Snowflake Cortex AI: 에이전틱 AI 기반 금융 서비스 가속화

엔터프라이즈 데이터를 AI 활용 가능 상태로 전환

금융 기업은 이제 비정형 및 멀티 모달 데이터를 포함한 다양한 데이터를 손쉽게 수집하고 변환하여 AI 활용이 가능한 상태로 만들 수 있습니다.

비정형 데이터 수집: Snowflake Openflow는 오픈소스 Apache NiFi 기반으로 구축되었습니다. Cortex AISQL의 구문 분석 및 전처리 기능과 결합하면, 데이터 수집을 간소화하고 고객 문서, 콜센터 대화 녹취록, 청구 보고서 등 기존에 사일로화된 환경 간 데이터 이동을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

비정형 데이터 변환: Cortex AISQL은 AI 기능을 SQL 함수에 직접 내장하여 데이터 분석가가 비정형 데이터를 쉽게 처리하고 변환할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 자산 관리 플랫폼은 Cortex AISQL(PuPr)을 활용해 실적 발표 콘퍼런스 콜을 전사하고 수천 건의 애널리스트 리포트를 요약하며 시장 동향을 실시간으로 분석하여 수 시간이 걸리던 수작업을 몇 초로 단축할 수 있습니다.

AI 활용이 가능한 서드 파티 데이터 액세스: 금융 서비스 전문가는 조직 외부 데이터까지 AI 에이전트의 컨텍스트를 확장할 수 있습니다. Sharing of Semantic Views와 Cortex Knowledge Extensions를 통해 Snowflake Marketplace에서 AI 활용이 가능한 서드 파티 데이터에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 보험 언더라이터는 Cotality의 Owner Transfer 데이터 세트를 활용해 보험금 청구 관리 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

최신 LLM을 데이터에 안전하게 적용

민감 데이터를 외부 모델로 이동하는 대신 Snowflake는 Anthropic, OpenAI, Mistral, Meta 등 최신 고성능 LLM을 Snowflake의 보안 환경 내에서 직접 활용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 데이터 보안과 거버넌스를 유지하고 데이터 송신 비용을 줄이며 확장 가능한 컴퓨팅을 기반으로 더 빠르고 안정적인 인사이트를 제공합니다.

에이전틱 AI를 통한 자동화 및 효율성 확보

에이전틱 AI 시스템은 최소한의 인간 개입으로 다단계 작업을 자율적으로 추론, 계획, 실행할 수 있습니다. 이 기능은 비용 부담으로 자동화하기 어려웠던 복잡한 엔드투엔드 워크플로우를 자동화하려는 금융 서비스 기업에 핵심적인 역할을 합니다.

Cortex Agents: Cortex Agents(PuPr)는 정형 및 비정형 데이터 소스를 오케스트레이션하여 정밀한 인사이트를 제공합니다. 복잡한 쿼리를 분석하고 관련 데이터를 검색하며 보다 정확한 결과를 생성하여 전 과정에서 효율성과 거버넌스를 강화합니다.

Data Science Agent: 이 자율형 에이전트는 예측 머신러닝에 에이전틱 AI를 적용합니다. 간단한 자연어 프롬프트를 사용해 Data Science Agent는 데이터 분석부터 학습까지 모델링 문제를 여러 단계로 세분화하고 검증된 모델링 파이프라인을 제공합니다. 이를 통해 금융 팀은 신용 리스크, 사기 감지와 같은 작업을 위한 모델을 몇 분 내에 구축할 수 있으며 개발 속도를 높이고 전략에 집중할 수 있습니다.

에이전트, API 및 앱을 통한 비즈니스 인사이트 제공

금융 서비스에 AI를 적용하려면 두 가지 접근이 필요합니다. 하나는 기술이 비즈니스를 깊이 이해하도록 하는 것이고 다른 하나는 신뢰성과 보안을 유지하면서 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 하는 것입니다.

MCP(Model Context Protocol)는 LLM이 데이터, API, 서비스와 통합될 수 있도록 하는 표준화된 방식입니다. Snowflake의 관리형 MCP 서버(PuPr)를 통해 기업은 연결되고 상호 운용 가능한 AI를 구현할 수 있습니다. 이를 통해 Cortex Analyst, Cortex Search와 같은 Snowflake AI 기능을 외부 에이전트와 연결할 수 있으며 애플리케이션 아키텍처를 간소화하고 맞춤형 통합의 필요성을 줄일 수 있습니다. Anthropic과의 협업을 통해 Claude for Financial Services에 Cortex AI를 통합한 사례가 이에 해당합니다.

또한 Snowflake Intelligence(PuPr)는 비즈니스 사용자가 코드를 작성하지 않고도 데이터에서 인사이트를 도출할 수 있는 통합 대화형 인터페이스를 제공합니다. 지능형 데이터 에이전트를 기반으로 다음 기능을 통합합니다.

Anthropic과 OpenAI의 최신 LLM

Snowflake 환경 내 정형 및 비정형 데이터

The Associated Press 뉴스 등 서드 파티 데이터

PDF, Excel 등 다양한 파일 형식

Cortex Analyst와 Cortex Search를 통한 고성능 데이터 검색 엔진

엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스 제어

Snowflake MCP 서버와 Snowflake Intelligence는 정형 테이블부터 비정형 문서까지, 서드 파티 도구 및 애플리케이션부터 내부 엔터프라이즈 시스템까지 조직의 모든 정보를 통합하고 연결하여 고객이 자연어로 복잡하고 도메인에 특화된 질문을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 Snowflake는 고객에게 다음과 같은 핵심 비즈니스 사용 사례를 지원합니다.

포트폴리오 관리자가 실적 발표 콘퍼런스 콜 녹취록, 뉴스, 기업 펀더멘털 및 기타 시장 데이터에서 도출된 분석을 기반으로 투자 아이디어를 생성합니다.

주택담보대출 담당자가 대출 서류, 부동산 데이터, 금융 데이터, 고객 커뮤니케이션에서 도출된 리스크 인텔리전스를 기반으로 정보에 기반한 대출 의사 결정을 수행합니다.

보험 언더라이터가 AI 기반 리스크 요약을 바탕으로 리스크 평가를 수행합니다.

AI 옵저버빌리티, 거버넌스 및 보안을 통한 신뢰 확보

금융 서비스에서는 공공 신뢰와 규제 준수가 매우 중요합니다. AI 옵저버빌리티 도구는 모델 성능 저하와 데이터 품질 문제를 지속적으로 모니터링하여 AI 애플리케이션의 신뢰성과 투명성을 높일 수 있도록 지원합니다.

리스크 완화: 옵저버빌리티 도구는 모델 성능 저하를 모니터링하여 사기 감지와 신용 평가 같은 핵심 작업에서 부정확한 의사결정으로 이어질 수 있는 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

설명 가능성 및 투명성: 옵저버빌리티는 AI가 지원하는 의사 결정을 정당화하는 데 필요한 감사 추적을 제공합니다.

운영 복원력: 실시간 이상 감지는 시스템의 신뢰성과 효율성을 보장하고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.

Snowflake는 역할 기반 액세스 제어부터 엔드투엔드 AI 옵저버빌리티까지 데이터와 AI 전반에 걸친 엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스 기능을 제공합니다.

요약

금융 분야에서 AI 경쟁은 모델만으로는 성공할 수 없으며 이러한 모델을 엔터프라이즈 데이터와 얼마나 원활하게 통합하느냐에 달려 있습니다. Snowflake는 정형 및 비정형 데이터를 통합하여 깊이 있고 실행 가능한 인사이트를 제공하는 완전한 AI 솔루션을 제공합니다. 또한 Snowflake MCP 서버를 통해 연결성, 신뢰, 거버넌스의 기반을 제공하며 금융 기관이 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원합니다.

Snowflake AI는 엔터프라이즈 데이터와 에이전틱 AI를 결합하여 금융 서비스의 가능성을 재정의합니다. 맞춤형 데모를 요청하거나 영업 팀에 문의하여 에이전틱 AI가 금융 서비스 비즈니스를 어떻게 가속화하는지 확인해 보세요.

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