie sich diese Snowflake-Intelligence-Demo mit Inhalten des USA TODAY Network an sowie die Cortex-Knowledge-Extensions-Demo zum Chatten mit der Snowflake Documentation.