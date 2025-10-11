Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Workspaces jetzt allgemein verfügbar ist, in der Snowsight-Benutzeroberfläche.

Workspaces bietet Snowflake ein modernes Entwicklungserlebnis: strukturierte Codeorganisation, integrierte Git-Integration, Inline Snowflake Copilot (in Public Preview), interaktive Diagramme und vieles mehr – alles in einer einzigen, leistungsstarken Bearbeitungsumgebung. Snowflake Workspaces steigert die Produktivität von Entwickler:innen durch die Bereitstellung einer kontrollierten, dateibasierten Umgebung mit nativer Git-Integration, die eine schnellere, KI-gestützte Programmierung und nahtlose Teamzusammenarbeit ermöglicht. Mit dieser Funktion können Sie Workflows optimieren, eine kontrollierte Entwicklung gewährleisten und die Codebereitstellung beschleunigen – und das ist ein Gamechanger für Ihr Datenteam.

Mit diesem Release ist Workspaces nun für die Produktionsnutzung in Ihren Teams bereit und verbessert das Autorenerlebnis in Snowflake Worksheets in Ihren SQL-Workflows. Sie können es nun als Standarderfahrung für sich und Ihr Unternehmen auswählen.