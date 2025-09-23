SQL開発を大幅に加速：Snowflake Workspacesの一般提供開始

WorkspacesはGitリポジトリとの直接統合をサポートしているため、SQL開発のワークフローにバージョン管理を簡単に組み込むことができます。Gitで同期されたワークスペースの作成、リモートリポジトリへの接続、ブランチの切り替えや作成、変更のプッシュやプルなど、すべてSnowsight内で実行できます。

最新の変更をプルする際に競合が発生した場合は、Workspacesに組み込みの視覚的な差分ビューアーがあり、UIから離れることなく確認と解決を行えます。これにより、特に共有コードベースの管理を必要とするチームにとって、より合理化されたコラボレーティブな開発プロセスが可能になります。

Git統合はオプションですが、Gitリポジトリをすでに使用しているユーザーやチームにとっては、Snowflakeの作業と並行して行う修正管理を慣れ親しんだ方法でできます。

ワークスペースをあなたのデフォルトのSQLエディターに

Worksspaxesが一般提供されるようになったことで、ユーザーは、日常的な開発に使用していたSnowflakeワークシートのレガシーUIを置き換え、SnowflakeのSQL編集のデフォルトにしたいと思うかもしれません。デフォルトのエディタは、管理者がアカウントレベルで設定できます。また個々のユーザーレベルでも設定でき、元に戻す場合は1クリックでできます。古いSQLクエリにアクセスするには、新しいワークスペースエディターでレガシーワークシートを開いて編集します。とはいえ、ユーザーが近い将来にレガシーワークシートのUIにアクセスする必要がある場合にも、2回クリックするだけで済みます。