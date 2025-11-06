Potenziare il workflow degli sviluppatori AI con l’ambiente di sviluppo integrato Snowflake

Gli sviluppatori hanno le chiavi per abilitare le applicazioni basate sull’AI ad agenti, ma ultimamente hanno troppe chiavi nei loro portachiavi. Con così tanti task e richieste di integrazioni, si muovono tra una serie di ambienti e strumenti di sviluppo diversi, rallentando la produttività e l’innovazione. Per creare app ad agenti moderne in modo efficiente, gli sviluppatori hanno bisogno di una soluzione integrata che sia veloce, collaborativa e facile da usare. Hanno bisogno di un ambiente di sviluppo comune che consenta loro di accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Forte dell’impegno a fornire la migliore esperienza di sviluppo modernizzata, Snowflake è fiera di evidenziare le funzionalità aggiornate e innovative che la rendono una scelta sicura per gli sviluppatori. Il nostro solido ambiente di sviluppo offre la flessibilità necessaria per utilizzare strumenti e linguaggi familiari, oltre alla possibilità di condividere gli ambienti per una migliore collaborazione e un accesso controllato a tutti i dati, indipendentemente da dove risiedono. Si può dire che ora gli sviluppatori hanno tra le mani il passepartout che permette di creare qualsiasi applicazione con facilità.

In questo articolo esamineremo più nel dettaglio gli strumenti e le funzionalità introdotti da Snowflake per aiutare gli sviluppatori a dar vita alle loro app ad agenti.

Un ambiente di sviluppo robusto per soddisfare esigenze diverse

Gli sviluppatori spesso si affidano al loro set di strumenti preferito, e Snowflake è stato creato per adattarsi a questa realtà attraverso integrazioni con un’ampia gamma di strumenti di terze parti. Con Workspaces, un potente ambiente di editing unificato all’interno dell’interfaccia utente Snowsight, gli sviluppatori ottengono un’interfaccia comune che combina organizzazione del codice strutturata, integrazione Git integrata, Cortex Code (private preview), grafici interattivi e molto altro.