Beim Snowflake Summit 2022 haben wir mit dem Snowflake Native App Framework eine neue Art der App-Entwicklung vorgestellt. Heute freuen wir uns, die Power des Snowflake Native App Frameworks Entwickler:innen aus der ganzen Welt mit dem Public Preview auf AWS zugänglich zu machen.

Entwickler:innen können jetzt in Ihren Konten in AWS Snowflake Native Apps erstellen und testen. Die Funktionen zur Bereitstellung und Monetarisierung werden im Verlauf des Jahres im Public Preview auf AWS verfügbar gemacht. Das Snowflake Native App Framework ist weiterhin in Private Preview auf Google Cloud Platform und Azure verfügbar.

Zu den Unternehmen, die bereits eine Snowflake Native App erstellt haben, gehören unter anderem Bond Brand Loyalty, Capital One Software, The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), Goldman Sachs, Bloomberg, LiveRamp, Informatica, Matillion, Samooha, NTT Data, My Data Outlet, Mapbox, Cybersyn, Sundeck, Affinity Solutions, Maxa.ai und Elementum.

Mehr als 25 neue Snowflake Native Apps sind bereits im Snowflake Marketplace verfügbar, zusätzlich zu unseren eigenen Snowflake Native Connectors für ServiceNow (Public Preview), Google Analytics (Private Preview), MySQL (Private Preview) und Postgres (Private Preview).

Diese Apps veranschaulichen, wie flexibel und vielfältig das Snowflake Native App Framework eingesetzt werden kann. Sie eignen sich z. B. für: Kostenmanagement, Identity Resolution, Data Clean Rooms, Datenanreicherung, Datenschutz und Tokenisierung, Geodatenanalyse, Natural Language Processing und vieles mehr.