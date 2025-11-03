Ottimizzare i costi di storage e semplificare la compliance con le Storage Lifecycle Policies, ora in GA

Vantaggi chiave

“Per Block, gestire petabyte di log di sicurezza per la conformità non è solo una sfida operativa; è un problema tecnologico che richiede innovazione”, afferma Bryan Cha, Staff Platform Security Engineer di Block. “Avevamo bisogno di un modo più efficiente per soddisfare i nostri requisiti di conservazione per sette anni senza compromettere la nostra capacità di proteggere i nostri clienti. Quando ne abbiamo parlato con Snowflake, quest’ultima ha colto l’opportunità e ha creato le Storage Lifecycle Policies. Abbiamo lavorato insieme durante tutto lo sviluppo, testando la funzionalità con il nostro ambiente di produzione e condividendo insight che hanno contribuito a plasmare il progetto finale. Il risultato è una soluzione che rafforza la nostra postura di sicurezza e dimostra al contempo ciò che è possibile fare quando si affrontano le sfide dell’infrastruttura con una mentalità technology‐first.”

Drastica riduzione dei costi di storage

Le Storage Lifecycle Policies aiutano a ottimizzare i costi spostando automaticamente i dati più vecchi, accessibili raramente, nei livelli di archivio più economici. Per i dati conservati per più di un anno con recupero periodico (ad esempio, il 10% ogni sei mesi), è possibile risparmiare dal 67% al 77% sui costi di archiviazione e gestione utilizzando il livello COOL. Utilizzando il livello COLD, il risparmio può raggiungere il 90%.