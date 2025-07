Cortex AISQL: SQL als AI Query Language für multimodale Daten

Wir freuen uns, Snowflake Cortex AISQL in Public Preview vorzustellen, das leistungsstarke KI-Funktionen direkt in die SQL-Engine von Snowflake integriert. Cortex AISQL ermöglicht Kunden die Entwicklung skalierbarer KI-Pipelines über multimodale Unternehmensdaten hinweg mit vertrauten SQL-Befehlen. Text (Public Preview), Bilder (Public Preview) und Audio (demnächst in Public Preview) schneller und kostengünstiger verarbeiten und gleichzeitig tiefere Einblicke aus strukturierten und unstrukturierten Daten gewinnen.

Data Analytics erleben derzeit einen tiefgreifenden Wandel, der durch KI vorangetrieben wird. Heutige Unternehmen erkennen, dass wertvolle Einblicke weit über klassische Tabellendaten hinausgehen – sie sind oft in verschiedene unstrukturierte Quellen eingebettet, wie z. B. Dokumente, Bilder und Audiodateien.

Mit zunehmender Datenvielfalt erfordern Analytics immer ausgefeiltere mehrstufige Prozesse, um Einblicke aus verschiedenen Quellen zu extrahieren, zusammenzufassen und zu kombinieren. Die Analyse dieser umfangreichen Daten im Unternehmensmaßstab bringt jedoch erhebliche technische und operative Herausforderungen mit sich.

Unternehmen haben damit zu kämpfen, verschiedene spezialisierte Tools und Skillsets zusammenzufügen, um diese Informationen zu verarbeiten und zu analysieren. Dabei gehen sie Kompromisse bei Effizienz und Skalierbarkeit ein, während es gleichzeitig zu verzögerten und minderwertigen Einblicken führt.

Um diese Herausforderungen zu meistern, integriert Snowflake leistungsstarke Funktionen für generative KI direkt in seine zentrale SQL-Engine. So können Analyst:innen in kürzerer Zeit mehr erreichen durch:

Expressive und Composable AI Operators : Eine neue Reihe von KI-gestützten Operatoren, der sich nahtlos mit vorhandenen SQL-Primitiven wie FILTER und AGGREGATE abbilden lässt. So können Analyst:innen ganz einfach skalierbare KI-Pipelines mit bekannten SQL-Befehlen entwickeln, um feine Anomalien in Betriebsdaten zu erkennen, verwertbare Erkenntnisse aus Anruftranskripten von Kund:innen zu aggregieren oder umfangreiche Bildbibliotheken zu klassifizieren.

Native Unterstützung für multimodale Daten : Die Einführung eines neuen FILE-Datentyps ermöglicht die direkte Referenzierung von multimodalen Daten (einschließlich Text, Bilder und Audio) in Snowflake-Tabellen. Alle AI Operators sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit diesen verschiedenen Datenmodalitäten arbeiten, wodurch separate Verarbeitungssysteme überflüssig werden.

Erhebliche Verbesserungen bei Performance und Kosten: Mit nativen Funktionen und Performance-Optimierungen in der SQL-Engine von Snowflake reduziert Cortex AISQL die Verarbeitungszeit und den Rechenaufwand erheblich. Interne Benchmarks von Cortex AISQL Performance Optimization (Private Preview) zeigen eine Reduzierung der Abfragelaufzeit um bis zu 70 % für Operationen wie FILTER und JOIN mit entsprechenden Kosteneinsparungen im Vergleich zu manuellen Implementierungen, die Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit von KI und der Wirtschaftlichkeit für die Einführung in Unternehmen direkt ausräumen.

„Snowflake Cortex AISQL hat unsere Entwicklung unserer Service Technician-Anwendung beschleunigt, die es unseren Technikern ermöglicht, Tausende von Bedienungsanleitungen in mehreren Sprachen einfach zu interagieren und zu analysieren, um Kundenprobleme schneller zu lösen, als wir es uns hätten vorstellen können. Der Gamechanger für uns war, wie Cortex AISQL verschiedene Datentypen nahtlos integriert, von Text bis Bild und darüber hinaus, um einen schnelleren Weg von Daten zu Erkenntnissen zu ebnen, der die Arbeitsweise unserer Teams verändert“, so Ahmad AI-Mashahedi, Lead Data Scientist bei Toyota Material Handling Europe.

Die Kernfunktionen von Cortex AISQL

Cortex AISQL integriert KI-Funktionen direkt in SQL-Umgebungen und ermöglicht so anspruchsvolle mehrstufige Analysen über verschiedene Datentypen hinweg. In den folgenden Abschnitten untersuchen wir, wie diese Kernfunktionen die Performance optimieren, Kosten reduzieren und komplexe analytische Workflows ermöglichen.

Einheitliche KI-Operationen für vielfältige Daten mit Cortex AISQL

Cortex AISQL zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hochentwickelte KI-Pipelines über mehrere Datenmodalitäten hinweg direkt in der vertrauten SQL-Umgebung zu erstellen. Durch diese Integration wird die Trennung zwischen dem Data Stack eines Kunden und dem KI-Stack eliminiert und eine einheitliche Plattform für ausgefeilte Analysen einer breiten Palette von Daten bereitgestellt.

Cortex AISQL führt AI Operators als native SQL-Grundelemente ein, die vollständig in das Snowflake-Ökosystem eingebettet sind. Hier einige Beispiele: