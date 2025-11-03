Ottimizzare i costi di storage e semplificare la compliance con le Storage Lifecycle Policies, ora in GA

Ogni organizzazione oggi affronta la stessa sfida fondamentale: come conciliare la necessità di conservare enormi quantità di dati con la crescente pressione per controllare i costi. Una società di servizi finanziari potrebbe avere bisogno di conservare anni di output dei modelli per le verifiche di vigilanza. Una media company potrebbe accumulare terabyte di dati di log che vengono raramente toccati ma che devono essere conservati. I team di sicurezza di tutti i settori generano log infiniti, essenziali da conservare ma a cui si accede raramente. Che si tratti di conformità, analisi o tracciabilità operativa, la storia è la stessa: i dati che un tempo erano critici per le operazioni quotidiane alla fine diventano freddi, ma rimangono troppo preziosi o necessari per eliminarli definitivamente.
Noi di Snowflake crediamo nella semplificazione delle complessità. Per risolvere queste sfide, siamo lieti di annunciare la GA delle Storage Lifecycle Policies. Queste policy forniscono un modo semplice e automatizzato per gestire il ciclo di vita dei dati, aiutandoti a ridurre drasticamente i costi di archiviazione (del 55%-90%) dei dati dormienti e a semplificare la compliance con un overhead operativo minimo.
In questo articolo mostreremo come utilizzare Storage Lifecycle Policies per gestire automaticamente il ciclo di vita dei dati, dall’archiviazione dei dati freddi all’eliminazione dei record scaduti, in modo da risparmiare sui costi, mantenere la conformità e pensare all’innovazione anziché all’infrastruttura.
Che cos’è una Storage Lifecycle Policy?
Una Storage Lifecycle Policy è un oggetto a livello di schema che consente di archiviare o eliminare automaticamente i dati dalle tabelle Snowflake standard. Le policy vengono applicate a livello di riga, fornendo un controllo granulare su quali dati specifici vengono archiviati o eliminati in base a una tempistica definita. Tu definisci una semplice espressione di policy, e Snowflake si occupa del resto, eseguendo automaticamente la policy ogni giorno su risorse di calcolo condivise.
Iniziare richiede solo due passaggi, con una nuova serie di privilegi che consentono di controllare chi gestisce e applica le policy:
Creare una policy che specifica quali righe archiviare o eliminare.
Applicare la policy a una o più tabelle.
Ecco un breve esempio:
Fase 1: Crea una policy
Crea una Storage Lifecycle Policy che archivia i dati più vecchi di 360 giorni nel livello COLD per cinque anni prima dell’eliminazione.
Fase 2: Applica la policy
Allega il criterio a una tabella (my_table).
Vantaggi chiave
“Per Block, gestire petabyte di log di sicurezza per la conformità non è solo una sfida operativa; è un problema tecnologico che richiede innovazione”, afferma Bryan Cha, Staff Platform Security Engineer di Block. “Avevamo bisogno di un modo più efficiente per soddisfare i nostri requisiti di conservazione per sette anni senza compromettere la nostra capacità di proteggere i nostri clienti. Quando ne abbiamo parlato con Snowflake, quest’ultima ha colto l’opportunità e ha creato le Storage Lifecycle Policies. Abbiamo lavorato insieme durante tutto lo sviluppo, testando la funzionalità con il nostro ambiente di produzione e condividendo insight che hanno contribuito a plasmare il progetto finale. Il risultato è una soluzione che rafforza la nostra postura di sicurezza e dimostra al contempo ciò che è possibile fare quando si affrontano le sfide dell’infrastruttura con una mentalità technology‐first.”
Drastica riduzione dei costi di storage
Le Storage Lifecycle Policies aiutano a ottimizzare i costi spostando automaticamente i dati più vecchi, accessibili raramente, nei livelli di archivio più economici. Per i dati conservati per più di un anno con recupero periodico (ad esempio, il 10% ogni sei mesi), è possibile risparmiare dal 67% al 77% sui costi di archiviazione e gestione utilizzando il livello COOL. Utilizzando il livello COLD, il risparmio può raggiungere il 90%.
Semplificare la conformità normativa
Automatizza la conservazione e l’eliminazione dei dati e semplifica la compliance. È possibile configurare policy per archiviare i dati per un periodo specificato prima dell’eliminazione definitiva, oppure semplicemente per cancellarli senza archiviazione, in modo da aderire agli standard di governance dei dati della propria organizzazione.
Eliminare la complessità operativa
Snowflake automatizza completamente il processo del ciclo di vita dei dati, liberando il tuo team dalla gestione di script manuali complessi. Questo riduce il carico operativo e consente di concentrarsi sulla derivazione di valore dai dati. È possibile monitorare facilmente l’esecuzione delle policy tramite la funzione di tabella STORAGE_LIFECYCLE_POLICY_HISTORY per mantenere la visibilità completa.
Recupero on demand dall’archivio
È possibile recuperare in modo selettivo una copia dei dati archiviati in una nuova tabella utilizzando un semplice comando con una clausola WHERE, ottenendo per il recupero lo stesso controllo granulare utilizzato per l’archiviazione.
Inizia oggi stesso
Le Storage Lifecycle Policies sono ora disponibili per tutti i clienti. I livelli di archiviazione (COOL e COLD) sono disponibili in tutte le regioni AWS e i criteri di scadenza sono supportati in tutte le regioni e i cloud (AWS, Azure, GCP). Il livello Archival in Azure è attualmente disponibile in preview. Inizia subito a semplificare la gestione dei dati, ridurre i costi di storage e raggiungere i tuoi obiettivi di conformità. Per saperne di più, leggi la documentazione Snowflake.