Snowflake kündigt neue Produktfunktionen an, die Anwendungsentwicklung, -bereitstellung, -vermarktung und -betrieb verändern werden. Zu diesen neuen Funktionen gehören die Flexibilität bei der Wahl der Programmiersprache und der Hardware von Snowpark Container Services sowie die Möglichkeit, Full-Stack-Apps mit dem Snowflake Native App Framework zu entwickeln, zu vertreiben und zu monetarisieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, transaktionale und analytische Daten mit Hybrid Tables zusammen zu nutzen, sowie DevOps-Funktionen, einschließlich Datenbankänderungsmanagement, Git-Integration, Snowflake CLI und Event Tables.
Diese Funktionen helfen Entwickler:innen dabei, auf einer einheitlichen Plattform Entwicklungen schneller umzusetzen, Produkte weltweit zu vertreiben, sie sicher bereitzustellen und zu skalieren, ohne dass es dadurch zu betrieblichen Belastungen kommt.
Wir freuen uns auch, das „Powered by Snowflake Funding Program“ ankündigen zu können, das bis zu 100 Millionen US-Dollar in die nächste Generation von jungen Start-ups investieren wird, die Snowflake Native Apps entwickeln. Am „Powered by Snowflake Funding Program“ beteiligen sich die führenden Risikokapitalgesellschaften Altimeter Capital, Amplify Partners, Anthos Capital, Coatue, ICONIQ Growth, IVP, Madrona, Menlo Ventures, Redpoint Ventures und Snowflake Ventures. Im Rahmen des „Powered by Snowflake Funding Program“ fördert Amazon Web Services (AWS) weiter Wachstum und Innovation, indem Start-ups, die Snowflake Native Apps entwickeln, über einen Zeitraum von vier Jahren bis zu 1 Mio. US-Dollar an kostenlosen Snowflake Credits auf AWS zur Verfügung gestellt bekommen.
Schauen wir uns das mal genauer an!
Sichere Verwaltung und Bereitstellung von Full-Stack-Anwendungen mit Snowpark Container Services
Mit Snowpark Container Services, die in Kürze in ausgewählten AWS-Regionen in Public Preview verfügbar sind, können Entwickler:innen containerisierte Workloads ohne großen Aufwand bereitstellen, verwalten und skalieren – alles mit der sicheren und vollständig verwalteten Infrastruktur von Snowflake. Entwickler:innen können jede Komponente ihrer Anwendung ausführen – ob ML-Training, ein ReactJS-Frontend, ein Large Language Model oder eine API – ohne Daten verschieben oder eine komplexe containerbasierte Infrastruktur verwalten zu müssen.
Dadurch wird nicht nur die Architektur optimiert, sondern auch der operative Aufwand vereinfacht, da die Entwickler:innen Container-Registrierung, Container-Verwaltungsdienste, Rechendienste, Tools zur Beobachtbarkeit, Sicherheitsmanagement und Netzwerkverwaltung nicht separat verwalten müssen. Snowpark Container Services bietet eine integrierte Image-Registry, eine elastische Recheninfrastruktur und RBAC-fähige, vollständig verwaltete Kubernetes-basierte Cluster mit den Netzwerk- und Sicherheitskontrollen von Snowflake.
Snowpark Container Services ist auf Sicherheit ausgelegt und bietet sowohl eine Cluster- als auch eine Compute-Pool-Isolierung. Snowflake richtet automatisch einen privaten Kubernetes-Cluster für jedes Konto ein und setzt dabei verschiedene Techniken ein, um einzelne Kundencluster auf der Netzwerkebene voneinander zu isolieren. Jeder Compute-Pool ist vollständig von anderen Compute-Pools isoliert und der Datenverkehr muss eine private Kontrollebene im Kundenkonto durchlaufen, wo dieser überwacht werden kann. Dadurch können Entwickler:innen verschiedene Workloads sogar innerhalb desselben Kontos isolieren.
Snowpark Container Services sorgt auch für einen sicheren Eingang (Ingress) und Ausgang (Egress). Beim Eingang (Ingress) müssen sich Benutzer:innen per Snowflake-Authentifizierung anmelden, entweder programmgesteuert oder über einen Browser. Beim Ausgang (Egress) muss der/die Administrator:in die Domänen oder IPs genehmigen, für die der Datenverkehr oder die Daten zugelassen sind.
Snowflake bietet über Event Tables (allgemein verfügbar) sofort einsatzbereite Protokollierungsfunktionen für Protokolle und über Snowflake CLI interaktive Protokolle mit Tailing-Optionen. Entwickler:innen können außerdem den OpenTelemetry-Agenten aktivieren, der Kennzahlen sammelt und die Daten an das Tool ihrer Wahl weiterleitet.
Um die Erfahrung von Entwickler:innen bei der Übertragung von Images in die Snowflake Image Registry zu optimieren, hat Snowflake die Registry in gängige Registrys wie Docker und Elastic Container Registry integriert. So können Benutzer:innen Images direkt von diesen Registrys sicher und einfach kopieren.
Das Unternehmen Tenable, das sich mit dem Management von Risiken befasst, entwickelt zusammen mit Snowpark Container Services neue Funktionen, um generative KI für präventive Sicherheitsmaßnahmen zu nutzen. Zu diesen neuen Funktionen gehört die Möglichkeit für Cybersecurity-Teams, Daten in natürlicher Sprache abzufragen, um sie schneller zu finden und zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko bei neuen Angriffsszenarien zu verringern. Mit Snowpark Container Services kann Tenable die eigenen Sprachmodelle innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake ausführen, sodass keine Kundendaten außerhalb von Snowflake verschoben werden müssen.
Seien Sie bei einem unserer BUILD-Events dabei. Dort erfahren Sie, wie Tenable Snowpark Container Services nutzt, und Sie können Snowpark Container Services in Aktion erleben.
Snowflake Native Apps: Die neue Art, wie Unternehmensanwendungen entwickelt, vertrieben und monetarisiert werden
Mit dem Snowflake Native App Framework, das in Kürze allgemein auf AWS und als Public Preview auf Azure verfügbar sein wird, können Entwickler:innen ihre Apps verpacken, auf dem Snowflake Marketplace vertreiben und monetarisieren und innerhalb des Snowflake-Kundenkontos ausführen. Bevor Apps für den Marketplace zugelassen werden, durchlaufen sie Sicherheitsscans, um Bedrohungen zu erkennen. Die heute auf dem Snowflake Marketplace verfügbaren Snowflake Native Apps reichen von Konnektoren über Clean Rooms bis hin zu Erkenntnissen aus ERP-Systemen.
Um die Entwicklung von Snowflake Native Connectors zu vereinfachen, hat Snowflake die Private Preview des Snowflake Native SDK for Connectors angekündigt, welches Kernbibliotheken unterstützt und Vorlagen und Dokumentation bereitstellt. Wenn Sie an der Private Preview teilnehmen möchten, melden Sie sich hier an.
Mit Snowpark Container Services als Teil von Snowflake Native Apps (Integration in Private Preview) können Entwickler:innen vorhandene containerisierte Workloads einbinden, um den Entwicklungszyklus zu beschleunigen, oder App-Code in der Sprache ihrer Wahl schreiben und als Container verpacken.
Als Snowflake Native Apps werden diese Apps Sicherheitsüberprüfungen unterzogen und vollständig über das Snowflake-Kundenkonto ausgeführt. Der Kunde kontrolliert, auf welche Daten die App zugreifen kann, einschließlich Protokolle und Kennzahlen. Dank des einzigartigen Schutzes sowohl des Anbieter-Codes als auch der Kundendaten können Anbieter ihre Apps sicher bereitstellen und Kund:innen können diese sicher nutzen.
Schauen wir uns ein paar Beispiele für Snowflake Native Apps an, die Snowpark Container Services nutzen:
- Carto: Carto, eine Geoplattform, kann vollständig innerhalb von Snowflake bereitgestellt werden, um etwa Fahrzeugrouting-Probleme zu lösen, ohne dass Daten bewegt werden müssen. Sehen Sie sich unsere Demo an.
- Hex: Hex, eine Plattform für kollaborative Analytik und Data Science, kann schon bald vollständig im Endkunden-Konto bereitgestellt werden. Sehen Sie sich unsere Demo an und tragen Sie sich in die Warteliste ein.
- H2O.ai: Mit H2O.ai können Data-Science-Teams Modelle trainieren, bereitstellen und bewerten – alles innerhalb des Snowflake-Kontos. Sehen Sie sich unsere Demo an.
- Reka: Mit Reka können Sie eigene multimodale LLMs sowohl zur Inferenz als auch zur Feinabstimmung entwickeln. Sehen Sie sich unsere Demo an.
- RelationalAI: RelationalAI, ein KI-Coprozessor, der auf einem relationalen Wissensgraph-System entwickelt wurde, kann in Snowflake bereitgestellt werden, um analytische Graphfunktionen für Ihre Snowflake-Daten freizuschalten. Sehen Sie sich unsere Demo an.
- Lamini: Lamini, die Unternehmensplattform zur Entwicklung und Feinabstimmung privater LLMs, kann in Snowflake bereitgestellt werden. Damit können LLMs für jeden Kunden und alle Benutzer:innen personalisiert werden, ohne dass Daten verloren gehen. Sehen Sie sich unsere Demo an und tragen Sie sich in die Warteliste ein.
Zum Einstieg in die Entwicklung von Snowflake Native Apps empfehlen wir unsere Dokumentation, den Quickstart oder das Snowflake Native App Bootcamp.
Nutzung von analytischen und transaktionalen Daten in Verbindung mit Hybrid Tables
Snowflake vereinfacht die Anwendungsentwicklung, indem es Hunderten von Kund:innen Hybrid Tables (in Private Preview) zur Verfügung stellt. Hybrid Tables ist ein neuer Tabellentyp, der in Sekundenschnelle einzeilige Operationen ermöglicht. Dadurch können Kunden von Snowflake transaktionale Workloads auf Snowflake unterstützen. Gleichzeitig müssen weniger Datenbanken verwaltet und synchronisiert werden, was die Anwendungsentwicklung beschleunigt.
Entwickler:innen können Hybrid Tables mit der gewohnten Syntax von Snowflake abfragen. Hybrid Tables erzwingt Primärschlüssel und referentielle Integritätsbeschränkungen und bietet sekundäre Indizes für schnellere Suchvorgänge. Darüber hinaus sind die Governance-Funktionen von Snowflake wie Maskierung und zeilenbasierte Zugriffsrichtlinien sofort nutzbar.
Mit der aktuellen Performance, die eine Latenz im zweistelligen Millisekundenbereich und einen Durchsatz von Tausenden von Abfragen pro Sekunde (QPS, Queries Per Second) erreicht, nutzen Kunden wie die Siemens AG, IQVIA und William Hill Hybrid Tables zum Speichern des Anwendungsstatus und zum Bereitstellen von Daten. William Hill konnte zum Beispiel die Performance seiner Remote Customer Interaction Platform um das Fünffache steigern, indem es Hybrid Tables für Daten genutzt hat, die Millionen von Abfragen pro Tag mit geringer Latenzzeit verarbeiten, und zwar eingebettet in den zentralen Login-Vorgang der wichtigsten Web- und Mobilanwendungen. Die Siemens AG nutzt Hybrid Tables, um den Status ihrer Workflows für die Datenerfassung von ERP-Daten zu speichern. Die Zeilensperre von Hybrid Tables sorgt für die nötige Parallelität, damit Tausende von Mitarbeitenden eine zentralisierte Statustabelle ohne Engpässe aktualisieren können.
Das ist erst der Anfang. Wir arbeiten weiter daran, die Latenz und den Durchsatz zu beschleunigen, um mehr Anwendungsfälle zu unterstützen – und das alles innerhalb von Snowflake. Freuen Sie sich auf weitere Updates!
Automatisierung von DevOps mit neuen Funktionen zur Verwaltung von Datenbankänderungen, Git-Integration, Snowflake CLI und Event Tables für Telemetrie
Wir haben Funktionen zur Automatisierung wichtiger DevOps-Prozesse im gesamten Lebenszyklus Ihrer Anwendungen eingeführt. Zu diesen Funktionen gehören:
- Funktionen zur Verwaltung von Datenbankänderungen: Entwickler:innen können Snowflake-Objekte deklarativ verwalten, indem sie sie automatisch in verschiedenen Umgebungen bereitstellen und aktualisieren. Sie fungieren in den Entwicklungs-/Test-/Staging-/Produktionsumgebungen als einheitliche Source of Truth zur Objekterstellung und nutzen das bei DevOps übliche „Configuration as Code“-Muster. Zu den Funktionen gehören die Möglichkeiten, eine Tabelle deklarativ zu erstellen oder zu ändern, ein SQL-Skript direkt aus einer Datei (z. B. in einem Git-Repository), einem VS-Code oder einer Snowflake Native App auszuführen (demnächst allgemein verfügbar) und diese Skripte als Vorlagen zu verwenden (in Private Preview).
- Git-Integration mit Snowflake (in Private Preview): Entwickler:innen können die in einem Git-Repository vorhandenen Artefakte mühelos anzeigen, ausführen, bearbeiten und mit ihnen kollaborieren und eine Source of Truth pflegen.
- Snowflake Command Line Interface (demnächst in Public Preview): Die Open-Source-CLI kann in die CI/CD-Pipelines der Entwickler:innen integriert werden, um das Datenmanagement zu verschlanken und Änderungen im Zusammenhang mit Snowflake zu automatisieren. So können sie die Snowflake-Infrastruktur als Code definieren, Bereitstellungen automatisieren, Tests und Validierungen durchführen und mit anderen CI/CD-Tools integrieren.
- Event Tables (allgemein verfügbar): Mit Event Tables können Entwickler:innen die Protokoll-Telemetrie in Snowflake analysieren und so die Fehlersuche und -behebung beschleunigen.
Sind Sie bereit für den nächsten Entwicklungsschritt? Nehmen Sie an Powered by Snowflake teil – dem Programm, das Sie bei Entwicklung, Marketing und Betrieb Ihrer Anwendungen unterstützt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält explizite und implizite Aussagen über die Zukunft, einschließlich Aussagen über (i) die Geschäftsstrategie von Snowflake, (ii) die Produkte, Dienste und Technologieangebote von Snowflake, einschließlich derjenigen, die sich in der Entwicklung befinden oder noch nicht allgemein verfügbar sind, (iii) Marktwachstum, Trends und Wettbewerbsüberlegungen und (iv) die Integration, Interoperabilität und Verfügbarkeit der Produkte von Snowflake mit und auf Plattformen Dritter. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, unter anderem jenen Risiken, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen kann es sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und in nachteiliger Weise von den Erwartungen bzw. Implikationen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Aussagen entsprechen ausschließlich dem Wissensstand zum Zeitpunkt der erstmaligen Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, unterliegt Snowflake keinerlei Verpflichtung, die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Daher sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognosen zukünftiger Ereignisse verlassen.
Alle Informationen über zukünftige Produkte in dieser Pressemitteilung sind lediglich als Hinweis auf die allgemeine Produktausrichtung gedacht. Der tatsächliche Zeitpunkt der Bereitstellung von Produkten, Funktionen und Funktionalitäten kann letztendlich von den Angaben in der Pressemitteilung abweichen.
Das „Powered by Snowflake Funding Program“ ist ein Programm zur Förderung des Bekanntheitsgrades und der Entwicklung von Snowflake Native Apps. Snowflake erhält keine Vergütung von den Start-ups oder den Risikokapitalfirmen für ihre Teilnahme an dem Programm. Die teilnehmenden Risikokapitalfirmen können zwar in die Start-up-Unternehmen investieren, Snowflake spielt aber keine Rolle in ihrem Entscheidungsprozess. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Unternehmen eine Finanzierung durch das Programm erhält oder dass der angestrebte Betrag investiert wird. Snowflake ist kein registrierter Broker-Dealer, Anlageberater oder sonstiger ähnlicher Vermittler.