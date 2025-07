Innovare con l’AI e la collaborazione trasparente

Ammettiamolo: se non state pensando a come incorporare l’AI nei vostri prodotti e processi interni, lo faranno i vostri concorrenti (e potenziali clienti). La capacità di sfruttare rapidamente il potenziale trasformativo dell’AI può fare la differenza tra successo di mercato e stagnazione. E la chiave per passare dalla sperimentazione dell’AI alla creazione di un vero valore aziendale sta nel modo in cui si sfruttano i dati, ovvero la capacità di condividerli, trovarli, accedervi, crearli, monetizzarli e utilizzarli.

Detto questo, Snowflake punta a ridefinire il modo in cui le organizzazioni sfruttano i dati e l’AI con una serie di miglioramenti che rendono più facile connettersi e collaborare con risorse esterne e team interni, estendere la piattaforma Snowflake con funzionalità AI e di analisi in precedenza fuori portata e creare e distribuire app basate sull’AI proteggendo i dati privati.

Eliminare gli ostacoli commerciali all’AI

Snowflake sta lanciando nuove funzionalità che rimuovono le barriere commerciali e di integrazione all’utilizzo di dati di terze parti nelle applicazioni AI e nei sistemi con agenti. Queste innovazioni consentono alle aziende di connettere e contestualizzare facilmente i propri dati di prima parte con fonti di conoscenza esterne, compresi i dati strutturati e non strutturati, in modo affidabile.

Agentic Snowflake Native App nel Marketplace Snowflake

Snowflake ora supporta le Agentic Snowflake Native App nel Marketplace Snowflake, un nuovo modo per sviluppare e offrire Snowflake Native App che fanno riferimento alle API Cortex Agent. Questi agentic product interoperabili possono dare a data engineer, data scientist e altri una corsia preferenziale per la distribuzione e la creazione di valore dall’Agentic AI. I provider possono creare Agentic Native App di terze parti con dati preconfezionati, modelli ML pre-addestrati o LLM ottimizzati; le app possono essere utilizzate all’interno di Snowflake Intelligence o come componenti di altre agentic app basate su Snowflake Cortex AI.

Poiché le Agentic Native App possono essere portate nei dati proprietari del cliente ed eseguite nell’istanza Snowflake del cliente, non è necessario copiare o spostare i dati per godere dei vantaggi dell’Agentic AI. In questo modo i tuoi team possono incorporare rapidamente esperienze agentiche di terze parti nelle loro applicazioni, arricchire esperienze di agenti che coinvolgono Snowflake Intelligence e accelerare lo sviluppo e la monetizzazione dell’AI. Laddove i provider desiderino sviluppare Agentic Snowflake Native App per orchestrare o eseguire attività, possono utilizzare o lavorare in collaborazione con Snowflake Cortex Agents.

Cortex Knowledge Extensions e condivisione di modelli semantici sul Marketplace Snowflake

Le Snowflake Cortex Knowledge Extensions (presto in GA) consentono alla tua organizzazione di parlare facilmente con dati non strutturati di terze parti provenienti da editori multimediali e di contenuti, come The Associated Press, Washington Post, USA TODAY Network, Packt, Stack Overflow e CB Insights sugli assistenti AI e i sistemi agentici direttamente dal Marketplace Snowflake, rispettando la proprietà intellettuale degli editori e le condizioni commerciali e supportando la corretta attribuzione. Esplora tutte le Cortex Knowledge Extensions ora disponibili sul Marketplace Snowflake e chatta con i documenti ufficiali Snowflake tramite la Cortex Knowledge Extension: dai un’occhiata alla documentazione Snowflake.

Ora i clienti Snowflake possono integrare facilmente data set interni pronti per l’AI o dati strutturati di terze parti nei propri assistenti AI e agetic system con la condivisione di modelli semantici (private preview), eliminando la necessità di dedicare tempo e sforzi alla creazione di modelli semantici per i dati condivisi. Sia che i dati siano condivisi da proprietari di dati interni, provider SaaS o provider di dati commerciali, ora i tuoi team possono utilizzare il linguaggio naturale per “parlare con i dati”, compresi i dati di provider come CARTO, CB Insights, Cotality powered by Bobsled, Deutsche Börse, IPinfo e truestar, poiché i provider hanno già creato il modello semantico per i loro data set.

Con queste tecnologie che supportano l’AI, non è necessario definire semantica aggiuntiva per incorporare tali dati in applicazioni Snowflake Cortex, come Snowflake Intelligence. Questo consente di arricchire più facilmente assistenti AI e agentic system con dati strutturati o non strutturati esterni che in genere sarebbero protetti dietro paywall per proteggere la proprietà intellettuale dei provider di dati.

Agevolare l’acquisto e l’onboarding dei data product nel Marketplace Snowflake

Il Marketplace Capacity Drawdown Program si sta espandendo, offrendo ai clienti Snowflake ancora più flessibilità nel modo in cui utilizzano i propri crediti Snowflake. I clienti idonei possono ora utilizzare Capacity impegnata per acquistare offerte di prodotti AI Data Cloud Product Partner integrati come dbt, Immuta, Monte Carlo, Sigma, Matillion e altri. Consolidando la spesa per i dati e l’intelligenza artificiale nell’ambito del contratto Snowflake, puoi evitare ulteriori approvazioni del budget e controlli dei fornitori e accelerare il tempo necessario per iniziare a lavorare con le soluzioni di cui hai bisogno. (Si applicano restrizioni al programma; vedere la documentazione per i dettagli.)

Con l’introduzione di Offers sul Marketplace Snowflake (presto in public preview), i clienti Snowflake possono anche negoziare condizioni e prezzi personalizzati in base alle esigenze della propria organizzazione quando acquistano prodotti dei partner sulla piattaforma. Le offerte consentono inoltre a più partner di elencare le proprie soluzioni sul Marketplace Snowflake, migliorando al contempo la facilità d’uso, i controlli e la velocità quando si concludono contratti altamente negoziati su Snowflake.

Inoltre, i provider di Snowflake Native App ottengono ancora più opzioni nei modelli di monetizzazione. Il modello commitment + utilizzo (presto in private preview) semplifica le trattative sui prezzi grazie all’allineamento diretto con il modello di prezzo Snowflake. Time-based surcharge di Snowpark Container Services (presto in public preview) allinea il prezzo al valore in base all’utilizzo delle risorse di Snowpark Container Services sottostanti.

Rafforzamento della sicurezza e della privacy per la collaboration interoperabile con le Snowflake Native App

La sicurezza è una priorità per tutti e stiamo adottando misure per semplificarne l’integrazione in ogni app creata su Snowflake. I nostri ultimi miglioramenti a Snowflake Native App Framework sono stati progettati per migliorare la sicurezza e l’interoperabilità.

Il primo miglioramento riguarda il controllo delle versioni delle applicazioni. Per semplificare la gestione di CI/CD e rilasci, i provider ora possono sfruttare nuove potenti funzionalità:

Le distribuzioni simultanee multiversione consentono una coesistenza trasparente per distribuzioni in più fasi e test A/B.

L’ emissione metrica personalizzata direttamente dal codice dell’app migliora l’osservabilità.

La modalità debug sessione offre un controllo granulare sugli oggetti e sull’esecuzione delle app, semplificando la risoluzione degli errori e lo sviluppo.

Ora i provider possono distribuire simultaneamente a un cliente versioni di un’app disponibili per tutti i clienti e versioni pre-release, facilitando le transizioni e i test delle funzionalità. Questo aiuta a semplificare i test di accettazione degli utenti, il monitoraggio delle prestazioni e la risoluzione dei problemi, fornendo maggiore osservabilità e accelerando lo sviluppo di applicazioni affidabili.

Anche le autorizzazioni per le Snowflake Native App saranno aggiornate. Ora i provider possono configurare più facilmente l’accesso alle proprie app, sia per sé stessi che per gli utenti delle app, sfruttando privilegi automatici, controlli dell’accesso basati sui ruoli e operazioni contestuali per l’utente. Queste funzionalità aiutano i team a ridurre la complessità della configurazione ed evitare provisioning aggiuntivi, allinearsi ai modelli di sicurezza dei clienti e fornire accesso agli oggetti di database con maggiore granularità, il tutto mantenendo una solida governance amministrativa.

Anche gli utenti e gli sviluppatori di Snowflake Native App ottengono una migliore osservabilità delle app con la scheda metriche in Snowflake Trail. La scheda metriche mostra l’utilizzo di CPU/GPU e memoria delle app insieme a eventi chiave come errori di servizio, riavvii, aggiornamenti e persino metriche personalizzate registrate dall’app, il che consente di individuare e risolvere più facilmente i problemi di prestazioni.

I clienti che utilizzano Snowflake Native App di provider come Amdocs, Neo4J e NuSummit per la Next Best Action o il rilevamento delle frodi possono ora addestrare il modello dell’applicazione in modo sicuro utilizzando i propri dati. Portando il codice e l’AI dove si trovano i dati, i dati rimangono all’interno dell’istanza Snowflake del cliente, contribuendo a ridurre il rischio di violazione della sicurezza e migliorando l’accuratezza delle previsioni.

Snowflake consente inoltre agli utenti di identificare rapidamente le Snowflake Native App che soddisfano determinati requisiti di conformità grazie all’introduzione del badge di conformità. Abbiamo ampliato la nostra affidabilità cross-cloud con l’integrazione di Snowflake Native App Framework con Snowpark Container Services ora in public preview su Google Cloud Platform. Il nostro supporto per i principali provider di piattaforme cloud aiuta i clienti a ridurre il rischio di disservizi regionali quando utilizzano app e data product di terze parti: Le funzionalità di failover di Snowflake consentono alle applicazioni di continuare a funzionare riducendo al minimo i rischi di downtime.

Democratizzare l’accesso ai dati senza compromettere la privacy dei dati

Mettere i dati a disposizione di più persone, rispettando la privacy, è uno strumento prezioso per promuovere il progresso e stimolare l’innovazione. Snowflake si impegna a rendere semplice e trasparente la collaborazione all’interno e tra le organizzazioni, aiutando i dipendenti a trovare, utilizzare e condividere le risorse di dati di cui hanno bisogno senza salti mortali.

Le data clean room Snowflake sono diventate uno strumento essenziale per unire in modo sicuro i dati di più partner e promuovere la collaborazione, salvaguardando la proprietà intellettuale e proteggendo le risorse. In particolare il settore pubblicitario ha adottato questi spazi collaborativi, ma la misurazione degli annunci pubblicitari rimane frammentata, in particolare con la diffusione dei media in streaming. Inserzionisti ed editori hanno difficoltà con il monitoraggio e l’attribuzione su più piattaforme, e hanno visibilità limitata sulle prestazioni delle campagne.

Per affrontare queste sfide, Snowflake promuove l’innovazione continua nelle data clean room abilitando un ambiente di collaborazione unificato e rispettoso della privacy adattato alle esigenze di misurazione della pubblicità. Questa funzionalità di orchestrazione si integra con le Data Clean Room Snowflake per connettere editori multimediali, inserzionisti e partner di misurazione in un ambiente neutro e flessibile in cui possono condividere i dati in modo sicuro e condurre misurazioni personalizzate.

Eliminando la necessità di soluzioni rigide e uniformi, questo approccio offre ai partecipanti la flessibilità necessaria per gestire i log degli annunci, definire logica di misurazione personalizzata e sbloccare insight coerenti in tempo reale. In questo modo i partecipanti possono misurare gli annunci in modo scalabile e rispettoso della privacy e ottimizzare le campagne con precisione.

Snowflake Horizon Catalog consente inoltre ai clienti di trarre valore dai dati sensibili più facilmente che mai. Il primo passo è la discovery, che abbiamo semplificato con i miglioramenti di Horizon Universal Search che accelerano e semplificano il processo di ricerca dei dati, delle app e dei prodotti AI che stai cercando. E Horizon Discovery includerà presto la scoperta dei dati di terze parti, per aiutare gli utenti a trovare ed esplorare asset esterni senza uscire dalla piattaforma Snowflake.

Nel frattempo, i responsabili della governance dei dati possono ora consentire la scoperta sicura dei dati sensibili con l’introduzione di una richiesta di flusso di lavoro nel marketplace interno Snowflake. I team che non dispongono dei privilegi necessari possono semplicemente esaminare il profilo personalizzato di un data product e richiedere l’accesso, il che non solo incoraggia l’uso efficiente dei data asset tra organizzazioni, ma facilita anche la collaborazione data-driven.

Inoltre, con la disponibilità generale di Egress Cost Optimizer, Snowflake rende più efficiente e conveniente la condivisione globale dei dati. Questa funzionalità aiuta i provider di dati ad aumentare la disponibilità dei propri dati a livello globale, a ridurre i costi operativi e ad ottenere un maggiore controllo sui costi della condivisione dei dati tra regioni man mano che scalano le iniziative tra organizzazioni ed ecosistemi aziendali.

Fasi successive

Vuoi scoprire di più su questi miglioramenti di Snowflake e su come possono aiutarti a creare e distribuire app più velocemente, a connetterti a risorse esterne e ad estendere le tue funzionalità di Snowflake? Inizia da qui:

Guarda queste sessioni del Summit Snowflake 2025: Scopri tutto quello che devi sapere su come connettere la tua azienda con la condivisione dei dati zero-copy.

Guarda la nostra demo sul data mesh: Scopri come creare e governare i tuoi data product in Snowflake.

Registrati a Snowflake Native App Bootcamp: Scopri come creare, commercializzare, monetizzare e distribuire app ai clienti in tutto l’AI Data Cloud con Snowflake Native App Framework in questo bootcamp completo di 120 minuti.

Affermazioni riferite al futuro

Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.