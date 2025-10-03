Potenzia lo sviluppo SQL: Workspaces è ora in GA

Siamo entusiasti di annunciare la GA di Workspaces nell’interfaccia Snowsight.

Workspaces offre una moderna esperienza di sviluppo in Snowflake, combinando organizzazione strutturata del codice, integrazione Git nativa, inline Snowflake Copilot (public preview), grafici interattivi e altro, il tutto in un unico e potente ambiente di editing. Snowflake Workspaces migliora la produttività degli sviluppatori offrendo un ambiente governato basato su file con integrazione Git nativa, che consente una codifica più rapida e potenziata dall’AI e una collaborazione fluida in team. Questa funzionalità consente di semplificare i workflow, garantire uno sviluppo governato e accelerare la delivery del codice, e questo rappresenta un punto di svolta per I uo team dati.

Con questa release, Workspaces è pronto per l’utilizzo in produzione da parte dei team e migliorerà l’esperienza di authoring in Snowflake Worksheets all’interno dei workflow SQL. È ora possibile selezionarlo come esperienza predefinita a livello personale e di organizzazione.