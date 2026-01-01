Mit Snowpark Container Services, die in Kürze in ausgewählten AWS-Regionen in Public Preview verfügbar sind, können Entwickler:innen containerisierte Workloads ohne großen Aufwand bereitstellen, verwalten und skalieren – alles mit der sicheren und vollständig verwalteten Infrastruktur von Snowflake. Entwickler:innen können jede Komponente ihrer Anwendung ausführen – ob ML-Training, ein ReactJS-Frontend, ein Large Language Model oder eine API – ohne Daten verschieben oder eine komplexe containerbasierte Infrastruktur verwalten zu müssen.

Dadurch wird nicht nur die Architektur optimiert, sondern auch der operative Aufwand vereinfacht, da die Entwickler:innen Container-Registrierung, Container-Verwaltungsdienste, Rechendienste, Tools zur Beobachtbarkeit, Sicherheitsmanagement und Netzwerkverwaltung nicht separat verwalten müssen. Snowpark Container Services bietet eine integrierte Image-Registry, eine elastische Recheninfrastruktur und RBAC-fähige, vollständig verwaltete Kubernetes-basierte Cluster mit den Netzwerk- und Sicherheitskontrollen von Snowflake.

Snowpark Container Services ist auf Sicherheit ausgelegt und bietet sowohl eine Cluster- als auch eine Compute-Pool-Isolierung. Snowflake richtet automatisch einen privaten Kubernetes-Cluster für jedes Konto ein und setzt dabei verschiedene Techniken ein, um einzelne Kundencluster auf der Netzwerkebene voneinander zu isolieren. Jeder Compute-Pool ist vollständig von anderen Compute-Pools isoliert und der Datenverkehr muss eine private Kontrollebene im Kundenkonto durchlaufen, wo dieser überwacht werden kann. Dadurch können Entwickler:innen verschiedene Workloads sogar innerhalb desselben Kontos isolieren.

Snowpark Container Services sorgt auch für einen sicheren Eingang (Ingress) und Ausgang (Egress). Beim Eingang (Ingress) müssen sich Benutzer:innen per Snowflake-Authentifizierung anmelden, entweder programmgesteuert oder über einen Browser. Beim Ausgang (Egress) muss der/die Administrator:in die Domänen oder IPs genehmigen, für die der Datenverkehr oder die Daten zugelassen sind.

Snowflake bietet über Event Tables (allgemein verfügbar) sofort einsatzbereite Protokollierungsfunktionen für Protokolle und über Snowflake CLI interaktive Protokolle mit Tailing-Optionen. Entwickler:innen können außerdem den OpenTelemetry-Agenten aktivieren, der Kennzahlen sammelt und die Daten an das Tool ihrer Wahl weiterleitet.

Um die Erfahrung von Entwickler:innen bei der Übertragung von Images in die Snowflake Image Registry zu optimieren, hat Snowflake die Registry in gängige Registrys wie Docker und Elastic Container Registry integriert. So können Benutzer:innen Images direkt von diesen Registrys sicher und einfach kopieren.

Das Unternehmen Tenable, das sich mit dem Management von Risiken befasst, entwickelt zusammen mit Snowpark Container Services neue Funktionen, um generative KI für präventive Sicherheitsmaßnahmen zu nutzen. Zu diesen neuen Funktionen gehört die Möglichkeit für Cybersecurity-Teams, Daten in natürlicher Sprache abzufragen, um sie schneller zu finden und zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko bei neuen Angriffsszenarien zu verringern. Mit Snowpark Container Services kann Tenable die eigenen Sprachmodelle innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake ausführen, sodass keine Kundendaten außerhalb von Snowflake verschoben werden müssen.

Seien Sie bei einem unserer BUILD-Events dabei. Dort erfahren Sie, wie Tenable Snowpark Container Services nutzt, und Sie können Snowpark Container Services in Aktion erleben.