Hai difficoltà ad abbandonare l'autenticazione con password? Immagina se potessi parallelamente eliminare la gestione dei segreti. Ora puoi farlo!

Siamo entusiasti di annunciare la GA della la federazione delle identità per i workload (WIF) in Snowflake. Questo segna un passo significativo nel nostro impegno a migliorare la sicurezza e semplificare l'autenticazione per le tue interazioni con Snowflake. Con WIF, puoi ora connettere senza problemi le tue applicazioni e servizi a Snowflake utilizzando le loro identità infrastrutturali esistenti senza gestire credenziali.

La sfida dell'autenticazione tradizionale

Come parte della missione di Snowflake di proteggere i nostri clienti in linea con le migliori pratiche del settore, stiamo lavorando per deprecare le password come unico metodo di autenticazione per gli utenti, dove appropriato. I servizi che si autenticano a Snowflake si sono spesso basati su segreti statici (nomi utente/password). Sebbene siano semplici, questi segreti sono altamente suscettibili a compromissioni se non protetti adeguatamente, e la loro gestione sicura comporta un significativo onere amministrativo.



La federazione delle identità per i workload è la soluzione definitiva per gli utenti dei servizi, fornendo un'esperienza di autenticazione fluida, sicura e moderna che supera le alternative comuni per le connessioni servizio-a-servizio in diversi aspetti chiave.

Che cos'è la federazione delle identità per i workload?

WIF è il metodo di autenticazione raccomandato e preferito di Snowflake per gli utenti di tipo SERVICE, ovvero i tuoi workload automatizzati, applicazioni e strumenti di terze parti. Invece di fare affidamento su segreti a lungo termine, WIF consente ai tuoi servizi di ottenere dinamicamente attestazioni a breve termine utilizzando l’identità dei loro cloud provider, come AWS, Azure o Google Cloud. Supporta anche piattaforme che hanno un fornitore OIDC come Kubernetes e GitHub Actions. Snowflake verifica quindi queste attestazioni direttamente con il fornitore di identità, concedendo accesso senza mai vedere o memorizzare i segreti statici del tuo servizio.