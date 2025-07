Modernisierung der XML-Verarbeitung für Finanzdienstleistungen mit Snowflake

Trotz der Verbreitung neuer Datenformate wie JSON, Avro und Parquet bleibt XML (eXtensible Markup Language) ein grundlegender Datenstandard in der Finanzdienstleistungsbranche. Von zentralen Banksystemen, die in den 1990er-2000er-Jahren entwickelt wurden, bis hin zu modernen Meldewesen ist XML tief in das betriebliche Gefüge der Branche eingebettet. Standards wie FpML (Financial Products Markup Language) für Derivate, XBRL (eXtensible Business Reporting Language) für regulatorisches Reporting, ISO 20022 für Zahlungen und Wertpapiere und sogar einige Implementierungen des FIX Protocol basieren stark auf XML.

Finanzinstitute erstellen, tauschen und übermitteln routinemäßig XML-Dokumente, um wichtige Funktionen zu unterstützen, wie:

Interbankenkommunikation über SWIFT



Handels- und Abwicklungsprozesse



Vorlage von Gesetzen zur Vorbereitung des Financial Data Transparency Act (FDTA) und aktueller Unternehmen wie der SEC, FINRA, ESMA, der Federal Reserve, OCC und FDIC



Austausch von Zahlungsnachrichten



Marktdaten-Dateiformate



Während die strikte Durchsetzung von Schemata und die Dokumentenstruktur von XML klare Vorteile für komplexe, strukturierte Daten bieten, besteht die Herausforderung für Data Engineers und Analysten darin, diese Daten einfach zugänglich und für moderne Analytics-, Reporting- und Integrationsworkflows nutzbar zu machen. In der Vergangenheit erforderte das Analysieren von XML eine dedizierte Infrastruktur, spezielle Entwicklungsressourcen oder benutzerdefinierte ETL-Pipelines (Extrahieren, Transformieren, Laden), was zu Reibung, Kosten und Verzögerungen führte.

Legacy und Modern Value mit Snowflake erschließen

Mit der kürzlich erfolgten Einführung nativer XML-Verarbeitungsfunktionen schließt Snowflake die Lücke zwischen den alten Datenformaten und den modernen Analytikanforderungen. So können Finanzinstitute den vollen Wert ihrer XML-Daten ausschöpfen, ohne dabei an Agilität oder Skalierbarkeit einzubüßen.

Mit Snowflake können Unternehmen:

XML direkt in Snowflake laden , ohne externe Vorverarbeitung



XML-Daten mit Standard-SQL abfragen, einschließlich der Nutzung leistungsstarker integrierter Funktionen für Navigation, Extraktion und Umwandlung



XML nahtlos integrieren mit JSON, relationalen Daten und semistrukturierten Analytics



Governance, Sicherheit und Lineage einheitlich auf strukturierte und semistrukturierte Daten anwenden



Data Science- und KI/ML-Workloads direkt auf XML-basierte Datasets aktivieren

Die native XML-Unterstützung von Snowflake verwandelt XML von einem isolierten Archivformat in ein aktives, abfragbares Asset – vollständig integriert in das breitere Snowflake AI Data Cloud-Ökosystem.

Wichtige Finanzdienstleistungs-Anwendungsfälle für Snowflakes XML-Funktionen

Finanzinstitute können nun ihre XML-gestützten Workflows über eine Vielzahl missionskritischer Funktionen hinweg neu erfinden.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Berichterstattung

Unternehmen können XBRL-Dateien, regulatorische XML-Vorlagen oder SEC-Vorlagen direkt in Snowflake einspeisen. Mit SQL-basierter Analyse und Umwandlung können Compliance-Teams die Berichterstellung automatisieren, Dateien anhand interner Daten validieren und die Übermittlungszyklen beschleunigen.

Integration von Handel und Risikomanagement

Handelsbestätigungen, derivative Lifecycle-Ereignisse (per FpML) und FIXML-Nachrichten können geladen, analysiert und in Handels- und Risikoanalyse-Pipelines integriert werden – so werden Latenzen bei der Abstimmung und Berichterstattung reduziert.

Zahlungen und Nachrichten zwischen Banken

ISO 20022 XML-Nachrichten für Zahlungen, Wertpapiertransaktionen und Kontoführung können einfach in Snowflake gespeichert, analysiert und analysiert werden. Banken und Clearinghäuser können Zahlungsdaten anreichern, Transaktionsflüsse überwachen und Anomalien erkennen, ohne eine individuelle Analyseinfrastruktur.

Snowflake-Vorteile für XML-gestützte Workflows

Durch die Modernisierung der XML-Verarbeitung in der Snowflake AI Data Cloud erhalten Finanzdienstleister:

Schnellere Einblicke: Parsen und fragen Sie XML schnell ab, ohne auf externes ETL zu warten.



Einheitliche Dateninfrastruktur: Kombinieren Sie XML-, JSON-, Parquet- und relationale Daten auf einer einzigen verwalteten Plattform.



Sicherheit für Unternehmen: Wenden Sie präzise Zugriffs-, Compliance- und Governance-Kontrollen auf XML-Workloads an.



Skalierbarkeit: Skalieren Sie Rechenressourcen automatisch, um große Mengen an XML-Dateien zu analysieren.



Data Sharing und Data Collaboration: Teilen Sie analysierte XML-Datasets teamübergreifend oder mit externen Partnern über sichere Data-Sharing-Funktionen.



Snowflake beseitigt die Komplexität, die traditionell mit XML-Workflows verbunden ist, und hilft Finanzdienstleistungsunternehmen, agil, gesetzeskonform und erkenntnisorientiert zu bleiben.

Solution Architecture

Die Modernisierung der XML-Verarbeitung mit Snowflake nutzt die nativen Funktionen der Plattform zum Speichern, Analysieren, Abfragen und Verwalten semistrukturierter XML-Daten – und das alles mit vertrautem SQL und Snowflake-nativen Funktionen. Snowpark XML bietet eine programmatische Erfahrung für Python Data Engineers.