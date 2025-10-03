Snowflake Cortex AI: accelerare i servizi finanziari con l’Agentic AI

Prepara tutti i tuoi dati aziendali per l’AI

Le società finanziarie possono ora caricare e trasformare senza sforzo i dati, inclusi i tipi di dati non strutturati e multimodali, per renderli pronti per l'AI.

Ingestion di dati non strutturati: Snowflake Openflow è costruito su Apache NiFi open source. Quando abbinato alle capacità di parsing e pre-elaborazione di Cortex AISQL, semplifica l'ingestione dei dati e consente ai team di spostare senza sforzo i dati attraverso ambienti tradizionalmente in silos, inclusi documenti dei clienti, trascrizioni di call center e rapporti sulle richieste.

Trasformazione dei dati non strutturati: Cortex AISQL integra funzionalità di AI direttamente nelle funzioni SQL, consentendo ai data analyst di elaborare e trasformare i dati non strutturati con facilità. Ad esempio, una piattaforma di gestione patrimoniale può utilizzare Cortex AISQL per trascrivere (in public preview) le chiamate sugli utili, riassumere migliaia di rapporti analitici e analizzare il sentiment di mercato in tempo reale, trasformando ore di lavoro manuale in secondi.

Accesso ai dati di terzi pronti per l'AI: I professionisti dei servizi finanziari possono estendere il contesto dei loro agenti AI oltre i confini della loro organizzazione. La condivisione di viste semantiche e Cortex Knowledge Extensions facilitano l'accesso sicuro ai dati di terzi pronti per l'AI attraverso il Marketplace Snowflake. Un sottoscrittore di assicurazioni, ad esempio, può sfruttare il dataset Owner Transfer di Cotality per semplificare i flussi di lavoro di gestione delle richieste di rimborso.

Porta LLM all'avanguardia dove si trovano i tuoi dati, in modo sicuro

Invece di spostare dati sensibili verso modelli esterni, Snowflake ti consente di portare LLM performanti e all'avanguardia — di Anthropic, OpenAI, Mistral, Meta e altro — direttamente nell'ambiente sicuro di Snowflake. Questo approccio mantiene la sicurezza e la governance dei tuoi dati, riduce i costi di egress dei dati e fornisce capacità di elaborazione scalabile, portando a insight più rapidi e affidabili.

Sfrutta l'agentic AI per automazione ed efficienze

I sistemi di agentic AI possono ragionare, pianificare ed eseguire autonomamente task multi-step con un intervento umano minimo. Questa capacità è cruciale per le aziende di servizi finanziari che cercano di automatizzare flussi di lavoro complessi e end-to-end che in precedenza erano proibitivi in termini di costi.

Cortex Agents: Ora in public preview, i Cortex Agents orchestrano fonti di dati strutturati e non strutturati per fornire insight precisi. Essi scompongono query complesse, recuperano dati pertinenti e generano risposte più accurate, fornendo efficienza e governance in ogni fase.

Data Science Agent: Questo agente autonomo porta l'agentic AI al ML predittivo. Utilizzando un semplice prompt in linguaggio naturale, Data Science Agent scompone un problema di modellazione in passaggi distinti — dall'analisi dei dati all'addestramento — e fornisce una pipeline di modellazione convalidata. Questo consente ai team finanziari di costruire modelli per compiti come il rischio di credito e la rilevazione delle frodi in pochi minuti, accelerando lo sviluppo e consentendo ai team di concentrarsi sulla strategia.

Distribuisci insight per utenti aziendali con agenti, API e app

Integrare l'AI nei servizi finanziari richiede un approccio duale: far sì che la tecnologia comprenda profondamente il business e renderla facilmente accessibile a tutti mantenendo fiducia e sicurezza.

Il Model Context Protocol (MCP) fornisce un modo standardizzato per integrare gli LLM con dati, API e servizi. Con l'introduzione recente del server MCP gestito di Snowflake (in public preview), le imprese di servizi finanziari possono raggiungere un'AI connessa e interoperabile. Questo consente ai clienti di connettere le capacità AI di Snowflake, come Cortex Analyst e Cortex Search, a agenti esterni, semplificando l'architettura delle applicazioni ed eliminando la necessità di integrazioni personalizzate. Un esempio di questo è il nostro annuncio con Anthropic per integrare Cortex AI all'interno di Claude per i servizi finanziari.

Inoltre, Snowflake Intelligence, anch'esso in public preview, offre un'interfaccia conversazionale unificata che consente agli utenti aziendali di passare dai dati agli insight senza scrivere codice. Potenziato da data agent intelligenti, riunisce:

LLM all'avanguardia di Anthropic e OpenAI

Dati strutturati e non strutturati all'interno del tuo ambiente Snowflake

Dati di fornitori terzi, come notizie di The Associated Press

Diversi tipi di file, inclusi PDF ed Excel

Un motore di retrieval di dati di prim'ordine tramite Cortex Analyst e Cortex Search

Sicurezza e governance di livello enterprise

Insieme, Snowflake MCP Server e Snowflake Intelligence consentono ai clienti di porre domande complesse e specifiche del dominio in linguaggio naturale unificando e integrando tutte le informazioni dell'organizzazione, da tabelle strutturate a documenti non strutturati e da strumenti e applicazioni di terze parti a sistemi aziendali interni. In definitiva, con Snowflake, i clienti possono abilitare casi d'uso business-critical, come:

Un gestore di portafoglio che genera idee di investimento basate su analisi derivate da trascrizioni di chiamate sugli utili, notizie, fondamentali aziendali e altri dati di mercato.

Una banca che prende decisioni di prestito informate basate su risk intelligence ricavata da documenti di prestito, dati immobiliari, dati finanziari e comunicazioni con i clienti.

Un assicuratore che effettua una valutazione del rischio basata su sintesi di rischio generate dall'AI.

Garantisci fiducia con AI Observability, governance e sicurezza

La fiducia pubblica e la supervisione normativa sono fondamentali nei servizi finanziari. Gli strumenti di osservabilità dell'AI consentono ai team di rendere le applicazioni di intelligenza artificiale più affidabili e trasparenti monitorando continuamente il drift del modello e i problemi di qualità dei dati.

Limitazione del rischio: Gli strumenti di osservabilità aiutano a monitorare il drift del modello, che può portare a decisioni imprecise in compiti critici come il rilevamento delle frodi e la valutazione del credito.

Explainability e trasparenza: L'osservabilità fornisce le necessarie tracce di audit per giustificare le decisioni supportate dall'AI.

Resilienza operativa: Il rilevamento delle anomalie in tempo reale aiuta a garantire che i sistemi siano affidabili ed efficienti, riducendo il tempo di inattività.

Dal controllo degli accessi basato sui ruoli all'osservabilità end-to-end dell'AI, Snowflake offre capacità di sicurezza e governance enterprise pronte per l’uso sia per i dati che per l'AI.

Riepilogo

La corsa all’AI nella finanza non sarà vinta solo con i modelli; sarà vinta integrando senza soluzione di continuità quei modelli con i dati della tua impresa. Snowflake fornisce una soluzione AI completa che unifica i tuoi dati strutturati e non strutturati per alimentare approfondimenti profondi e azionabili. Con i server MCP, Snowflake fornisce alle istituzioni finanziarie la base per connettività, fiducia e governance permettendo di iniziare a generare un impatto reale sul business.

Snowflake AI è dove i dati aziendali incontrano l'agentic AI per ridefinire ciò che è possibile nei servizi finanziari. Richiedi una demo personalizzata o parla con il nostro team di vendita per vedere come l'agentic AI può accelerare il tuo business nei servizi finanziari.

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