Snowflake Cortex AI：エージェント型AIで金融サービスを加速

すべてのエンタープライズデータをAI-readyにする

金融企業は、非構造化データやマルチモーダルデータなどのデータタイプを簡単に取り込んでAI-readyなデータに変換できるようになりました。

最先端のLLMのセキュアなデータ移動

Snowflakeでは、機密データを外部モデルに移動するのではなく、Anthropic、OpenAI、Mistral、Metaなどの高性能で最先端のLLMをSnowflakeのセキュアな環境に直接移動できます。このアプローチは、データセキュリティとガバナンスを維持し、データエグレスのコストを削減し、スケーラブルなコンピュートを提供することで、より高速で信頼性の高いインサイトをもたらします。

自動化と効率化のためのエージェント型AIの活用

エージェント型AIシステムは、人間の介入を最小限に抑えながら、自律的に複数のステップのタスクを推論、計画、実行できます。この機能は、これまでコストのかかる複雑なエンドツーエンドのワークフローを自動化しようとしている金融サービス企業にとって不可欠です。

エージェント、API、アプリでビジネスユーザーにインサイトを展開

金融サービス業界にAIを組み込むには、テクノロジーがビジネスを深く理解し、信頼とセキュリティを維持しながら誰もがAIにアクセスできるようにするという、二重のアプローチが必要です。

モデルコンテキストプロトコル（MCP）は、LLMをデータ、API、サービスと統合するための標準化された方法を提供します。最近発表されたSnowflakeのマネージドMCPサーバー（パブリックプレビュー中）により、企業はコネクテッドで相互運用可能なAIを実現できます。これにより、お客様はCortex AnalystやCortex SearchなどのSnowflake AI機能を外部エージェントに接続できるため、アプリケーションアーキテクチャが簡素化し、カスタム統合が不要になります。その一例が、Claude for Financial Services内でCortex AIを統合するというAnthropicとの発表です。

さらに、同じくパブリックプレビュー中のSnowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーがコードを記述せずにデータからインサイトに移行できる、統合された対話型インターフェイスを提供します。インテリジェントなデータエージェントにより、以下が統合されます。

AnthropicとOpenAIによる最先端のLLM

Snowflake環境内の構造化データと非構造化データ

サードパーティベンダーからのデータ（AP通信のニュースなど）

PDFやExcelなどのさまざまなファイルタイプ

Cortex AnalystとCortex Searchによるクラス最高レベルのデータ検索エンジン

エンタープライズクラスのセキュリティとガバナンスを実現

Snowflake MCPサーバーとSnowflake Intelligenceを組み合わせることで、構造化テーブルから非構造化ドキュメント、サードパーティツールやアプリケーション、社内エンタープライズシステムまで、組織のすべての情報を統一、統合して、お客様は自然言語でドメイン固有の複雑な質問を行えます。最終的に、Snowflakeを使用することで、お客様は以下のようなビジネスクリティカルなユースケースを実現できます。

ポートフォリオマネージャーは、収益コールのトランスクリプト、ニュース、企業ファンダメンタルズなどの市場データから抽出したアナリティクスに基づいて投資のアイデアを生成します。

モーゲージバンカーは、融資書類、物件データ、金融データ、顧客コミュニケーションからのリスクインテリジェンスに基づいて、情報に基づいた融資意思決定を行います。

保険引受人がAI生成のリスクサマリーに基づいてリスク評価を行います。

AIオブザーバビリティ、ガバナンス、セキュリティ機能による信頼性の確保

金融サービスでは、国民の信頼と規制の監視が最優先です。AIオブザーバビリティツールは、モデルのドリフトやデータ品質の問題を継続的に監視することで、チームがAIアプリケーションの信頼性と透明性を高めます。

リスク軽減： オブザーバビリティツールは、モデルのずれを監視するのに役立ちます。これにより、不正検知やクレジットスコアリングなどの重要なタスクにおいて、不正確かどうかの意思決定を実施する場合があります。

説明可能性と透明性： オブザーバビリティは、AIで支援された意思決定を正当化するために必要な監査証跡を提供します。

運用のレジリエンス：リアルタイムの異常検知により、システムの信頼性と効率性が確保され、ダウンタイムを短縮します。

ロールベースのアクセス制御からエンドツーエンドのAIオブザーバビリティまで、SnowflakeはデータとAIの両方にエンタープライズ対応のセキュリティ機能とガバナンス機能を提供します。

まとめ

金融業界におけるAI競争は、モデルだけでは勝ち目はありません。モデルとエンタープライズデータをシームレスに統合することで、競争に勝つことができます。Snowflakeは、構造化データと非構造化データを統合し、アクション可能な深いインサイトをもたらす包括的なAIソリューションを提供します。接続性、信頼性、ガバナンスの基盤を提供するSnowflake MCPサーバーにより、金融機関は真のビジネスインパクトを推進できます。

Snowflake AIは、エンタープライズデータとエージェント型AIの融合により、金融サービス業界の可能性を再定義します。パーソナライズされたデモをリクエストするか、Snowflakeのセールスチームにご相談ください。エージェント型AIを使用して金融サービスのビジネスを加速させる方法をご紹介します。

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