Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Workspaces jetzt allgemein verfügbar ist, in der Snowsight-Benutzeroberfläche.
Workspaces bietet Snowflake ein modernes Entwicklungserlebnis: strukturierte Codeorganisation, integrierte Git-Integration, Inline Snowflake Copilot (in Public Preview), interaktive Diagramme und vieles mehr – alles in einer einzigen, leistungsstarken Bearbeitungsumgebung. Snowflake Workspaces steigert die Produktivität von Entwickler:innen durch die Bereitstellung einer kontrollierten, dateibasierten Umgebung mit nativer Git-Integration, die eine schnellere, KI-gestützte Programmierung und nahtlose Teamzusammenarbeit ermöglicht. Mit dieser Funktion können Sie Workflows optimieren, eine kontrollierte Entwicklung gewährleisten und die Codebereitstellung beschleunigen – und das ist ein Gamechanger für Ihr Datenteam.
Mit diesem Release ist Workspaces nun für die Produktionsnutzung in Ihren Teams bereit und verbessert das Autorenerlebnis in Snowflake Worksheets in Ihren SQL-Workflows. Sie können es nun als Standarderfahrung für sich und Ihr Unternehmen auswählen.
Abbildung 1: Ein dreiminütiges Video, das zeigt, wie Sie Ihre SQL-Entwicklung verbessern können, indem Sie Workspaces als Standard-Snowsight-Erfahrung auswählen.
Eine einheitliche, moderne Erfahrung für die SQL-Entwicklung
Workspaces unterstützt den gesamten Entwicklungszyklus in Snowflake – von schnellen Ad-hoc-Abfragen bis hin zu strukturierten Multifile-Projekten. Sie können Ihre Arbeit mit verschachtelten Ordnern und Drag-and-Drop-Dateien organisieren und vorhandene Arbeitsblätter in wiederverwendbare SQL-Dateien umwandeln.
Der Editor unterstützt Tabellenlayouts und Split Panes, sodass Sie Code und Ergebnisse nebeneinander vergleichen können. Sie können Ausgaben anordnen, über mehrere Registerkarten hinweg arbeiten und von der verbesserten Performance in der gesamten Oberfläche profitieren. Diagramm- und Spaltenstatistiken helfen Ihnen, Ihre Ergebnisse schnell zu verstehen, und Snowflake Copilot kann Abfragen direkt im Editor generieren, bearbeiten oder erklären.
Abbildung 2: Der Side-by-Side-Editor bringt die Vorzüge von IDEs in die SQL-Entwicklung.
Auf Produktivität ausgelegt
Workspaces umfasst eine Reihe von Produktivitätssteigerungen, die Ihnen dabei helfen, schneller voranzukommen.
Der Inline Copilot (Public Preview) hilft Ihnen beim Schreiben und Bearbeiten von Abfragen mit einem besseren Verständnis Ihrer Daten als je zuvor.
Abbildung 3: Mit Inline Copilot (Preview) können Abfragen deutlich schneller geschrieben werden.
Mit Spaltenstatistiken und Drilldowns ist die explorative Datenanalyse (EDA) nur einen Klick entfernt und Sie können schnell filtern, ohne mehr SQL schreiben zu müssen.
Abbildung 4: Mit Spaltenstatistiken können Sie Wertverteilungen schnell überblicken.
Charting ist im SQL-Editor integriert, sodass Sie Visualisierungen erstellen und mit ihnen interagieren können, ohne Ihre Abfrage zu verlassen. Die Diagrammoberfläche ist intuitiv und reaktionsschnell und wurde für die Verarbeitung großer Datasets entwickelt, sodass Sie in Sekundenschnelle von Daten zu Erkenntnissen gelangen.
Abbildung 5: Ein kurzer interaktiver Blick auf die Diagrammfunktionen im SQL-Editor.
Entwicklung mit Git-vernetzten Workspaces
Abbildung 6: Erstellen Sie einen Workspace aus dem Git-Repository.
Workspaces unterstützt die direkte Integration mit Git-Repositorys und erleichtert so die Integration der Versionskontrolle in Ihren SQL-Entwicklungsworkflow. Sie können Git-synchronisierte Workspaces erstellen, sich mit Remote-Repositorys verbinden, Branches wechseln oder erstellen und Änderungen pushen oder pullen – alles direkt in der Snowsight-Benutzeroberfläche.
Wenn beim Pullen der neuesten Änderungen Konflikte auftreten, bietet Workspaces einen integrierten visuellen "Diff-Viewer", mit dem Sie diese direkt in der Benutzeroberfläche überprüfen und beheben können. Dies ermöglicht einen optimierten und kollaborativen Entwicklungsprozess, insbesondere für Teams, die gemeinsame Codebasen verwalten.
Die Git-Integration ist optional, aber für Benutzer und Teams, die bereits mit Git-Repositorys arbeiten, bietet sie eine vertraute und strukturierte Möglichkeit, Änderungen parallel zu Snowflake-Arbeit zu verwalten.
Machen Sie Workspaces zum Standard-SQL-Editor
Da Workspaces jetzt allgemein verfügbar sind, möchten Benutzer:innen es als Standard-SQL-Bearbeitungserlebnis in Snowflake verwenden und stattdessen die alte Benutzeroberfläche von Snowflake Worksheets für die tägliche Entwicklung ersetzen. Der Standard-Editor kann auf Kontoebene von Administratoren oder von einzelnen Benutzer:innen festgelegt und mit einem Klick zurückgesetzt werden. Um auf alte SQL-Abfragen zuzugreifen, können ältere Worksheets im neuen Workspaces-Editor geöffnet und bearbeitet werden. Wenn Benutzer jedoch kurzfristig weiterhin Zugriff auf die alte Worksheets-Benutzeroberfläche benötigen, ist diese nie mehr als zwei Klicks entfernt.
Abbildung 7: Legen Sie Workspaces als standardmäßigen SQL-Editor fest.
In den kommenden Monaten werden wir Workspaces zum standardmäßigen SQL-Editor für alle Konten machen und die Worksheets-Benutzeroberfläche im Laufe der Zeit ersetzen. Änderungen am Zugriff auf Worksheets werden durch Release Notes und Benachrichtigungen klar mitgeteilt. In der Zwischenzeit empfehlen wir Benutzer:innen, Workspaces als Standard-Editor festzulegen und Feedback zu geben, um all Ihre Anforderungen an die SQL-Bearbeitung zu erfüllen.
Erste Schritte
Workspaces ist jetzt für alle Benutzer in Snowsight verfügbar. Ein standardmäßiger Workspace (z. B. „My Workspace“) wird automatisch bereitgestellt, wenn Sie Workspaces zum ersten Mal besuchen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Workspaces. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, wenden Sie sich an Ihr Account-Team oder nutzen Sie die Feedback-Schaltfläche direkt über die Workspaces-Benutzeroberfläche. Wir sind gespannt, wie Sie Workspaces nutzen, um Ihre Daten in Snowflake zu entwickeln und zu erkunden.