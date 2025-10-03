Potenzia lo sviluppo SQL: Workspaces è ora in GA

Siamo entusiasti di annunciare la GA di Workspaces nell’interfaccia Snowsight.
Workspaces offre una moderna esperienza di sviluppo in Snowflake, combinando organizzazione strutturata del codice, integrazione Git nativa, inline Snowflake Copilot (public preview), grafici interattivi e altro, il tutto in un unico e potente ambiente di editing. Snowflake Workspaces migliora la produttività degli sviluppatori offrendo un ambiente governato basato su file con integrazione Git nativa, che consente una codifica più rapida e potenziata dall’AI e una collaborazione fluida in team. Questa funzionalità consente di semplificare i workflow, garantire uno sviluppo governato e accelerare la delivery del codice, e questo rappresenta un punto di svolta per I uo team dati.
Con questa release, Workspaces è pronto per l’utilizzo in produzione da parte dei team e migliorerà l’esperienza di authoring in Snowflake Worksheets all’interno dei workflow SQL. È ora possibile selezionarlo come esperienza predefinita a livello personale e di organizzazione.
Figura 1: Un video di tre minuti che mostra come potenziare lo sviluppo SQL selezionando Workspaces come esperienza predefinita in Snowsight.
Un’esperienza unificata e moderna per lo sviluppo SQL
Workspaces è progettato per supportare l’intero ciclo di vita dello sviluppo in Snowflake: da rapide query ad hoc a progetti strutturati e multifile. È possibile organizzare il lavoro utilizzando cartelle nidificate e il drag-and-drop di file, nonché convertire i Worksheet esistenti in file SQL riutilizzabili.
L’editor supporta layout a schede e pannelli divisi, consentendo di confrontare codice e risultati affiancati. È possibile fissare i risultati, lavorare su più schede e beneficiare di prestazioni migliorate in tutta l’interfaccia. La creazione di grafici e le statistiche sulle colonne aiutano a comprendere rapidamente i risultati, e Snowflake Copilot può generare, modificare o spiegare le query direttamente nell’editor.
Figura 2: L’editor fianco a fianco porta il meglio degli IDE nell’esperienza di authoring SQL.
Progettato per la produttività
Workspaces include una serie di miglioramenti della produttività per rendere il lavoro più rapido.
L’Inline Copilot (public preview) aiuta a scrivere e modificare le query, offrendo una comprensione dei dati senza precedenti.
Figura 3: L’Inline Copilot (preview) rende la scrittura delle query molto più veloce.
Le statistiche sulle colonne e i drill-down rendono l’analisi esplorativa dei dati (EDA) accessibile con un clic e consentono di filtrare rapidamente senza dover scrivere altro codice SQL.
Figura 4: Comprensione rapida della distribuzione dei valori con le statistiche sulle colonne.
La creazione di grafici è integrata nell’editor SQL, consentendo di creare e interagire con le visualizzazioni senza abbandonare l’ambiente di query. L’interfaccia di creazione di grafici è intuitiva, reattiva e progettata per gestire grandi data set, aiutando a passare dai dati all’insight in pochi secondi.
Figura 5: Uno sguardo rapido e interattivo alla funzionalità di creazione di grafici integrata nell’editor SQL.
Sviluppo con Workspaces connessi a Git
Figura 6: Creazione di un Workspace da un repository Git.
Workspaces supporta l’integrazione diretta con i repository Git, semplificando l’integrazione del controllo di versione nel workflow di sviluppo SQL. È possibile creare Workspace sincronizzati con Git, connettersi a repository remoti, cambiare o creare branch ed eseguire il push o il pull delle modifiche, tutto dall’interno di Snowsight.
In caso di conflitti durante il pull delle modifiche più recenti, Workspaces fornisce un visualizzatore grafico delle differenze integrato che aiuta a esaminarle e risolverle senza uscire dalla UI. Questo permette un processo di sviluppo più fluido e collaborativo, soprattutto per i team che gestiscono codebase condivise.
L’integrazione con Git è facoltativa, ma per gli utenti e i team che già utilizzano i repository Git, offre un metodo familiare e strutturato per gestire le modifiche parallelamente alle attività in Snowflake.
Impostare Workspaces come editor SQL predefinito
Ora che Workspaces è in general availability, gli utenti possono impostarlo come esperienza di editing SQL predefinita in Snowflake, in sostituzione della precedente interfaccia utente di Snowflake Worksheets per lo sviluppo quotidiano. L’editor predefinito può essere impostato a livello di account dagli amministratori o dai singoli utenti e la scelta può essere annullata con un clic. Per accedere alle vecchie query SQL, i precedenti Worksheet possono essere aperti e modificati nel nuovo editor di Workspaces. Detto questo, se nel breve termine gli utenti avessero ancora bisogno di accedere alla precedente interfaccia utente di Worksheets, questa è comunque accessibile in un paio di clic.
Figura 7: Impostazione o ripristino di Workspaces come editor SQL predefinito.
Nei prossimi mesi, renderemo Workspaces l’editor SQL predefinito per tutti gli account, sostituendo gradualmente la UI di Worksheets. Eventuali modifiche all’accesso a Worksheets saranno comunicate chiaramente attraverso le note di rilascio e le notifiche. Nel frattempo, incoraggiamo gli utenti a impostare Workspaces come editor predefinito e a fornire feedback per aiutarci a soddisfare tutte le loro esigenze di editing SQL.
Come iniziare
Workspaces è ora disponibile per tutti gli utenti in Snowsight. Un Workspace predefinito (ad esempio, “Il mio Workspace”) verrà creato automaticamente al primo accesso a Workspaces. Per la documentazione, consulta la documentazione di Workspaces. In caso di domande o feedback, contatta il tuo account team o utilizza il pulsante di feedback direttamente dalla UI di Workspaces. Non vediamo l’ora di scoprire come utilizzerai Workspaces per sviluppare ed esplorare i tuoi dati in Snowflake.